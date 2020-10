Nagorno-Karabakh: il patto del Caucaso tra Erdogan e Netanyahu

Si tratta di un interesse comune temporaneo e casuale, o di un segno che alcuni elementi della vecchia alleanza israelo-turca resistono ancora?

Negli ultimi 12 anni, dall’operazione ‘Piombo Fuso’di Israele a Gaza, le relazioni tra i due Paesi hanno avuto una costante traiettoria discendente. Nei primi anni, c’è stato chi ha creduto che si trattasse ancora di una situazione temporanea, dovuta ai tentativi di Recep Tayyip Erdogan di rafforzare la sua posizione nella regione.

Oggi, però, nell’establishment israeliano della sicurezza e dell’intelligencesi è rafforzata l’opinioneche il sempre più autocratico Erdogan sia un inguaribile antisemita e che finché sarà il leader della Turchia, non ci sono prospettive di reale miglioramento di questi legami.

Nonostante la Turchia stessa continui a mantenere legami diplomatici di basso livello e relazioni commerciali estese con Israele, Erdogan ha condannato ferocemente la recente “normalizzazione” delle relazioni e degli accordi tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein. Negli ultimi anni, la Turchia ha iniziato ad ospitare i leader chiave di Hamas, permettendo loro di stabilire uffici a Istanbul e dando loro anche la cittadinanza turca. Ciò è dovuto in parte al desiderio di Erdogan di costruirsi l’immagine del grande protettore dei palestinesi e alla sua personale affinità con il movimento dei Fratelli Musulmani, che ha perso la sua base originaria in Egitto dopo il colpo di stato del 2013 contro l’allora presidente Mohammed Morsi.

La discussione all’interno della comunità dei servizi segreti israeliani sul fatto che la rottura con la Turchia sia temporanea e dovuta solo a Erdogan o se rappresenti un cambiamento più profondo è ancora in corso. In larga misura, dipende dai rapporti personali che ogni funzionario ha avuto in passato con gli omologhi turchi. Per esempio, un alto ufficiale dell’aeronautica militare israeliana, che poco più di dieci anni fa si stava ancora allenando nello spazio aereo turco e continuava a mantenere i legami con i suoi referentiturchi attraverso vari forum della NATO, ha detto l’anno scorso di essere convinto che “la Turchia non è un nemico e sarà di nuovo un alleato stretto una volta che Erdogan se ne sarà andato”. D’altra parte, i funzionari dei servizi segreti che hanno visto come le operazioni di Hamas in Cisgiordania siano sempre più dirette da Istanbul – e come i servizi segreti turchi del MIT siano passati sotto il controllo di uomini di Erdogan che sono inclini a lavorare a stretto contatto con l’Iran – sono convinti che anche se Erdogan è costretto a dimettersi, o muore, i suoi successori potrebbero continuare la sua politica. “Ci vorranno certamente anni per ristabilire il rapporto che un tempo abbiamo dovuto ristabilire”, ha detto un analista dell’intelligence. “La prova sarà se gli uffici di Hamas saranno chiusi”.

Più di ogni altra cosa, dipende dall’Iran – il che ci riporta al Nagorno-Karabakh.