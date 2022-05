Memo legale sulla sentenza dell’Alta Corte di Masafer Yatta

Articolo pubblicato originariamente da NRC e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Masafer Yatta si trova nel Governorato di Hebron, in Area C, nel sud della West Bank sulla strada 317 ed è circondato da tre insediamenti israeliani, Ma’on, Suseya e Karmel, illegali secondo la legge internazionale. Negli anni ‘80, le autorità israeliane dichiararono gran parte dell’area zona militare chiusa, adibita ad addestramenti militari, conosciuta come “Firing Zone 918”. Di conseguenza, i residenti dei villaggi si trovarono in serio pericolo di sfratto forzato, demolizione e sfollamento obbligato. L’area riservata “Firing Zone 918″, copre 7.400 acri di terreni agricoli palestinesi di proprietà private e accoglie circa 18 comunità palestinesi per una popolazione totale di 1.200 persone.

Due comunità, Kharoubeh e Khirbet Sarura, sono state massivamente abbandonate dal 2000, quando le violenze dei coloni obbligarono le famiglie alla fuga. Dal 2017, tentativi di ripristinare la comunità di Khirbet Sarura sono stati impediti dall’esercito israeliano.

Nell’Agosto e Novembre 1999, l’Amministrazione Civile Israeliana (ICA) emanò due ondate di ordini di sfratto contro la maggioranza dei residenti nella “Firing Zone 918”.

Dal Gennaio 2000, l’Associazione per i diritti civili in Israele (ACRI) sta fornendo assistenza legale ai residenti delle 8 comunità interessate a Masafer Yatta, presentando ricorsi dopo gli sfratti dai loro villaggi. A Marzo 2000, l’IHC ha accolto i ricorsi dell’ACRI (ed un ricorso simile presentato da un avvocato privato) e ha emesso un ordine provvisorio che ha permesso ai residenti di tornare temporaneamente alle loro case, proibendo all’esercito di evacuarli fino a quando non verrà emessa una sentenza definitiva.

La sentenza definitiva sul caso degli sfratti di Masafer Yatta

Il 4 Maggio 2022, l’IHC ha emanato la sentenza definitiva sul caso degli sfratti di Masafer Yatta. Con una decisione all’unanimità, i giudici della Corte Suprema Israeliana,

David

Mintz,

Ofer

Grosskopf

e

Isaac

Amit,

hanno confermato gli ordini di sfratto e respinto i ricorsi presentati. La Corte, inoltre, ha definito la “Firing Zone 918” una necessità per la sicurezza e giustificato il suo bisogno come area militare delimitata, cosa che danneggerà tutte le comunità entro la zona militare

.

L’uso dell’area come zona militare significa che gli abitanti saranno obbligati ad andarsene e verrà loro negato l’accesso

all’area salvo per periodi di tempo molto brevi, che non consentiranno alcun uso significativo del terreno o delle case.

La Corte ha anche affermato che la dichiarazione della “Zona di fuoco 918” nel 1980 era legale e che lo sfratto di circa 1200 persone non è considerato uno sfratto di massa utilizzando diverse interpretazioni del diritto internazionale umanitario “DIU” e del diritto internazionale a beneficio dello Stato in una chiara violazione degli obblighi di Israele ai sensi del DIU . Tra le molte interpretazioni errate del DIU, la Corte ha respinto l’argomento dei ricorrenti secondo cui gli sfratti dall’area dichiarata come “zona di tiro” costituiscono una violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Quarta Convenzione di Ginevra (GC IV).

Inoltre, la decisione non solo mette a rischio la protezione di oltre 1200 residenti in questo caso, ma stabilisce anche un pericoloso precedente per altri casi che mettono in discussione la legalità delle zone militari chiuse.

Coinvolgimento di NRC caso di sfratto di Masafer Yatta

Il 24 febbraio 2021, NRC ha presentato una richiesta amicus curiae per conto del Consiglio dei villaggii di Masafer Yatta per unirsi al caso di sfratto di Masafer Yatta. In questa richiesta e per rafforzare i margini di successo del caso di sfratto, NRC ha raccolto documentazione storica per dimostrare l’esistenza delle otto comunità a rischio di sfratto prima della dichiarazione della zona di fuoco nel 1981, l’occupazione della Cisgiordania nel 1967 e la creazione di Israele nel 1948.Così, NRC ha scoperto documenti già del 1945, durante il Mandato britannico della Palestina, dimostrando l’esistenza di queste comunità. Inoltre, la richiesta descrive in dettaglio l’entità del potenziale danno di evacuare i residenti e svuotare la comunità. Inoltre, la richiesta descrive in dettaglio l’entità del potenziale danno di evacuare i residenti e svuotare la comunità. Inoltre, l’Amicus Curiae spiega le politiche discriminatorie del comandante militare e dell’ICA contro i palestinesi rispetto ai coloni nella firing zone 918. NRC ha presentato una richiesta amicus Curiae e ha presentato nuove prove che includevano:Parere di esperti del DIU;1) Parere di esperti sulla pianificazione nelle zone di tiro;2) Perizia sulla Pianificazione in Aree Archeologiche; 3) Prove che dimostrino l’esistenza delle Comunità e il riconoscimento da parte di Israele delle Comunità prima della Dichiarazione della Zona di Fuoco e dell’Occupazione israeliana della CisgiordaniaCon la decisione del 4 maggio 2022, la Corte ha inoltre respinto la richiesta amicus curie dell’NRC per i seguenti motivi:

La richiesta è stata presentata in una fase molto avanzata del procedimento giudiziario.

I fatti presentati nella richiesta sono irrilevanti o non provano la presenza permanente delle comunità prima della dichiarazione dell’area della zona di fuoco nel 1980.

Il Consiglio del Villaggio non ha uno status statutario. Inoltre, il capo del Consiglio del villaggio è già parte nei casi originali; pertanto, non può essere parte nella richiesta di amicus.

Alla luce della decisione della Corte, quali sono le possibili azioni legali e pratiche che le autorità israeliane potrebbero attuare contro la comunità?