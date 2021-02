tratto da: https://www.adnkronos.com/migranti-padre-zanotelli-politica-ue-xenofoba-prepara-altri-olocausti_lfAe83KcDuFMrVrbyczBp

Duro j’accuse di padre Alex Zanotelli alla politica migratoria della Ue: “Razzista e xenofoba che prepara altri Olocausti. Non possiamo tacere”. Il missionario comboniano, in prima linea da sempre per gli ultimi, annuncia il nuovo digiuno di giustizia in solidarietà con i migranti per il 3 febbraio quando dalle 15 ci sarà un sit in davanti a Piazza Montecitorio, e invita a non rimanere in silenzio davanti alla tragedia dei migranti.