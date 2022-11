Nella giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese 96 organizzazioni sono al fianco dei prigionieri politici palestinesi

Articolo pubblicato originariamente su Ad-dameer e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

In questa Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, Addameer invita la comunità internazionale a dimostrare il proprio sostegno ai prigionieri politici palestinesi, sia direttamente con le azioni del Movimento dei prigionieri palestinesi, sia chiedendo la fine delle politiche e delle pratiche arbitrarie delle autorità di occupazione israeliane di privazione della libertà, della detenzione amministrativa, delle condizioni carcerarie disumane e della repressione dell’attivismo della società civile, che servono a costruire e mantenere il regime di apartheid israeliano.

L’anno 2022 è stato il più letale per i palestinesi della Cisgiordania occupata dal 2015. Secondo il Ministero della Sanità palestinese, le forze di occupazione israeliane hanno ucciso finora oltre 200 palestinesi – 51 di questi sono bambini, la maggior parte dei quali colpiti dalle forze israeliane o da coloni armati nella Cisgiordania occupata. Allo stesso tempo, nell’agosto del 2022, Israele ha lanciato un’altra aggressione contro i palestinesi nella Striscia di Gaza, durante la quale 49 palestinesi, tra cui 17 bambini, sono stati uccisi e altri 335 sono rimasti feriti.

Mentre le recenti elezioni israeliane hanno registrato un’oscillazione verso l’estrema destra e gli attacchi contro attivisti e manifestanti pacifici sono aumentati notevolmente, le condizioni dei prigionieri palestinesi rispecchiano quelle sul campo. Attualmente, nelle carceri dell’occupazione israeliana sono detenuti 4760 prigionieri politici palestinesi, tra cui 160 bambini e 33 donne. Di questi, 820 sono detenuti amministrativi, trattenuti senza accusa né processo sulla base di “informazioni segrete” non rivelate, quattro dei quali sono bambini e tre donne.

Negli ultimi due anni, Addameer ha documentato un significativo e rapido aumento dell’uso della detenzione amministrativa da parte di Israele, non solo come strumento per reprimere la legittima resistenza civile e il lavoro civico contro il regime coloniale e di apartheid israeliano, ma anche come forma di controllo e intimidazione sul popolo palestinese nel suo complesso. Dall’interno delle carceri, i prigionieri politici e i detenuti palestinesi hanno utilizzato gli strumenti a loro disposizione per opporsi alla discriminazione sistemica e alla violazione dei loro diritti fondamentali, impegnandosi in scioperi della fame individuali e collettivi, astensioni dalle cure mediche e boicottaggio collettivo dei tribunali militari.

Recentemente, rinomate organizzazioni internazionali per i diritti umani, tra cui Amnesty International e Human Rights Watch, si sono basate sul lavoro e sulla ricerca della società civile palestinese per riconoscere che le politiche e le pratiche di dominazione, frammentazione e oppressione di Israele nei confronti dei palestinesi equivalgono all’apartheid. Il diritto penale internazionale definisce l’apartheid come un crimine contro l’umanità commesso attraverso atti disumani “nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione e dominio sistematico da parte di un gruppo razziale su qualsiasi altro gruppo razziale” con l’intenzione di mantenere tale regime. L’istituzione da parte di Israele di due corpi legislativi che disciplinano in modo discriminatorio le persone in base alla nazionalità e l’applicazione diseguale della detenzione amministrativa, attraverso la quale migliaia di palestinesi sono stati incarcerati per reati di sicurezza rispetto a una “manciata” di israeliani, è stata evidenziata da Human Rights Watch come una modalità specifica del suo regime di apartheid.

Detenzione amministrativa e movimento dei prigionieri palestinesi

La detenzione amministrativa, una pratica coloniale utilizzata per la prima volta dal Mandato britannico e riappropriata dal regime israeliano, consiste nell’incarcerazione a tempo indeterminato di individui, senza processo o accusa, che Israele ritiene possano rappresentare un futuro “rischio per la sicurezza dell’area”. La decisione viene presa sulla base di “informazioni segrete”, che non vengono rivelate né al detenuto né al suo avvocato. La struttura intrinseca dei tribunali militari israeliani, in cui gli ufficiali militari israeliani fungono da giudici e procuratori, decidendo in base agli ordini militari israeliani emessi dal comandante militare israeliano, preclude qualsiasi indipendenza e imparzialità, violando l’essenza delle garanzie del giusto processo. È quindi impossibile difendersi. Una persona può essere inizialmente detenuta per sei mesi; tuttavia, questo ordine può essere esteso indefinitamente. I detenuti, quindi, non hanno idea di quando saranno rilasciati, con un grave danno psicologico per loro e per le loro famiglie.

Nonostante la palese violazione degli standard dell’equo processo, Israele agisce impunemente e fa un uso indiscriminato della detenzione amministrativa, prendendo di mira studenti universitari, ex prigionieri, bambini e persone vulnerabili. L’anno 2021 ha visto un’impennata di 1.695 ordini di detenzione amministrativa, concentrati nei mesi di maggio e giugno, come parte della campagna israeliana di arresti arbitrari di massa a seguito dell’escalation di aggressioni contro il popolo palestinese nei Territori occupati. Solo il 12 maggio 2021, le case di quasi 60 palestinesi, un gruppo costituito da giornalisti, attivisti e candidati al Consiglio legislativo palestinese, sono state perquisite e arrestate – 25 di questo gruppo sono stati trasferiti in detenzione amministrativa. Tra gennaio e ottobre 2022, le autorità di occupazione israeliane hanno emesso circa 1.789 detenzioni amministrative, superando già il numero di ordini dello scorso anno. Inoltre, Israele sta rinnovando sempre più spesso gli ordini di detenzione come metodo di soppressione, assicurando che i prigionieri rimangano detenuti; tra giugno e ottobre 2022, ci sono stati 628 ordini di rinnovo e 452 nuovi ordini.

Nel gennaio 2022, tutti i detenuti amministrativi palestinesi, circa 500 all’epoca, hanno avviato un boicottaggio collettivo del sistema giudiziario militare israeliano. I detenuti si sono rifiutati di partecipare ai procedimenti giudiziari militari a tutti i livelli e i loro legali non sono comparsi per loro conto. Il boicottaggio chiedeva la fine della detenzione amministrativa. Ufficialmente, il boicottaggio collettivo dei tribunali militari è terminato nel luglio 2022; tuttavia, molti detenuti continuano il loro boicottaggio, sottolineando la mancanza di fiducia in qualsiasi processo giudiziario e nelle garanzie di un processo equo nel sistema giudiziario israeliano. Poiché i giudici militari israeliani si rifiutano di riconoscere la protesta, le udienze del tribunale militare e le revisioni giudiziarie degli ordini di detenzione amministrativa continuano a svolgersi in assenza dei detenuti.

Gli scioperi della fame sono da tempo utilizzati come mezzo pacifico e legittimo per rivendicare i diritti fondamentali. Nel corso del 2021, Addameer ha documentato un numero crescente di 60 detenuti che hanno intrapreso scioperi della fame – molti dei quali hanno subito conseguenze permanenti sulla salute o minacce imminenti alla vita. Nell’agosto di quest’anno, il detenuto palestinese Khalil Awadeh ha concluso il suo sciopero della fame di 172 giorni. Il mese successivo, 30 detenuti, tra cui l’avvocato palestinese-francese per i diritti umani Salah Hammouri, hanno iniziato uno sciopero della fame aperto per protestare contro la detenzione amministrativa. Lo sciopero della fame è stato sospeso a ottobre, a seguito di un accordo con le autorità di occupazione israeliane per dare priorità alle discussioni sulla detenzione amministrativa e rilasciare i detenuti anziani e malati entro la fine dell’anno. Quest’ultima non ha ancora dato seguito a questa promessa.

Metodi di oppressione dei prigionieri palestinesi

Qualsiasi resistenza da parte del Movimento dei prigionieri palestinesi si scontra con un brutale apparato di politiche illegali, sistematicamente esercitate con assoluta impunità per reprimere gli spiriti palestinesi all’interno delle prigioni. La detenzione amministrativa è una delle politiche più ingiuste di Israele, ma è solo uno dei processi crudeli imposti ai prigionieri palestinesi. Una volta arrestati, i detenuti sono regolarmente sottoposti a torture fisiche, posizionali e psicologiche, una pratica di fatto legalizzata attraverso la quale la “pressione fisica” è ammessa in situazioni di “necessità”. Si ricorre anche a percosse, isolamento e privazione del sonno. Tali pratiche vengono regolarmente oscurate grazie alla complicità di medici e tribunali militari, come documentato da Addameer nel suo rapporto Cell No.26 di quest’anno.

La tortura e i maltrattamenti dei prigionieri palestinesi non si limitano agli interrogatori e sono una minaccia che grava sui prigionieri per tutta la durata della loro detenzione. Le incursioni nelle carceri sono ben documentate e utilizzate come forma di punizione collettiva dai servizi carcerari israeliani (“IPS”); sfruttano sistematicamente ogni scusa per dispiegare forze speciali nelle prigioni per attaccare e molestare i prigionieri e i detenuti palestinesi. Nel settembre 2021, sei prigionieri palestinesi sono evasi dal carcere di massima sicurezza di Gilboa. I detenuti evasi sono stati infine rinviati a giudizio, ma non prima che l’IPS intraprendesse una campagna di punizione collettiva contro tutti i palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. 350 prigionieri sono stati trasferiti in località sconosciute (nonostante il trasferimento illegale e forzato di persone protette dal territorio occupato allo Stato occupante costituisca una deportazione illegale in violazione del diritto internazionale). È stato attuato un blocco di tutte le carceri e dei centri di detenzione, negando ai prigionieri l’accesso agli avvocati e alle visite dei familiari, oltre a condurre violente incursioni.

Designazione di Addameer come organizzazione “terroristica”.

Inoltre, Israele ha impiegato nuovi metodi per limitare coloro che agiscono per difendere i diritti dei palestinesi. Il 19 ottobre 2021, Addameer, insieme ad altre cinque organizzazioni della società civile palestinese, è stata designata come organizzazione “terroristica” dal Ministro della “Difesa” israeliano. Gli uffici delle sei organizzazioni con sede nella città di Ramallah, nella Cisgiordania occupata, sono stati perquisiti dalle forze di occupazione israeliane l’anno successivo. La designazione, che ha un profondo impatto sulla sicurezza del personale e degli utenti delle organizzazioni, è l’ultimo evento della repressione dello spazio civico palestinese e della campagna mirata di Israele per mettere a tacere le voci palestinesi. La designazione è stata ampiamente condannata dalla comunità internazionale, comprese le Nazioni Unite e l’Unione Europea, per il suo attacco al legittimo lavoro sui diritti umani e per la mancanza di basi probatorie. Nonostante ciò, Israele si è rifiutato di modificare la propria posizione. Finché la designazione rimarrà in vigore, il lavoro di Addameer nel fornire una rappresentanza legale cruciale ai prigionieri palestinesi e nel documentare le violazioni dei diritti umani per chiedere conto a Israele su scala internazionale, rimarrà a rischio. Senza la presenza di organizzazioni della società civile, i prigionieri palestinesi perdono un sostegno vitale sul campo.

Mentre diversi esperti delle Nazioni Unite hanno cercato di chiedere conto a Israele, quest’ultimo si è ripetutamente rifiutato di attenersi ai principi del diritto internazionale e di impegnarsi nelle loro richieste. Per concludere, ricordiamo il caso di Ahmad Manasra, arrestato nel 2015 all’età di 13 anni e da allora detenuto nel carcere dell’occupazione israeliana. Il suo violento interrogatorio, diffuso pubblicamente, ha suscitato un’ampia condanna. Dopo anni di prigionia, compresi prolungati periodi di isolamento, i rapporti medici hanno rilevato che Ahmad soffre ora di gravi problemi di salute mentale, tra cui schizofrenia e ideazione suicida.

Le autorità israeliane hanno ripetutamente respinto le richieste di rilascio di Ahmad, adducendo la legge antiterrorismo applicata retroattivamente come motivo che impedisce il suo rilascio anticipato. Gli esperti di diritti umani delle Nazioni Unite hanno chiesto il rilascio di Ahmad, affermando che:

“La detenzione di Ahmad per quasi sei anni lo ha privato dell’infanzia, dell’ambiente familiare, della protezione e di tutti i diritti che avrebbero dovuto essergli garantiti da bambino. Questo caso è ossessionante sotto molti aspetti e la sua continua detenzione, nonostante il deterioramento delle sue condizioni mentali, è una macchia su tutti noi come parte della comunità internazionale dei diritti umani […] Ad Ahmad diciamo: ci dispiace di non averti protetto”.

L’impunità con cui Israele può commettere sistematiche violazioni dei diritti umani deve finire, prima di non riuscire a proteggere il popolo palestinese, compresi i prigionieri. In un clima politico sempre più pesante, la situazione dei prigionieri palestinesi non fa che peggiorare. Addameer cerca di amplificare le richieste del Movimento dei prigionieri palestinesi per porre fine al sistematico e diffuso ricorso di Israele alla detenzione amministrativa sulla scena internazionale; senza questo lavoro, il regime israeliano isolerà e metterà a tacere ulteriormente le voci dei prigionieri palestinesi. La solidarietà internazionale con il movimento è urgente ed essenziale. Essa dovrebbe estendersi non solo alle organizzazioni della società civile che lavorano per documentare e amplificare le lotte dei prigionieri, ma anche attraverso la condanna dell’apartheid israeliana e del suo uso della detenzione amministrativa come metodo di oppressione.

Local Organizations:

Academics for Palestine- Concordia University, Montreal (Canada) Al Dameer Association for Human Rights (Palestine) Al Mezan Center for Human Rights (Palestine) Al Salam F örening (Sweden) Al-Haq, Law in the Service of Man (Palestine) Applied Research Institute- Jerusalem (ARIJ) (Palestine) Arab Women Organization for Jordan (Jordan) Baltimore Nonviolence Center (U.S.A) BDS Mexico (Mexico) BDS Vancouver/ Coast Salish Territories (Canada) Bisan Centre for Research and Development (Palestine) Canada Palestine Association, Vancouver (Canada) Center for Defense of Liberties & Civil Rights “HURRYYAT” (Palestine) Chrysalis Theatre Incorporated (UK) Coalició Prou Complicitat amb Israel (Catalonia) Collectif Palestine Vaincra (France) Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (Spain) Comité Universitario Solidaridad Pueblo Palestino (Mexico) Community Action Center, Al-Quds University (Palestine) Defense for Children International- Palestine (Palestine) Gaza Action Ireland (Ireland) Harvard Law School Advocates for Human Rights (U.S.A) Human Rights & Democracy Media Center “SHAMS” (Palestine) Indian Association of Lawyers (India) Lebanese Women Democratic Gathering (RDFL) (Lebanon) NYU Law Students for Justice in Palestine (U.S.A) Oakville Palestinian Rights Association (Canada) Palestine Solidarity Network Aotearoa (New Zealand) Palestinian and Jewish Unity (PAJU) (Canada) Palestinian Centre for Human Rights (Palestine) Palestinian Prisoners Society (Palestine) Regina Peace Council (Canada) SANA for Special Individuals (Jordan) Swedish Friends of the Freedom T heatre (Sweden) The Freedom Theatre (Palestine) The Palestine Institute for Public Democracy (Palestine) The Palestine Performing Arts Network (Palestine) The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy – MIFTAH (Palestine) The Palestinian NGOs Network (PNGO) (Palestine) The Women’s Center for Legal Aid and Counselling (Palestine) Union of Agricultural Work Committees (Palestine) Union of Palestinian Women’s Committees (Palestine)

Regional Organizations:

ACAT-France Arab Network for Civic Education- ANHRE Arab Resource & Organizing Center (AROC) Cairo Institute for Human Rights Studies California Coalition for Women Prisoners Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME) Coalition Against Israeli Apartheid (CAIA) Victoria Comunitat Palestina de Catalunya Corporación Jurídica Libertad European Legal Support Center (ELSC) Freedom Archives Friends of the Jenin Freedom Theater GreaterToronto4BDS Harvard Advocates for Human Rights Human Rights for Law (HR4A) Saskatchewan Ireland-Palestine Solidarity Campaign Irídia – Center for the Defense of Human Rights Jewish Network for Palestine Jewish Voices for Peace Justice Peace Advocates/ Mouvement Pour Une Paix Juste Law Students for Justice in Palestine, Georgetown Law Niagara Movement for Justice in Palestine-Israel (NMJPI) Palestine House Project South Rising Tide North America RootsAction Education Fund Socialist Action/ Ligue pour l’Action Socialiste Students for Justice in Palestine, Chicago The Canadian BDS Coalition U.S Palestinian Community Network U S Campaign for Palestinian Rights (USPCR)

International Organizations:

Africa4Palestine Arab Organization for Human Rights Association France Palestine Solidarité (AFPS) ATL Jenine Critical Resistance Early Childhood Development Intercultural Partnerships European Jews for a Just Peace (EJJP) Eyewitness Palestine International Organization for the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (EAFORD) International Service for Human Rights (ISHR) Kali_Feminists National Students for Justice in Palestine NOVACT- International Institute for Nonviolent Action Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Palestine Solidarity Campaign UK Paz con Dignidad Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network SUDS – Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació The Freedom Theater United Methodists for Kairos Response (UMKR) War on Want World BEYOND War