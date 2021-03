Mentre i palestinesi tenevano una veglia sulla montagna dell’area di Nablus per impedire la conquista da parte dei coloni, i soldati li hanno attaccati

tratto da: https://english.wafa.ps/Pages/Details/123783

Soldati israeliani a Jabal al-Arma vicino a Nablus. (File foto)

NABLUS, martedì 23 marzo 2021 (WAFA) – Un certo numero di palestinesi è stato ferito questa mattina presto quando i soldati israeliani hanno attaccato gli attivisti che stavano vegliando su una montagna conosciuta come Jabal al-Arma, nella città di Beita, a sud del nord Città di Nablus in Cisgiordania, per impedire la sua presa di potere da parte dei coloni israeliani, ha detto una fonte locale. Monawar Bani Shamseh, un attivista di Beita, ha detto a WAFA che le forze di occupazione israeliane hanno fatto irruzione sul monte la mattina presto e hanno attaccato gli attivisti che vegliavano tutta la notte sulla montagna per impedire ai coloni di raggiungerla. I soldati hanno usato proiettili di gomma e bombolette di gas lacrimogeno per disperdere gli attivisti nel tentativo di svuotarlo dai palestinesi per consentire il libero accesso ai coloni, provocando alcune ferite lievi. Jabal al-Arma, che si estende su 250 dunum, è uno dei siti più archeologici di Nablus e la vetta più alta di Beita. In cima alla montagna si trovano le mura che indicano che lì fu costruito un antico castello, sotto il quale furono scavate nella roccia sette serbatoi d’acqua. Tuttavia, tali caratteristiche rendono la montagna un obiettivo primario per i coloni israeliani poiché gli insediamenti coloniali sono spesso posizionati sopra le riserve idriche, rubando efficacemente sia l’acqua che la terra. KT / MK