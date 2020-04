Nel mezzo della pandemia globale, l’occupazione israeliana prospera

tratto da: INVICTA PALESTINA

Di Yumna Patel – 1 Aprile 2020

Quando l’Autorità Palestinese (PA) ha annunciato per la prima volta uno stato di emergenza per il coronavirus all’inizio di marzo, nei territori occupati si è inizialmente diffuso il panico, quando i posti di blocco e i confini con Israele sono stati chiusi e intere città sono state blindate.

Nei primi giorni dell’epidemia, inizialmente contenuta nella città di Betlemme, tra i palestinesi si scherzava dicendo che, forse, una pandemia globale poteva offrire una tregua temporanea dal terrore dell’occupazione israeliana.

Ma anche se la maggior parte degli aspetti della vita quotidiana è stata stravolta in Israele, Palestina e nel resto del mondo, l’unica cosa che è rimasta stabile nella vita dei palestinesi, è la presenza dell’occupazione.

Nonostante blocchi, coprifuoco e quarantena diffusi, Israele ha continuato a saccheggiare città e villaggi palestinesi, arrestare e imprigionare palestinesi, demolire case, strutture e facilitare gli attacchi dei coloni.

Attivisti, leader e civili palestinesi hanno sollecitato la sospensione delle attività dell’occupazione in Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme est, affermando che Israele sta solo mettendo ulteriormente a rischio la vita dei palestinesi violando le raccomandazioni di prevenzione e distanziamento sociale.

Nel mezzo di una pandemia globale, quando la maggior parte del mondo sta solo cercando di non ammalarsi, i palestinesi sono bloccati tra la preoccupazione per la loro salute e sicurezza e la paura di perdere la loro terra, le loro case e le loro vite, a causa dell’occupazione israeliana.

La campagna di arresti continua nonostante lo stato di quarantena

Le reti di notizie e i social media palestinesi sono stati inondati negli ultimi giorni con notizie di forze israeliane che conducono incursioni nelle città e nei villaggi palestinesi.

Foto e video mostrano soldati israeliani armati e mascherati che fanno irruzione nelle abitazioni mentre indossano indumenti protettivi sopra le uniformi.

Dall’inizio dell’epidemia, le forze israeliane hanno continuato a condurre campagne di arresti nei campi profughi di Betlemme, Hebron, Ramallah, la Valle del Giordano e il quartiere al-Issawiya di Gerusalemme Est e il campo profughi di Shuafat.

In diversi casi, le forze israeliane hanno provocato scontri con i palestinesi, usando gas lacrimogeni, proiettili di gomma e altre misure per reprimere i manifestanti.

In un video, secondo quanto riferito, ripreso nella città di Hebron dalla CCTV, si vedono presumibilmente le forze armate israeliane che sputano su auto palestinesi mentre pattugliavano le strade durante un raid notturno.

Esempi simili di soldati e coloni che sputavano su proprietà palestinesi, apparentemente nel tentativo di diffondere il virus tra la popolazione palestinese, sono stati segnalati nella città di Ramallah e nel villaggio di Beit Iksa a nord-ovest di Gerusalemme.

A Gaza, secondo le dichiarazioni, le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro gli agricoltori palestinesi alla periferia della Striscia di Gaza meridionale, vicino al recinto di confine.

Nel frattempo, a Gerusalemme Est, le forze israeliane hanno suscitato indignazione per aver arrestato quattro operatori sanitari volontari palestinesi mentre stavano disinfettando le strutture pubbliche fuori dalla Porta del Leone nella Città Vecchia. I soldati hanno anche sequestrato le attrezzature igienico-sanitarie utilizzate dai volontari.

Allo stesso modo, nella città di Hizma, in Cisgiordania, a nord di Gerusalemme, secondo quanto riferito, le forze israeliane hanno aggredito squadre di operatori sanitari volontari di stanza vicino all’ingresso della città e successivamente hanno fatto irruzione e saccheggiato il quartier generale del comitato di emergenza locale incaricato di combattere la diffusione del virus in città.

La ONG locale Grassroots Jerusalem ha condannato l’atteggiamento di Israele per l’arresto dei volontari nella Città Vecchia, nonché per la sua continua attuazione di “politiche coloniali che persino la pandemia non è riuscita a fermare”.

“L’occupazione attiva continua come al solito anche in questi tempi di pandemia”, ha scritto il gruppo sulla propria pagina Facebook. “Da un lato, i palestinesi a Gerusalemme temono la diffusione del virus nelle loro comunità e i suoi gravi effetti sull’economia della città, poiché dipende principalmente dal turismo. D’altra parte, continuano ad affrontare le sfide già esistenti, e continue, dell’occupazione israeliana e le sue politiche nella città occupata”.