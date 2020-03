Naomi Klein: IL CORONAVIRUS E’ IL DISASTRO PERFETTO PER IL “CAPITALISMO DEI DISASTRI”

tratto da: GLOBALPROJECT.INFO

Traduzione di un’intervista di Marie Solis (VICE)

Al momento stiamo fronteggiando più di una crisi contemporaneamente: una pandemia, la mancanza di infrastrutture per gestirla e il crollo del mercato azionario. Riesci a tracciare un profilo di come ciascuna di queste componenti si inserisce all’interno della cornice che hai tracciato nel volume Shock economy. L’ascesa del capitalismo dei disastri?

Come abbiamo assistito in passato a questo spettacolo?

Esiste qualcosa che le persone possono fare per limitare i danni del capitalismo dei disastri che già scorgiamo in risposta al Covid-19? Ci troviamo in una posizione migliore o peggiore rispetto a quella in cui versavamo durante l’uragano Katrina o durante l’ultima recessione globale?