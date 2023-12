Migliaia di persone fuggono da Khan Younis in vista dell’invasione israeliana

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Palestinesi vicino a edifici distrutti dopo un attacco aereo israeliano a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, 2 dicembre 2023. (Atia Mohammed/Flash90)

Le famiglie palestinesi nel sud della Striscia di Gaza stanno lasciando le case e i rifugi precedentemente definiti “sicuri”, scoprendo di non avere più un posto dove scappare.

Di Ruwaida Kamal Amer

Gli ultimi giorni sono stati i più duri che abbiamo vissuto dall’inizio della guerra, qui nella città meridionale di Gaza, Khan Younis. Fino a venerdì scorso, quest’area era stata designata come “zona sicura” – una descrizione ridicola se si considera che l’esercito israeliano ha bombardato la città senza sosta, ma che ha comunque portato un afflusso di centinaia di migliaia di sfollati palestinesi dalle zone settentrionali della Striscia, che le truppe israeliane hanno occupato direttamente per più di un mese. Ora, l’invasione dell’esercito nel sud di Gaza è in corso, e i residenti non hanno dove scappare.

All’inizio di sabato, i carri armati israeliani sono entrati nella città di Deir al-Balah, nel centro di Gaza, tagliando la strada Salah al-Din – la principale autostrada che attraversa la Striscia da nord a sud. Sono seguiti pesanti bombardamenti su parti di Khan Younis, tra cui la distruzione di sei torri residenziali nella città di Hamad. Mentre scrivo, i carri armati di Israele stanno entrando nella periferia della città.

Non appena le ostilità sono riprese venerdì dopo una tregua di sette giorni, gli aerei da guerra israeliani hanno sganciato volantini per avvertire i residenti delle regioni orientali di Khan Younis di spostarsi verso il centro. Tra questi, migliaia di persone terrorizzate che cercavano rifugio negli ospedali, nelle università e nelle scuole gestite dal governo e dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione (UNRWA), dopo che la popolazione della città era cresciuta fino a triplicare le sue dimensioni rispetto al periodo prebellico.

Poco dopo, l’esercito israeliano ha iniziato a diffondere una mappa interattiva che divideva l’intera Striscia di Gaza in 2.400 segmenti numerati, dicendo ai residenti – la maggior parte dei quali fatica persino a mantenere una connessione a Internet – di familiarizzare con la propria zona. Poi sono arrivati gli ordini di evacuazione successivi, che invitano i residenti di varie aree all’interno di Khan Younis e delle città circostanti di Al-Qarara, Khirbet Al-Adas, Khuza’a e Abasan a uscire.

Ad alcuni è stato detto di andare a ovest, verso la zona costiera di Al-Mawasi. Altri sono stati spinti più a sud, verso il valico di Rafah con l’Egitto. Queste evacuazioni sembrano essere in linea con una proposta trapelata dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu di “sfoltire” la popolazione di Gaza, costringendo centinaia di migliaia di palestinesi ad attraversare il confine con l’Egitto e a raggiungere l’Europa e l’Africa via mare.

In entrambe le località, le famiglie sfollate – spesso in fuga per la seconda o terza volta dall’inizio della guerra – sono rimaste bloccate per strada a causa della mancanza di un riparo, totalmente esposte ai continui bombardamenti di Israele su tutte le zone della Striscia assediata.

Salim Mallouh, 55 anni, vive ad Al-Qarara da oltre un mese, dopo che lui e la sua famiglia sono stati sfollati da Gaza City. Ora sono costretti a spostarsi di nuovo. “Siamo venuti per stare con i nostri parenti e pensavamo che la guerra sarebbe finita e che saremmo tornati alle nostre case”, ha spiegato. “Invece abbiamo vissuto i giorni più difficili a causa dei bombardamenti e dell’artiglieria.

“Abbiamo cercato di sopportare queste esplosioni, ma l’esercito israeliano ci ha ordinato di andarcene”, ha continuato. “La mia famiglia, composta da oltre 30 persone, è andata alla ricerca di un altro rifugio, ma non abbiamo trovato altro che scuole. Cercherò una casa o un posto a Rafah per essere al sicuro”.

“Questa guerra non ha avuto pietà di nessuno”, ha aggiunto Mallouh. “Ha l’obiettivo di allontanarci dalle nostre case e di ucciderci in aree che Israele sostiene essere sicure”.

Con l’intensificarsi degli attacchi, migliaia di persone sono fuggite dalle loro case e dai rifugi a Khan Younis e si sono spostate a sud, verso Rafah, in cerca di un riparo, per lo più senza successo. Molti sono stati costretti a rimanere all’aperto, affamati e assetati, al freddo e all’umidità.