Migranti // Canarie, oltre 800 migranti affogati nel 2020. Allarme di Oim

Nello Scavo

L’agenzia Onu per le migrazioni aggiorna al rialzo i dati. E’ la rotta più pericolosa al mondo. E nel Canale di Sicilia altri cinque dispersi

Un gruppo di naufraghi soccorsi a Tenerife – Immagine d’archivio / Lapresse

Mentre nel Mediterraneo Centrale un imprecisato numero di barconi si trova alla deriva e vi sarebbero stati almeno cinque morti, l’Organizzazione mondiale dei migranti (Onu) conferma come la rotta più letale sia ormai quella dalle coste occidentali del continente africano verso le isole Canarie, dove nel 2020 hanno perso la vita più di 800 persone.. Le violenze in Libia e le instabilità di molti Paesi stanno spingendo i migranti a rischiare nelle traversate oceaniche, ben più pericolose di quelle già letali nel Mediterraneo Centrale. L’Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim) calcola che i migranti morti nel tentativo di raggiungere le isole Canarie nel 2020 sono stati più di 800, un record annuale assoluto secondo i dati di cui dispone. In precedenza, l’agenzia aveva indicato una stima di circa 600 vittime, sottolineando che poteva trattarsi di un dato parziale. Nel 2019 i morti registrati su questa rotta furono 210. Nel suo ultimo aggiornamento pubblicato oggi, l’Oim indica inoltre che l’anno scorso le sono stati segnalati almeno altri cinque naufragi di cui non è stato possibile avere conferma. Il numero di sbarchi alle Canarie l’anno scorso, quasi 23.000 persone, è stato il secondo più alto mai registrato dopo il 2006, quando arrivarono oltre 31.000 migranti. Gli stranieri, che sperano di ottenere il permesso di restare in Europa, sono arrivati lo scorso anno a bordo di almeno 745 imbarcazioni, quasi sempre salpate dal porto di Dakhla. nel Sahara occidentale, una regione contesa da Marocco e Mauritania, a Nord del Senegal. Dal Canale di Sicilia non arrivano buone notizie. Almeno cinque le vittime nel corso della giornata. A dare l’allarme è Alarm Phone, che stamani aveva segnalato un gommone in difficoltà con a bordo 85 migranti. “Dicono che un tubolare si è sgonfiato e che le persone sono cadute in acqua. Ci continuano a chiamare nel panico e chiedono soccorso”, aveva scritto poco prima l’organizzazione. Poi l’aggiornamento. “Sono nel panico, ci hanno detto che 5 persone sono già annegate. Il naufragio sta avvenendo a largo della costa Libica proprio adesso”.

