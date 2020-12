Mitchell Abidor // “:Dobbiamo essere un po’ nazisti ” recensione al libro di The Memory Monster di Yishai Sarid

tratto da: https://frammentivocalimo.blogspot.com/2020/12/jewishcurrents.html

Sintesi e traduzione

L’IMMAGINE è diventata familiare: un gruppo di giovani israeliani è in visita ad Auschwitz, molti dei quali avvolti nella bandiera israeliana. Cantano il Kaddish; cantano canzoni; insieme, sono una fenice che è risorta dalle ceneri dei milioni di ebrei uccisi dai nazisti. La loro semplice esistenza sembra proclamare la vendetta compiuta su Hitler. Sono giovani, sono belli, sono nobili. In The Memory Monster un romanzo stimolante e intransigente dello scrittore israeliano Yishai Sarid, recentemente tradotto dall’ebraico da Yardenne Greenspan, sono qualcosa di molto più sinistro.

In questo cupo ritratto di uno studioso israeliano che si guadagna da vivere conducendo tour nell’inferno dei campi, Sarid, figlio del defunto politico di sinistra Yossi Sarid, ci costringe a mettere in discussione l’autocompiacimento e la cecità morale che accompagna la centralità dell’Olocausto nella vita israeliana . È una cecità ampiamente mostrata nella commemorazione dell’Olocausto israeliano, attualmente incarnata nella nomina di Effi Eitam – un politico di estrema destra ed ex generale che sostiene l’espulsione dei palestinesi dalle loro terre e la loro esclusione dalla vita politica – a capo di Yad Vashem, il memoriale israeliano dell’Olocausto. Coloro che sostengono la nomina, compreso il primo ministro Benjamin Netanyahu, non riescono ad apprezzare l’ironia rivoltante di un uomo con queste opinioni che funge da volto di un’istituzione che commemora l’espulsione degli ebrei dalle loro case e la loro esclusione dalla vita politica dalle loro terre native.

Il narratore senza nome del romanzo racconta le sue esperienze come guida turistica nei campi di sterminio della Polonia. Questo libro è animato dalle domande vitali che il narratore pone a se stesso e a coloro che porta in tour. “Chi di voi”, chiede “avrebbe salvato uno strano ragazzo che bussava alla vostra porta di notte, mettendo a rischio la vostra stessa vita e quella dei vostri figli?” Alcuni dicono che lo avrebbero fatto, fino a quando non aggiunge: “Moriresti per lui? . . . rischieresti di dare fuoco alla tua casa con te e i tuoi figli dentro?” Nessuno alza una mano. Se i giusti gentili diventano in questo modo più eroici, le masse che non hanno fatto nulla diventano meno degne di una facile condanna.

Mentre i giovani israeliani, gruppi misti di mizrahi e ebrei askenazi, attraversano Majdanek, il narratore ascolta i loro commenti inquietanti: “io li ho sentiti parlare di arabi, avvolti nelle loro bandiere e sussurrare: “Gli arabi, ecco cosa dovremmo fare agli arabi”, ma non solo agli arabi: “Gli ashkenaziti, li ho sentiti dire in più di un’occasione, sono gli antenati della sinistra. Non erano in grado di proteggere mogli e figli, collaboravano con i loro assassini, non erano uomini veri, non sapevano come reagire, codardi, deboli, lasciando che gli arabi facessero a modo loro“. Nessun sito è al sicuro dalle lezioni perverse che gli studenti hanno tratto dall’Olocausto. Ad Auschwitz, ricorda, “lo studente grasso con gli occhi cattivi, le guance viola per il freddo, che iniziò a graffiare le parole ‘Morte alla sinistra’ su un muro di legno nel campo delle donne”. Sarid mostra abilmente come il degrado della politica israeliana, l’odio per gli arabi e chiunque simpatizzi per loro, il culto della mascolinità e della tenacia senza cuore che guidano la società israeliana, hanno ribaltato le lezioni morali dell’Olocausto.

Se gli studenti augurano il peggio agli arabi e alla sinistra, gli effettivi autori dell’Olocausto ne escono indenni. Il narratore osserva che, ai suoi studenti, i nazisti “sembravano assolutamente fantastici in quelle uniformi, sulle loro biciclette, a loro agio come modelli maschili sui cartelloni pubblicitari”. Il loro “look europeo chiaro e pulito ti fa venir voglia di emularli”. I ragazzi quindi sentono che Israele, quell’avamposto mediorientale del cool, ha molto più in comune con i tedeschi nelle loro uniformi disegnate da Hugo Boss, che con gli arabi. Il narratore riflette: i polacchi, sulle cui terre i tedeschi hanno compiuto gran parte delle loro uccisioni, mantenendo il loro paese verde e pulito, non hanno imparato nulla, come gli israeliani. È turbato dalla persistenza della politica razzista nel paese: i confini chiusi ai neri e agli arabi e dal fatto che Israele fornisca supporto tecnico al governo polacco per questo compito. Essendo stata ripulita dagli ebrei ed essendo diventata una terra di veri polacchi, la cittadinanza omogenea ora desidera ardentemente mantenerla tale. “E funziona”, scrive il narratore. “Tutto quello che vedi per le strade sono facce bianche, tutte uguali.”

Nel frattempo, gli israeliani si aggrappano al proprio nazionalismo. Mentre vengono mostrati i campi, tra descrizioni grafiche dei metodi di omicidio, ci dice il narratore, “hanno cantato l’inno. . . Hanno trascorso la maggior parte del tempo in Polonia ammantati di bandiere, cantando. ” Chiede a un insegnante se questo sminuisce l’inno, ma lei insiste che questo è “ciò che li conforta”. Nonostante gli orrori della storia – o per contrastare quegli orrori – devono cantare quello che l’insegnante chiama la loro “canzone della vittoria”: “‘Senza di essa, cosa ci resta”, chiede”, poi risponde alla sua stessa domanda:”‘ Disperazione. Non vogliamo che tornino a casa disperati. Vogliamo riempirli di speranza’”. Sperare in cosa, sperare in cosa? Nessuno lo chiede mai.

Alla fine di un tour, la guida pone la domanda richiesta: “Cosa ti ha insegnato il viaggio?” La risposta è straziante: “Penso”, dice uno degli studenti, “che per sopravvivere dobbiamo essere anche un po’ nazisti. Dobbiamo essere in grado di uccidere senza pietà. Non abbiamo alcuna possibilità se siamo troppo morbidi.” … “Ma stai parlando di uccidere persone innocenti”, chiarisce il preside. Il ragazzo, dopo aver riflettuto, risponde “A volte non c’è altra scelta che ferire anche i civili. È difficile distinguere i civili dai terroristi. Un ragazzo che è solo un ragazzo oggi potrebbe diventare un terrorista domani. Dopo tutto questa è una guerra per la sopravvivenza. Siamo noi o loro. Non lasceremo che accada di nuovo.” Il ragionamento è nazista, lo stesso ragionamento a cui ricorsero i nazisti per spiegare il massacro dei bambini ebrei . La guida – una volta sbalordita dalla mostruosità dei bambini – si è abituata e ora non è né inorridita né delusa. Gli studenti hanno ricevuto il messaggio che è diventato quello di Israele: Solo potere. Niente coscienza, niente buone maniere, niente ripensamenti. Quelle sfidano solo l’anima e danneggiano la funzionalità. Non possiamo permetterci nemmeno un momento di debolezza, perché tutto verrà portato via. Dobbiamo essere un po’ nazisti . Avete capito bene, ragazzi, ben fatto .

Il narratore riconosce che le sue pagine “traboccano di perversione, odio per se stesso e vomito emotivo” che possono solo ispirare repulsione. Il tono e lo spirito di questo romanzo è Dostoevskij e il suo narratore non è dissimile dall’uomo sotterraneo, che osserva la bassezza sia in se stesso che nel mondo. The Memory Monster mette a nudo la dura verità, spesso oscurata da una visione troppo piena di speranza nell’umanità, da un’educazione all’Olocausto che non ha portato a un mondo più morbido e gentile, e “Mai più” significa semplicemente “mai più per noi”. La barbarie, l’esclusività etnica rimangono diffusi e se Effi Eitam prenderà il controllo di Yad Vashem, q uesti impulsi avranno presto una sede ufficiale nel sancta sanctorum della commemorazione dell’Olocausto.

Mitchell Abidor , uno scrittore che contribuisce a Jewish Currents , è uno scrittore e traduttore che vive a Brooklyn. I suoi ultimi libri sono traduzioni dei Quaderni di Victor Serge 1936-1947 ; Down With the Law , una raccolta di scritti anarchici individualisti francesi; eMay Made Me: An Oral History of 1968 in France .