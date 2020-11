Migranti. OPEN ARMS CERCA DI SOCCORRERE: 100 PERSONE IN MARE

tratto da: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/open-arms-100-naufraghi-bambini-donne

I.Sol.

Open Arms si trovava in missione in acque internazionali: per la prima volta dopo anni il velivolo Frontex ha contattato la nave della Ong spagnola via radio

Twitter Open Arms

I soccorritori della ong spagnola Open Arms sono in acqua nel tentativo di recuperare circa 100 naufraghi in mare, tra loro bambini e un neonato. L’imbarcazione ha ceduto di schianto perché sovraccarica.

La nave umanitaria Open Arms si trovava in missione in acque internazionali: per la prima volta dopo anni il velivolo Frontex ha contattato la nave della Ong spagnola via radio. https://twitter.com/openarms_it

© RIPRODUZIONE RISERVATA