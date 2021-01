MIGRANTI, ROTTA BALCANICA: CRISTO S’È FERMATO A BIHAC

tratto da: https://www.famigliacristiana.it/articolo/migranti-rotta-balcanica-cristo-s-e-fermato-a-bihac.aspx

La situazione già precaria in Bosnia-Erzegovina rischia di aggravarsi sia per il peggioramento delle condizioni meteo, sia per i continui trasferimenti da un campo profughi all’altro, in strutture dove mancano le condizioni minime per una sopravvivenza dignitosa. La situazione dell’insediamento di Lipa e di quelli a ridosso di Bihac e di Sarajevo. Si rischia una catastrofe umanitaria. L’intervento a favore di 1.500 persone della Chiesa italiana attraverso la Caritas.