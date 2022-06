Nabi Saleh, Mohammad Tamimi ferito alla testa dalle forze israeliane

Di B’tselem

Quando Mohammed Tamimi aveva 15 anni, un soldato gli ha sparato alla testa con un proiettile di metallo rivestito di gomma mentre manifestava nel suo villaggio, a-Nabi Saleh. Poco dopo, sua cugina, ‘Ahed Tamimi, ha schiaffeggiato un soldato israeliano davanti alla sua porta. Mentre era in attesa di un intervento chirurgico per la ristrutturazione di parti del cranio, è stato prelevato da casa sua e portato in un’indagine. Israele lo ha costretto a “confessare” che la sua ferita era il risultato di un incidente in bicicletta. Ieri, Tamimi è stato nuovamente colpito alla testa, con un proiettile di spugna secondo le prime notizie, quando i soldati hanno invaso il villaggio. Ieri è stato operato ed è ancora ricoverato in ospedale. Questo è il costo insopportabile per i palestinesi che osano resistere al regime di apartheid di Israele.

Background sulle manifestazioni nel villaggio di Nabi Saleh

Nel dicembre 2009, le persone hanno iniziato a manifestare nel villaggio di a-Nabi Saleh contro l’acquisizione da parte dei coloni della vicina sorgente al-Qus e di altre terre palestinesi. Le manifestazioni si sono tenute una volta alla settimana fino al 2016.

Fin dall’inizio, Israele ha trattato queste manifestazioni come illegali e le ha disperse. Nelle prime settimane, i manifestanti hanno organizzato cortei non violenti che partivano dal centro del villaggio verso la sorgente e raggiungevano la strada principale che separa il villaggio dalla sorgente e dall’insediamento. A quel punto, sebbene i manifestanti non abbiano usato la violenza, le forze di sicurezza israeliane li hanno dispersi con varie misure, tra cui l’uso estensivo di armi per il controllo della folla. Dopo diverse manifestazioni, i militari hanno iniziato a impedire al corteo di lasciare il villaggio e hanno disperso violentemente i manifestanti.

Nella maggior parte dei casi, dopo la dispersione del corteo, si sono sviluppati scontri tra le forze di sicurezza e i giovani palestinesi che hanno lanciato pietre contro di loro. Durante gli scontri, che a volte sono durati ore e ore, le forze hanno sparato candelotti di gas lacrimogeno tra le case del villaggio, costringendo i residenti a rimanere in casa per lunghi periodi. Le forze hanno anche impiegato diverse misure di punizione collettiva contro i residenti, tra cui spruzzare un liquido maleodorante (“Skunk”) nelle case e nei cortili e bloccare l’accesso dei veicoli al villaggio. Nel corso degli anni sono stati arrestati decine di residenti del villaggio, compresi i minori, e alcuni sono stati condannati a lunghe pene detentive.

Con il tempo, gli scontri sono diminuiti e il numero di manifestanti regolari è sceso a qualche decina, fino a quando le manifestazioni sono cessate del tutto nel 2016. Sebbene le manifestazioni settimanali siano terminate, di tanto in tanto si tengono ancora proteste nel villaggio. Inoltre, le forze di sicurezza entrano occasionalmente nel villaggio con vari pretesti: a volte provocano solo i residenti, altre volte ne arrestano alcuni e a volte perquisiscono le case. Nel corso degli anni, sono stati arrestati più di 300 residenti del villaggio, di cui circa la metà minorenni.

Durante le incursioni nel villaggio, la politica di fuoco aperto dei militari è rimasta la stessa attuata durante le manifestazioni settimanali. Le forze si affidano pesantemente alle armi per il controllo della folla e al fuoco vivo – compresi i proiettili di calibro 0,22 pollici (“Two-Twos”) sparati dai cecchini contro chi lancia pietre. Ad oggi, dall’inizio delle manifestazioni, centinaia di persone sono state ferite, tra cui molte decine da fuoco vivo, a causa di questa politica. Almeno dieci delle persone ferite sono state rese temporaneamente o permanentemente disabili. L’esercito continua inoltre a sottoporre il villaggio a punizioni collettive.

Per ulteriori informazioni sulla condotta delle forze di sicurezza israeliane durante le manifestazioni settimanali nel villaggio, si veda il rapporto di B’Tselem del 2011 “Show of Force”.

Persone uccise dalle forze di sicurezza israeliane durante le manifestazioni e le incursioni militari nel villaggio

Il 9 dicembre 2011, Mustafa a-Tamimi, 28 anni, è stato ferito da una bombola di gas lacrimogeno sparata da un soldato che lo ha colpito alla testa mentre lanciava pietre durante la manifestazione settimanale nel villaggio. È morto per le ferite riportate il giorno successivo.

Il 17 novembre 2012, Rushdi a-Tamimi, 30 anni, è stato ferito da fuoco vivo durante una manifestazione nel villaggio in cui i giovani hanno lanciato pietre contro i soldati. È morto per le ferite riportate due giorni dopo.

Il 12 maggio 2017, Sabaa’ Obeid, 22 anni, residente a Salfit, è stato ucciso da un proiettile calibro 0,22 (“Two-Two”) sparato durante una manifestazione nel villaggio, dopo che aveva lanciato pietre contro i soldati. ‘Obeid è stato colpito mentre si allontanava dai soldati e non rappresentava alcun pericolo.

Il 6 giugno 2018, ‘Iz a-Din Tamimi, 20 anni, è stato colpito alla schiena da proiettili vivi sparati da 45 metri di distanza, mentre fuggiva dopo aver lanciato pietre contro i soldati durante un’operazione di arresto nel villaggio. È morto per le ferite riportate poco dopo.

Il 23 luglio 2021, Muhammad Tamimi, 17 anni, è stato colpito alla schiena e ai glutei da proiettili veri sparati da 30 metri di distanza, dopo aver lanciato pietre contro i soldati durante un’incursione militare nel villaggio. È morto per le ferite riportate il giorno stesso.