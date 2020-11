Migranti. “HO PERSO MIO FIGLIO”: il video choc di Open Arms dopo il naufragio

tratto da: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/gommoni-in-avaria-rcc-malta-interviene

Ilaria Solaini

Allerta per diversi gommoni in avaria. La centrale dei soccorsi maltese ha inviato un navtext per assumere il coordinamento del soccorso per una barca con a bordo 40 persone. Non succedeva da anni

Non cessano le richieste di allerta per diverse imbarcazioni nel Mediterraneo centrale. Ancora decine di persone rischiano la vita. Eppure fanno ancora male le immagini diffuse da Open Arms sull’ultimo naufragio che ha visto la nave della Ong spagnola salvare le vite di 111 persone, recuperare 5 corpi senza vita IL VIDEO DENUNCIA DOPO IL NAUFRAGIO A distanza di 24 ore dal naufragio la Ong Open Arms ha deciso di pubblicare anche un video che mostra la tragedia a cui i soccorritori hanno assistito, facendo del loro meglio per salvare la vita a quante più persone possibili. La donna che si dispera a bordo del gommone, urlando “I loose my baby”, “Where is my baby?” “Ho perso mio figlio”, “Dov’è mio figlio?” è la madre di Joseph. “Abbiamo riflettuto se fosse il caso di mostrare il grido del naufragio, il dolore e la disperazione – ha spiegato su Twitter la Ong spagnola -. Abbiamo deciso di rendere pubblico quello che accade in quel tratto di mare perché i nostri occhi non siano i soli a vedere e perché si ponga fine a tutto questo subito. Leggi anche Migranti. Il salvataggio di Open Arms, 100 in mare. Almeno 6 i morti, anche un neonato ​ Oltre alla marea di allarmi rilanciati dagli attivisti di Alarm Phone, c’è però questa mattina una novità, non piccola, l’Rcc di Malta, la centrale di coordinamento dei soccorsi della Valletta ha inviato a tutte le imbarcazioni del Mediterraneo un navtext nel quale si assume il coordinamento del soccorso per un’imbarcazione con a bordo 40 persone, diffondendo le coordinate 34 – 27N – 012 – 21E. Sebbene quest’assunzione di responsabilità nel coordinamento rappresenti il modo corretto e legale di agire per garantire i soccorsi nel Mediterraneo centrale, negli ultimi anni si è assistito al suo totale stravolgimento da parte dell’Rcc di Malta. Al momento non è ancora chiaro a quale gommone in avaria si riferisca il navtext diramato dalle autorità maltesi, perché i numeri segnalati da Alarm Phone parlano rispettivamente di 20 persone a bordo di un’imbarcazione e di 75 che sono alla deriva da mercoledì notte. Twitter Open Arms La salma di Joseph, il neonato di 6 mesi, originario della Guinea, rimasto vittima del naufragio di mercoledì in acque libiche, è stata portata a Lampedusa e si trova, adesso, all’obitorio dell’isola. Durante la notte, un velivolo della Guardia costiera ha effettuato un’evacuazione medica urgente per due donne, una delle quali in gravidanza, e per il neonato già morto. I tre si trovavano a bordo della nave della Ong Open Arms e sono stati portati a Lampedusa.

Altri tre migranti del gruppo di naufraghi salvati dalla stessa Ong che avevano urgente bisogno di ricovero, dopo uno scalo tecnico dell’aereo che ha dovuto effettuare rifornimento di carburante, sono stati trasferiti a Malta. Di “ennesima ennesima tragedia che si consuma a pochi chilometri dalle nostre coste nell’indifferenza generale” ha parlato anche don Gianni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes, dopo il naufragio a circa 30miglia a nord delle coste libiche di Sabratha che ha causato la morte di almeno 6 persone, tra cui anche una bambina di 6 mesi. De Robertis ha espresso il dolore della Migrantes per queste “morti innocenti”

