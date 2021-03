Migranti. ALTRI DISPERSI IN MARE. E UNA MOTOVEDETTA LIBICA CHIEDE AIUTO ALLE ONG

tratto da: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/migranti-altri-dispersi-in-libia-e-una-motovedetta-chiede-alle-ong-di-intervenire

Nello Scavo

Un gommone con circa 100 persone si è incendiato. Incerto il numero dei dispersi. Alcune ore dopo Ocean Viking ha soccorso, su richiesta di una motovedetta libica, 11 migranti. Ma c’è un giallo

La Ocean Viking soccorre un barchino in avaria con 11 persone. – Anthony Jean / Sos Mediterranée

E’ stata la motovedetta del Gacs, una delle polizie marittime libiche equipaggiate e addestrate dall’Italia, a chiedere l’intervento di una nave delle Ong per soccorrere un barchino in difficoltà con a bordo undici migranti, tra cui due donne, un neonato e tre bambini partiti dalla Zuara. Il mezzo libico che stava fiancheggiando il natante alla deriva, apparentemente senza intervenire, dopo avere avvistato in lontananza la Ocean Viking, di Sos Mediterranée, ha contattato via radio i volontari per farli intervenire. Qui però, gli operatori della Ocean Viking hanno assistito a un altro evento inedito. Uno dei migranti, che non ha fornito generalità né nazionalità, ha chiesto all’equipaggio della Ong di venire trasbordato sulla motovedetta libica, per tornare a terra.

“Tutte le donne e i bimbi – spiega la Ong – vomitavano a bordo della barca. Il medico ha eseguito una valutazione sanitaria. Temeva grave disidratazione e sfinimento, soprattutto per i bambini. Ora sono tutti seguiti dai nostri team”.

Alcune ore prima si era consumata un’altra tragedia. Un barcone con un centinaio di persone nel corso della notte aveva contattato Alarm Phone. Le persone a bordo chiedevano aiuto perché era scoppiato un incendio, forse a causa dell’esplosione del motore. Alcune ore dopo è giunta una motovedetta libica che ha riportato a terra un imprecisato numero di persone. Da terra alcuni parenti hanno confermato che ci sono dei superstiti, ma altri sono dispersi: “Non sappiamo quanti siano. Ancora una volta delle persone sono state uccise alla frontiera esterna dell’Europa”, ha commentato Alarm Phone su Twitter.

Lungo la rotta del Mediterraneo Centrale, che porta alle coste italiane, gli arrivi di migranti in febbraio sono quasi raddoppiati rispetto a febbraio 2020, a circa 3.300. Lo comunica Frontex. In gennaio e febbraio 2021 il numero totale degli arrivi è stato di 4.300, in crescita del 26%: tunisini e ivoriani sono i gruppi nazionali più numerosi. Nel complesso nell’Ue gli arrivi di migranti sono calati del 40% nei primi due mesi del 2021 rispetto al corrispondente periodo del 2020, a 12mila, principalmente per via di decrementi sulle rotte del Mediterraneo Occidentale e Orientale. In febbraio il numero totale è stato 4.650, circa la metà di febbraio 2020.

