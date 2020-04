Negev, “Il deserto trasformato in orto” che ha causato la crisi idrica: l’origine del greenwashing israeliano

Il servizio però non ha spiegato come tutta questa falsa “eco-sostenibilità” porti a gravi problemi per l’ambiente, l’acqua e altre risorse naturali sia in termini economici e sia in termini di eco-sostenibilità poiché, come ci insegnano gli studi di ecologia sociale, non è per niente ecologico trasformare un territorio naturalmente arido in territorio artificialmente fertile. Ovviamente i media occidentali aderiscono alla narrazione sionista basata su operazioni di greenwashing sia a danno dell’ambiente sia a danno del popolo palestinese.