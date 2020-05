Migranti. I RESPINGIMENTI SEGRETI DA MALTA: I BARCONI ERANO DUE. APERTA INCHIESTA

Appare più chiaro come abbiano fatto ad arrivare in Italia. E tutte le piste portano in una sola direzione: La Valletta.

Quello non sapevano è che li aveva mandati tutti Malta, dopo averli equipaggiati per proseguire la traversata nel Canale di Sicilia

Lungo i 100 chilometri d’acqua salata che separano la piccola repubblica insulare dalla Sicilia, il confine tra silenzi interessati e le omertà degli Stati è sempre più sottile. Impossibile anche solo immaginare che un paese del G7 come l’Italia, che agenzie europee come Frontex, che i dispositivi militari della Nato e di Eunavfor Med in questi anni non si siano mai accorti di nulla.