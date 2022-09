Migrante palestinese racconta il capovolgimento di un’imbarcazione al largo della Siria

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Online e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Michlawi racconta la sua straziante storia di un pericoloso viaggio dal Libano all’Europa attraverso il Mar Mediterraneo, durante il quale è miracolosamente sopravvissuto dopo che un’affollata imbarcazione di migranti si è rovesciata al largo della Siria.

Jihad Michlawi, 31 anni, faticava a sbarcare il lunario come cuoco nella Beirut colpita dalla crisi. Il palestinese non aveva mai preso in considerazione l’idea di intraprendere un pericoloso viaggio attraverso il Mediterraneo per raggiungere l’Europa, finché non si è fatto convincere da amici che lo avevano fatto con successo.

Ora è uno delle decine di sopravvissuti al capovolgimento di un’imbarcazione di migranti che la scorsa settimana ha lasciato Tripoli, in Libano, diretta verso l’Italia con a bordo circa 150 libanesi, siriani e palestinesi.

“Alcune persone che sono arrivate mi hanno detto che la vita in un campo di sfollamento europeo era migliore di quella nel centro di Beirut, e che anche il cibo era migliore”, ha detto Michlawi all’Associated Press martedì.

L’affollata imbarcazione si è rovesciata mercoledì scorso al largo delle coste di Tartus, in Siria, poco più di un giorno dopo la partenza dal Libano. Almeno 94 persone sono morte, tra cui almeno 24 bambini. Venti persone sono sopravvissute e le altre risultano disperse.

Il tragico incidente nel Mar Mediterraneo è stato il più mortale degli ultimi due anni, quando un numero crescente di libanesi, siriani e palestinesi ha tentato di fuggire dal Libano, afflitto dalle difficoltà economiche, verso l’Europa per trovare lavoro e stabilità. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati afferma che nell’ultimo anno i tentativi di migrazione via mare dal Libano sono aumentati del 73%.

L’economia libanese ha subito una spirale per il terzo anno, con tre quarti della popolazione sprofondata nella povertà e la sterlina libanese che ha perso il 90% del suo valore rispetto al dollaro.

Michlawi ha detto di aver speso migliaia di dollari raccolti per mettere la sua vita nelle mani di un contrabbandiere, che descrive come un “mostro”. L’esercito libanese ha poi arrestato il contrabbandiere.

Michlawi ha lasciato la capitale libanese per Tripoli di notte e un’auto con i vetri oscurati ha condotto lui e altre cinque persone in un aranceto, dove lui e decine di altre persone sono state stipate in pick-up coperti da un telo.

Dopo aver raggiunto la costa e aver visto la piccola barca che li avrebbe trasportati, molti hanno cominciato a ripensarci. “A questo punto abbiamo pensato che tanto valeva andare, visto che eravamo arrivati, ma probabilmente avremmo dovuto considerare il pericolo in cui ci eravamo messi”, ha raccontato.

Il motore dell’imbarcazione ha iniziato a spegnersi a intermittenza, ma quando il giorno seguente si è fermato del tutto, la marea ha iniziato a far oscillare l’imbarcazione affollata, mentre i passeggeri ansiosi hanno iniziato a farsi prendere dal panico, ha raccontato Michlawi.

Il 31enne e gli altri hanno cercato di spostarsi sulla barca per evitare che si inclinasse. Le grandi onde hanno fatto sbattere Michlawi contro la parete e sul pavimento più volte. Alcuni vetri rotti gli hanno trapassato il piede sinistro.

Poi, una grande onda ha fatto cadere dalla barca decine di persone, uccidendole. Michlawi ha ricordato di aver visto il corpo di un neonato “di non più di uno o due mesi”. A quel punto, lui e gli altri hanno deciso di rischiare di nuotare per ore per raggiungere la riva.

Michlawi non è riuscito a trattenere le lacrime dopo aver raccontato il suo tentativo fallito di salvare un siriano di 22 anni, Ayman Kabbani, che faticava a nuotare.

“Mi teneva in braccio mentre cercava di nuotare con me, e ogni volta che era stanco, lo tenevo e cercavo di nuotare con una mano sola”, ha detto Michlawi. “Con tutta l’acqua salata negli occhi e il calore del sole, riuscivamo a malapena a vedere”.

Il giovane siriano ha cercato di risollevare il morale di Michlawi, promettendogli di offrirgli un pranzo, di comprargli nuovi vestiti e di comprargli un nuovo telefono con i soldi che gli sono rimasti una volta raggiunta Tripoli. Ma il palestinese si sforzava di andare avanti.

Kabbani ha cercato di nuotare da solo, ma non è riuscito a tenere il passo di Michlawi. “Sentivo che mi chiamava, ma mi giravo e non lo vedevo”, ha detto Michlawi. “A quel punto, mi sono reso conto che stavo per morire e incontrare il mio creatore, ma poi ho visto l’immagine di mio padre”.

Michlawi ha miracolosamente raggiunto la costa di Tartus, in Siria, dove una donna e un uomo anziani lo hanno visto. “Ho urlato: “Per favore, non lasciatemi” e sono caduto sulla sabbia”, ha raccontato. “Lei mi ha dato dell’acqua e ho sentito l’uomo accanto a lei dire che stavo tossendo sangue, poi sono svenuto e mi sono svegliato all’ospedale di Tartus”. Si è svegliato coperto di tagli e lividi.

Sebbene sia tornato in Libano sano e salvo, Michlawi deve ora affrontare un ulteriore ostacolo nel tentativo di trovare lavoro perché è palestinese.

Il Libano ospita 192.000 rifugiati palestinesi che non possono lavorare legalmente in decine di professioni o possedere proprietà. Secondo l’UNICEF, essi sono “di fatto esclusi dal godimento della maggior parte dei diritti civili e socio-economici” in Libano, dove molti vivono in condizioni spaventose in campi profughi che oggi assomigliano a baraccopoli urbane.

Diversi membri della famiglia di Michlawi sono laureati ma devono fare altri lavori per cifre molto inferiori, tra cui un cugino laureato in ingegneria meccanica che lavora come autista di autobus.

Nonostante ciò, Michlawi afferma che non cercherebbe di migrare di nuovo via mare.

“Non stiamo chiedendo ville o di diventare generali o ministri del governo”, dice Michlawi.