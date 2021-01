Nel cuore dell’Europa, a un passo da casa nostra, sono bloccati in terribili igienico-sanitarie, senza acqua, elettricità, e ora nemmeno un tetto sulla testa, migliaia di profughi da Siria, Iraq, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. È un vero disastro umanitario, aggravato dal freddo, dal gelo, dalla pandemia, e dal recente incendio del campo profughi di Lipa, in Bosnia Erzegovina, al confine con la Croazia. Per non parlare delle violenze della polizia di frontiera che si accanisce su persone disperate, che cercano semplicemente di avere un’opportunità e ci provano percorrendo in condizioni pazzesche la cosiddetta rotta balcanica, battuta ormai da migliaia di persone che scappano da guerre, bombe, povertà. Però poi finiscono bloccati in Bosnia, per mesi, anche per anni. La Bosnia non li vuole, l’Unione Europea nemmeno. Il paradosso è che a pochi chilometri da quello che resta del campo profughi di Lipa, ci sarebbe un altro campo anche se ormai chiuso, a Bira, che potrebbe dare ospitalità a circa un migliaio di persone e salvarle almeno temporaneamente. Sarebbe una soluzione d’emergenza, ma per il momento è impraticabile perché davanti al campo di Bira ogni giorno manifestano i cittadini locali, per impedire l’ingresso dei profughi. E il comune non vuole riaprire il campo profughi. Così continua giorno dopo giorno, nell’indifferenza di tutti, una lenta agonia di persone come noi, solo che sono nate dalla parte sbagliata del mondo. La memoria dovrebbe servire anche per evitare che si ripropongano gli orrori della storia. Ma sembra sempre che certe notizie siano meno importanti di altre.

(Foto di Kemal Softic, AP Photo)