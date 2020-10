Migranti. CASO GREGORETTI, DEGLI SBARCATI DA QUELLA NAVE SI SONO PERSE LE TRACCE

tratto da: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/ma-degli-sbarcati-da-quella-nave-si-sono-perse-le-tracce

Antonio Maria Mira

«Tutto risolto» annunciò l’allora ministro Salvini, però nelle strutture individuate non sono mai arrivati . Dalla Cei era stata data la massima disponibilità

per firmare urgentemente un accordo per accogliere gli immigrati della Gregoretti, così come avevamo già fatto per la Diciotti

A quanto risulta ad Avvenire neanche il Viminale avrebbe le idee chiare. Alcune settimane fa, a un anno dall’annunciato arrivo a Rocca di Papa poi mai concretizzato, dal ministero avrebbero chiamato per sapere come andava con gli immigrati della Gregoretti, sentendosi rispondere che non erano mai arrivati. Ma il ministero non sa ciò che fa o non fa?