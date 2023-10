Mentre infuria la guerra a Gaza, la Cisgiordania affronta una violenta punizione collettiva

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Fumo durante un raid militare israeliano nella città di Tulkarm, nella Cisgiordania occupata, il 19 ottobre 2023. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

Con tutti gli occhi puntati su Gaza, i palestinesi della Cisgiordania stanno iniziando a ribollire, stretti tra l’indignazione per la distruzione della striscia, l’aumento della violenza dei coloni e dell’esercito israeliano e il silenzio dei loro leader.

Martedì sera, lo shock iniziale, il lutto e il dolore che hanno oscurato la Cisgiordania occupata dal 7 ottobre, si sono trasformati in rabbia e indignazione, prevalentemente rivolti all’Autorità Palestinese (AP), in seguito all’esplosione dell’ospedale arabo Al-Ahli di Gaza. La tensione si è accesa quando le proteste contro la posizione dell’Autorità palestinese su Gaza sono diventate violente; le forze di sicurezza dell’Autorità hanno risposto con spari e gas lacrimogeni, spingendo i militanti di Jenin ad aprire il fuoco a loro volta. Un dodicenne, Razan Nasrallah, è stato ucciso in città negli scontri che ne sono scaturiti e molte altre persone sono rimaste ferite.

Sebbene l’attentato all’ospedale Al-Ahli sia stato il catalizzatore immediato delle proteste, ha risvegliato un malcontento popolare di lunga data e l’insoddisfazione per il silenzio dell’Autorità palestinese sulla guerra in corso a Gaza. I manifestanti hanno gridato slogan che chiedevano il rovesciamento del regime palestinese e le dimissioni del presidente Mahmoud Abbas.

Il fatto che Abbas abbia rinunciato all’incontro programmato in Giordania con il presidente americano Joe Biden e sia invece tornato immediatamente da Amman a Ramallah dopo l’esplosione dell’ospedale non è bastato a placare il tumulto popolare. Alcune decine di palestinesi a Nablus hanno continuato le proteste mercoledì e sono stati accolti dai gas lacrimogeni e dagli spari degli ufficiali dell’Autorità palestinese, portando il numero dei feriti, secondo le fonti mediche, a circa 40. Il ministero della Sanità ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna risposta. Il ministero della Sanità dell’Autorità palestinese non ha riportato i feriti causati dalle proteste.

Prima dell’attentato all’ospedale, nelle città palestinesi della Cisgiordania regnava una quiete quasi tangibile. Sulla scia dell’attacco condotto da Hamas contro Israele il 7 ottobre e della devastante risposta israeliana nella Striscia di Gaza, l’esercito israeliano ha imposto un rigido blocco e restrizioni di movimento ai palestinesi nei territori occupati.

Il blocco, che ha lo scopo di mantenere la Cisgiordania saldamente segregata mentre Israele porta avanti la sua guerra, ha fatto sì che i palestinesi qui si sentissero come se stessero rivivendo i giorni della Seconda Intifada all’inizio degli anni Duemila – un assaggio dei quali si è visto anche martedì sera. Allora come oggi, l’esercito israeliano ha imposto una strategia di cantonizzazione in tutta la Cisgiordania, chiudendo le strade con cancelli e posti di blocco improvvisati per separare i villaggi rurali dalle città più grandi e le città tra loro. Le autorità israeliane hanno anche vietato ai palestinesi di guidare su molte strade che collegano il nord e il sud della Cisgiordania, la maggior parte delle quali è infamante.

Di conseguenza, un senso di terrore e di stanchezza si è radicato tra molti palestinesi in Cisgiordania nelle ultime due settimane, conseguenza non solo del blocco ma anche dei profondi cambiamenti avvenuti in questo mese, che sembrano aver alterato radicalmente il panorama politico.

Dopo l’attacco di Hamas, il numero di esecuzioni extragiudiziali, di sfollamenti di comunità locali e di attacchi di coloni in Cisgiordania è salito alle stelle e quasi certamente rimarrà impunito. A partire da giovedì, almeno 75 palestinesi sono stati uccisi e oltre 1.300 feriti in Cisgiordania dal 7 ottobre, secondo il ministero della Sanità dell’AP. Sei delle vittime sono state uccise da coloni armati a Burqa e At-Tuwani.

Le immagini delle vittime e della distruzione di massa hanno lasciato cicatrici indelebili nella memoria collettiva dei palestinesi. Con oltre 3.500 morti a Gaza e un’intera popolazione sull’orlo di quello che molti temono possa diventare un esodo forzato, i palestinesi di tutta la regione vivono nella paura perenne. E l’assenza dell’Autorità palestinese in questa crisi solleva importanti interrogativi sul futuro del suo popolo.

Un anno ancora più letale

Prima del 7 ottobre, i palestinesi in Cisgiordania stavano già affrontando ripetuti raid militari israeliani e misure punitive sulla scia della rinnovata resistenza palestinese da città come Jenin e Nablus. La proliferazione delle armi nella società palestinese e l’indebolimento del controllo dell’Autorità palestinese hanno ulteriormente alimentato l’ansia collettiva.

Inoltre, le comunità palestinesi e le tangenziali, in particolare nelle Aree C e B, sono diventate sempre più vulnerabili all’escalation di violenza dei coloni, spesso condotta in presenza di soldati che non intervengono o, occasionalmente, si uniscono a loro. L’atmosfera di persistente apprensione che ne deriva è particolarmente palpabile con l’attuale chiusura dell’esercito israeliano, una chiusura che non si applica ai coloni israeliani.

“Questo porterà all’isolamento dei villaggi e delle città [palestinesi] e quindi al libero accesso dei coloni nell’area”, ha dichiarato Hani Odeh, sindaco di Qusra, un villaggio fuori Nablus. La scorsa settimana sono stati uccisi quattro residenti di Qusra, tra cui un bambino, da coloni e soldati armati. Il giorno dopo, durante il funerale, i coloni hanno ucciso un padre e un figlio.

Allo stesso tempo, le politiche a lungo termine dell’esercito israeliano di aprire il fuoco e sparare per uccidere in Cisgiordania hanno esacerbato quello che è già stato l’anno più letale per i palestinesi in Cisgiordania dal 2006, con almeno 255 morti da gennaio. Ad esempio, il 12 ottobre, appena fuori dal villaggio di Silwad, a est di Ramallah, i soldati israeliani a un posto di blocco volante hanno aperto il fuoco uccidendo Randa Ajaj, 37 anni, e ferendo suo figlio Ismail.

La minaccia della forza letale incombe, trasformando attività di routine in incontri potenzialmente pericolosi per la vita. Salam Saadeh, 33 anni, residente a Ramallah, dice di avere “paura di starnutire” vicino ai posti di blocco militari che deve attraversare durante il suo viaggio settimanale verso Nablus per visitare i genitori anziani. “Ora evito di andare a Nablus, perché temo che stia diventando sempre più rischioso”, ha detto.

Nel frattempo, la città di Huwara – che è stata bersaglio di un pogrom di massa dei coloni a febbraio e di attacchi regolari da allora – ha dovuto affrontare una settimana di chiusura militare della sua vitale strada commerciale e residenziale, costringendo i residenti a chiedere il permesso all’esercito anche per le attività di base. La municipalità locale di Huwara, compreso il sindaco Mo’een Dmeidi, ha dovuto coordinarsi con l’esercito per provvedere alla comunità.

“Dopo lunghi sforzi, siamo riusciti a ottenere il permesso per le famiglie che vivono sulla strada principale di attraversare la strada a piedi per gettare la spazzatura”, ha detto Dmeidi, illustrando come anche le cose più semplici non possano essere fatte senza il consenso dell’esercito. Anche la minaccia dei coloni nella zona è ancora incombente, nonostante la pesante presenza militare. “È una situazione incredibile di punizione collettiva”, ha aggiunto.

A est di Ramallah, la comunità beduina di Wadi al-Siq, residente nell’Area C, è uno dei numerosi villaggi che sono stati costretti a evacuare a causa dell’escalation di violenza dei coloni. Palestinesi e attivisti della solidarietà erano presenti sul posto giovedì scorso, fornendo un deterrente contro quella che avrebbe potuto essere una violenza più grave; invece, un gruppo di coloni di un vicino avamposto ha attaccato una delle case della comunità, poi ha trascinato via tre palestinesi, due dei quali erano dipendenti dell’Autorità palestinese che si univano al gruppo di solidarietà, li ha aggrediti e li ha consegnati all’esercito, che li ha accusati di aver attaccato i coloni.

“I coloni attaccano i palestinesi e poi ci lanciano accuse già pronte che l’esercito [israeliano] non indaga nemmeno”, ha dichiarato Abdallah Abu Rahmeh, direttore della Commissione per la colonizzazione e la resistenza al muro affiliata all’Organizzazione per la Liberazione della Palestina. “Se non fosse stato per il gruppo di attivisti internazionali, che comprendeva anche israeliani, avrebbero potuto ucciderci”.

La nostra leadership è irrilevante

Dopo l’attacco di Hamas, centinaia e forse migliaia di lavoratori palestinesi di Gaza, la maggior parte dei quali lavora in Israele, si sono ritrovati bloccati fuori dalla striscia assediata e bloccati sul posto di lavoro in Israele. Molti dei lavoratori sono stati portati di corsa in Cisgiordania dalle autorità israeliane senza alcun compenso, e alcuni sono stati trattenuti per ore ai posti di blocco. Molti rimangono in condizioni umilianti e terribili che li hanno lasciati bloccati, senza un soldo e desiderosi di notizie dalle loro famiglie e dai loro cari a Gaza.

Uno di questi lavoratori, Bassem Katarana, 37 anni, teme che suo figlio sia stato ucciso in un attacco aereo israeliano sul campo profughi di Jabaliya, a Gaza. Ma non può esserne certo perché le notizie sono arrivate solo a pezzi: la rete cellulare a Gaza era troppo debole perché la sua famiglia potesse comunicargli chiaramente cosa era successo, e l’elettricità nella striscia è stata di fatto tagliata del tutto.

“Ho cercato di fare una telefonata. È una catastrofe e voglio essere con la mia famiglia ora, vivo o morto”, ha detto Katarana.

Un altro lavoratore, Jamil Askar, 33 anni, ha detto che, nonostante abbia lavorato nelle città israeliane per alcuni mesi, era molto più preoccupato per la presenza dei coloni nel territorio occupato. “È la prima volta che vengo in Cisgiordania. Non posso credere che voi ragazzi dobbiate avere a che fare con i coloni tra di voi, qui nello stesso territorio, mentre loro sono armati e affiancati dalle forze di occupazione per tutto il tempo”, ha detto, guardandosi intorno, come se stesse tenendo d’occhio i coloni.

Laila Ghannam, governatore di Ramallah, ha dichiarato che l’Autorità palestinese fornirà ai lavoratori gazani tutto ciò di cui hanno bisogno, ma che molti beni di prima necessità scarseggiano, tra cui materassi, coperte e vestiti. Pochi, tuttavia, hanno visto un reale sostegno o una guida da parte dell’AP per affrontare la loro situazione.

La dichiarazione di Abbas – riportata domenica sera dall’agenzia di stampa ufficiale palestinese durante la sua telefonata con il presidente venezuelano Nicolás Maduro – ha chiesto il rilascio di civili da entrambe le parti, compresi i prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, ha condannato l’uccisione di civili da parte di entrambe le parti e ha affermato che le azioni del gruppo islamista non riflettono le opinioni del popolo palestinese. La notizia è stata aggiornata poco dopo con una riga che diceva:

“Il Presidente ha anche sottolineato che le politiche, i programmi e le decisioni dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina rappresentano il popolo palestinese come unico rappresentante legittimo del popolo palestinese, e non le politiche di qualsiasi altra fazione”.

Per molti palestinesi, queste dichiarazioni hanno toccato un nervo scoperto. L’Autorità Palestinese – di cui Abbas, eletto a capo nel 2005, rimane in carica più di un decennio dopo la presunta fine del suo mandato – è in una crisi di legittimità, esacerbata da elezioni ripetutamente ritardate, arresti politicamente motivati e dalla totale assenza di processi democratici o di riunificazione in Palestina. Pochi considerano l’Autorità palestinese in grado di proteggere la popolazione sul campo, al di là delle denunce presso tribunali e forum internazionali, e di fornire servizi di base minimi. Pertanto, per il suo popolo, l’osservazione di Abbas secondo cui Hamas “non rappresenta il popolo palestinese” pone la domanda: chi lo rappresenta, allora?

Secondo Hani Al-Masri, direttore del Masarat, un think tank palestinese, l’attuale guerra evidenzia la necessità cruciale di un cambiamento nell’arena palestinese. L’evidente “assenza di istituzioni ufficiali palestinesi”, in particolare dell’OLP, è evidente nel suo fragile discorso politico e nell’incapacità di formare una leadership unificata per affrontare Israele.

“La leadership palestinese ha ora l’opportunità – che potrebbe essere l’ultima – di allinearsi con il suo popolo e dare priorità all’unità”, ha detto Masri. “Perché dopo questa guerra, indipendentemente dai suoi risultati, le verrà richiesto [da Israele] di essere un fantoccio; altrimenti, verrà licenziata e sostituita da un’altra [entità]”.

Masri ha anche avvertito che il partito Fatah di Abbas, che storicamente ha guidato l’OLP, “deve prendere l’iniziativa per cogliere questo momento storico. Altrimenti, il suo destino sarà come quello del Partito Laburista di Israele, che ha fondato e guidato [il movimento sionista] per un lungo periodo, e che ora riesce a malapena a superare la soglia elettorale”.

Questi rifornimenti sono stati invece forniti da volontari e attivisti di base come Sahar Khatib, di Al-Bireh, che si sono fatti carico di aiutare i lavoratori bloccati. Mentre parlavamo, stava scorrendo un elenco di beni di prima necessità che aveva digitato sul suo telefono per distribuirli ai lavoratori di Gaza.

“Sono tempi difficili, ma dobbiamo contare sulla nostra solidarietà comunitaria, perché la nostra leadership in Cisgiordania è irrilevante”, ha detto Khatib.

Una crisi di legittimità

Come hanno rivelato le proteste di martedì sera, l’Autorità palestinese sta subendo una pesante critica da parte della popolazione per aver fatto così poco. La settimana scorsa, la quiete che aveva preso piede in Cisgiordania è stata brevemente interrotta da un tumulto di rabbia sui social media dopo che Abbas aveva criticato Hamas.