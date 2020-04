Morte a New York: soldati da Trump respiratori dalla Cina

tratto da: REMOCONTRO

Ennio Remondino 5 Aprile 2020

Apoteosi del cinismo e della pochezza dell’uomo. Trump invia 1000 militari a New York. Il vice Pence si crede il Papa e invita a pregare. La Cina invia mille respiratori. Trump, superati i 300.000 casi e le 8.500 vittime ( 2.500 morti in 48 ore ), ignora gli esperti e come Bolsonaro, “dobbiamo pensare a tornare al lavoro, a riaprire il Paese”.

Ma il presidente per ora è stato categorico: nessun ordine a livello nazionale, lascio liberi di decidere i governatori dei singoli Stati. Non c’è bisogno di fermare tutto e ovunque. Anzi, ha insistito, “dobbiamo pensare a tornare al lavoro, a riaprire il Paese”».

Ma il presidente per ora è stato categorico: nessun ordine a livello nazionale, lascio liberi di decidere i governatori dei singoli Stati. Non c’è bisogno di fermare tutto e ovunque. Anzi, ha insistito, “dobbiamo pensare a tornare al lavoro, a riaprire il Paese”».

ENNIO REMONDINO

Giornalista dalla carta stampata alla radio televisione per finire al web. Inviato speciale al Tg1 tra terrorismo, trame e mafia, corrispondente estero Rai per ‘Europa centro sud orientale’ con sedi successive a Belgrado, Gerusalemme, Berlino e Istanbul. Reporter nelle guerre balcaniche, dall’assedio di Sarajevo ai bombardamenti Nato sulla Jugoslavia per il Kosovo, in Iraq, Medio Oriente, Afghanistan. Ora, ‘diversamente giovane’, Remocontro.it per non perdere il vizio