“Murati in casa per il Covid-19? C’è un posto nel mondo dove le persone sono murate da decenni e si chiama Palestina. E dopo la pandemia resterà tale”

tratto da: l’ANTIDIPLOMATICO

Questa è la vita di tutti i giorni per i palestinesi, senza il lusso di supermercati affollati ma [con] la minaccia di incontrare un soldato israeliano armato

I palestinesi sono stati isolati e vivono in miseria sotto sanzione per anni e ora hanno l’ulteriore minaccia di questo virus killer. In qualche modo, questa pandemia è stata il destino del resto del mondo e dovrebbe essere una lezione per coloro che non apprezzano la loro libertà