Mia nonna è stata assassinata a Kafr Qasim. Adesso, queste sono le mie richieste

tratto da: http://reteitalianaism.it/reteism/index.php/2020/11/01/mia-nonna-e-stata-assassinata-a-kaur-qasim-adesso-queste-sono-le-mie-richieste/

29 ottobre 2020 | di Reem Amer

https://www.972mag.com

Tutti parlano del massacro di Kafr Qasim del 1956 come se fosse un caso isolato. Come se gli agenti di polizia di frontiera avessero deciso di eseguirlo, senza alcun collegamento o ordine da parte del governo o dell’establishment militare. Eppure tendiamo a dimenticare che dietro il massacro c’era il regime e il movimento sionista, che ha cercato di svuotare la terra dai suoi abitanti.

Non si può scollegare ciò che è accaduto a Kafr Qasim dalle ingiustizie e dall’oppressione iniziate nel 1948 e che continuano fino ad oggi in luoghi come Al-Araqib e Umm al-Hiran, dove le autorità distruggono case ed espropriano terreni su base regolare. Il massacro fu l’ennesimo tentativo di costringere i palestinesi a lasciare la loro patria e unirsi alle centinaia di migliaia di rifugiati che furono espulsi durante la guerra del 1948.

Uno dei giornalisti che è venuto a intervistarmi alla vigilia del 60 ° anniversario del massacro di Kafr Qasim ha chiesto informazioni sulle nostre richieste, e se avessimo intenzione di perdonare e di andare avanti, qualora il governo israeliano esprimesse rimorso. Abbiamo spiegato che le scuse non sono sufficienti.

L’obiettivo rimane lo stesso

Sono la nipote di Hamisa Farg Amer, assassinata quel giorno del 1956. Mia nonna fu assassinata mentre tornava dalla raccolta delle olive con i suoi amici, che hanno subito un destino simile, tranne una sopravvissuta, Hana’a Sliman Amer . Mia nonna è nata a Jaffa. Lei e la sua famiglia vivevano nel quartiere di Al-Manshiyya, quando la sua famiglia divenne rifugiata e fuggì nei territori del ’67. Siamo in contatto con alcuni di loro fino ad oggi, abbiamo perso il contatto con altri e ce ne sono alcuni di cui non sappiamo nulla.

Penso agli eventi che hanno portato all’omicidio di mia nonna e di altre 48 donne, bambini e uomini, insieme a dozzine di sopravvissuti che portano il loro trauma fino ad oggi. Penso a loro e al destino degli attivisti che si sono impegnati a portare avanti la storia completa del massacro, per insegnare ai loro figli e nipoti il ​​coraggio necessario per chiedere giustizia. Si tratta di persone che, di volta in volta, hanno pagato un caro prezzo quando sono state arrestate e hanno subito perquisizioni nelle loro case alla vigilia della commemorazione del massacro.

Nei primi 20 anni successivi al massacro, quando i cittadini palestinesi vivevano sotto il regime militare, il governatore militare emetteva mandati di arresto per gli attivisti al fine di impedire loro di marciare per commemorare il massacro. Le autorità avrebbero confiscato bandiere nere e megafoni, che sono stati utilizzati per intonare slogan contro il governo militare. Una di quelle persone era mio padre, Muhammad Khamis Amer.

Quando penso alla mia storia personale, alla storia della mia famiglia e alle nostre richieste, ho una risposta composta da diverse domande: il governo israeliano riconoscerà l’ingiustizia in corso che lo stato ha causato al popolo palestinese dal 1948? Quale sarebbe il significato di tale riconoscimento? Comprenderà il rimedio a quelle ingiustizie? Riconoscerà pienamente il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione? Riconoscerà pienamente il diritto del popolo palestinese di tornare nella terra da cui è stato e continua ad essere espulso?

In fondo, Kafr Qasim, Sabra e Shatila, Kaft Qana, gli attacchi a Gaza, ogni massacro è stato compiuto con un unico obiettivo in mente: espulsione e oppressione.

Reem Amer è una femminista e attivista politica. È coordinatrice generale della Coalition of Women for Peace. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta in ebraico su Local Call.