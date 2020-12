MIO NONNO ERA UN NAZISTA. ADESSO DICO ” MAI PIU’ “

tratto da: My grandfather was a Nazi. Now I say ‘Never Again‘ – The Forward

“Perché?”

Era una domanda comprensibile dal team di assunzione di Never Again Action : “Perché sei interessata a questo lavoro?” Il movimento guidato dagli ebrei che combatte le crudeli politiche di immigrazione degli Stati Uniti ha meno di due anni; lo stipendio che mi offrivano per essere il loro nuovo direttore della stampa era una frazione del mio ultimo. E non sono nemmeno ebrea.

Quando il nostro governo fa a pezzi le famiglie e mette i bambini in gabbie e il presidente li disumanizza come una ” infestazione

Ma per me è personale. Vedi, sono un immigrata tedesca. Non è solo una lezione di storia, è la mia carne e il mio sangue.

Testimone oculare di Kristallnacht

Mio nonno era un nazista. Quando scrivo quella frase, voglio subito qualificarla, per dire che non era un ideologo e si è unito al partito più per proteggersi dalle autorità locali che per sincera convinzione. Ma sembra convincente quanto i sostenitori di Trump che giurano di non essere razzisti. La verità è che, sul letto di morte, disse a mio padre che non era d’accordo con Hitler sugli ebrei, ma a parte questo, pensava che il Führer avesse ragione. Sì, mio ​​nonno era un nazista.

Era un prigioniero di guerra sul fronte occidentale quando mio padre, di 13 anni, i suoi tre fratelli minori e mia nonna fuggirono dall’esercito russo in arrivo a est e divennero rifugiati, finendo nella città natale di mia madre, Höxter.

Il padre di mia madre, nel frattempo, era inizialmente esonerato dal servizio militare perché era il fornaio del paese. Era dichiaratamente “non politico”, rifiutando fermamente di unirsi al partito nazista nonostante le ripetute pressioni dei funzionari del partito. Questo alla fine li ha irritati abbastanza da essere spedito sul fronte orientale e finito come prigioniero di guerra russo. Non era un nazista, ma nemmeno lui ha fatto nulla per fermarli.

Mia madre ricorda Kristallnacht e la mattina dopo. Aveva 5 anni, ma era un evento così traumatico che era impossibile dimenticare. Ricorda alcuni dei dipendenti di suo padre che erano membri dei paramilitari nazisti (Sturmabteilung) che uscivano dal negozio per vedere gli ebrei radunati che marciavano per la strada. Si ricorda di sua madre che li implorava di entrare, dicendo loro che potevano guardare da dietro le finestre, solo per favore, non in strada.

Il senno di poi morale ci insegna ad agire dove i nostri antenati non hanno fatto

Questa immagine – di mia nonna che supplica i suoi dipendenti nazisti di limitare lo spettacolo – mi perseguita. Non volendo protestare contro la persecuzione le sfilò davanti, ma non volendo che i vicini pensassero che la nostra famiglia l’avesse approvata; cercando di contrattare con gli uomini delle SA, ma non sfidando il loro sostegno alla barbarie.

È un’immagine di conflitto interiore e, in ultima analisi, di complicità. E mi chiedo, cosa avrei fatto?

Ancora più importante, cosa devo fare ora di fronte alle violazioni dei diritti umani della mia epoca? Il senno di poi morale è 20/20, di sicuro, ma ha un valore reale se istruisce il presente e ci spinge ad agire dove i nostri antenati non sono riusciti.

La questione dell’azione: cosa sono chiamata a fare qui e ora? – è lo stesso che motiva Never Again Action. Il mio, il loro – il nostro – impegno è quello di schierarci in difesa dei perseguitati come vorremmo che avesse avuto il popolo tedesco durante il Terzo Reich.

Questa domanda ha avuto una particolare urgenza durante gli anni di Trump. La deliberata crudeltà e il razzismo palese delle politiche di immigrazione di Trump hanno reso evidente l’imperativo morale all’azione. E proprio a causa della mia storia familiare, ero iper consapevole che non c’era fondo in termini di atrocità se il regime veniva lasciato incontrollato.

Piedi per terra

Ho appeso un cartello alla finestra della mia camera da letto la mattina dopo l’elezione di Trump che diceva: “La resistenza è un nostro dovere civico”, e mentre ho protestato per molti oltraggi durante questi ultimi quattro anni, la difesa dell’umanità e dei diritti umani degli immigrati era la mia più grande preoccupazione. Ero tra quelli al Terminal 4 di JFK la mattina dopo l’entrata in vigore del divieto musulmano e sono stata arrestata nell’azione che ha impedito la deportazione di Ravi Ragbir

Nell’estate del 2019, Trump ha promesso di radunare “ milioni di stranieri illegali

Quella risposta è arrivata da Never Again Action, che si è formata in quel momento proprio per questo motivo. Il 30 giugno, 200 persone hanno chiuso il centro di detenzione ICE di Elizabeth, NJ

Sono stata profondamente commossa da tutto questo e ho sentito un legame immediato con esso. “Lo dobbiamo ai nostri antenati che ci hanno affidato una missione sacra: Mai più per nessuno”, dice il sito web della NAA. Il mio impegno per Never Again sembrava un’immagine speculare di questo voto. Come discendente non di coloro che sono stati perseguitati, ma di coloro che hanno permesso la persecuzione o non sono intervenuti per fermarla, sono stata motivata dalla stessa storia e con la stessa urgenza.

Quell’estate e quell’autunno, ho anche preso parte a numerose proteste contro la politica di immigrazione degli Stati Uniti (principalmente attraverso il gruppo di azione diretta Rise and Resist con sede a New York). Cercando di convincere gli altri della stessa urgenza morale ad agire, ho progettato e guidato un gruppo di studio sull’etica cristiana e l’immigrazione

Il pedaggio sproporzionato che il Ccovid-19 sta assumendo sulle popolazioni incarcerate (sia nel sistema di giustizia penale che nell’applicazione dell’immigrazione) aggiunge un’altra scomoda eco storica. “Anne Frank è morta di una malattia infettiva in un centro di detenzione affollato”, ha ricordato alla gente un’azione di proiezione della

Trump potrebbe essere andato, ma il razzismo no

Mentre il nazionalismo bianco palese potrebbe non essere più incoraggiato dalla Casa Bianca dopo il 20 gennaio, il massiccio apparato statale

Nel frattempo, la scorsa settimana la Corte Suprema ha ascoltato le discussioni sul caso sul tentativo di Trump di escludere gli immigrati privi di documenti dal c onteggio del censimento . La Costituzione richiede che sia conteggiato il “numero intero di persone” in ogni stato; quindi questo caso, che deciderà chi ha una rappresentanza politica per una generazione, chiede letteralmente se 11 milioni di persone negli Stati Uniti siano “persone”.

Il futuro è nostro da scrivere

Finché alcune persone sono considerate persone mentre altre sono un’infestazione – un’immagine che sia Trump che i nazisti hanno usato ripetutamente – le comunità emarginate saranno sempre in pericolo e i fascisti troveranno sempre un terreno fertile su cui seminare i semi dell’odio e della distruzione.

Per me, e per Never Again Action, l’imperativo dell’azione non si ferma al parallelo con la Germania nazista. Per me, l’invocazione storica non riguarda una mappatura uno a uno degli anni ’30 e ’40 sulla nostra era; si tratta di capire che la combinazione di nazionalismo, razzismo e capacità dello stato di spazzare via interi segmenti della popolazione può degenerare in una violenza orribile più facilmente di quanto vorremmo credere.

E, cosa più importante, si tratta di riconoscere che spetta alle persone comuni intervenire. Credo di avere la responsabilità di aiutare a scrivere un futuro in cui i miei nipoti abbiano una storia diversa da raccontare rispetto a quella che ho io.

Dorothee Benz, PhD, è una scrittrice, organizzatrice e stratega che ha trascorso decenni in prima linea nelle lotte per la giustizia sociale negli Stati Uniti. Ha iniziato a lavorare con Never Again Action nel novembre 2020. Seguila su Twitter @ DrBenz3 .