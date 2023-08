Nell’estate più calda di sempre, Masafre Yatta brucia per l’apartheid idrico

Articolo pubblicato originariamente su Magazine +972 e tradotto dall’inglese da Alessandra Mecozzi per Palestina cultura è libertà

Donna palestinese che usa un tubo dell’acqua a Masafer Yatta, in Cisgiordania, 10 maggio 2022. (Wisam Hashlamoun/Flash90)

In tutta la Cisgiordania, palestinesi e coloni israeliani hanno un accesso molto diverso alle risorse idriche, anche quando vivono sulla stessa collina.

Nel bel mezzo delle ondate di caldo opprimente dell’estate, con i record di temperatura superati in tutto il mondo, è particolarmente difficile essere un palestinese che vive sotto l’occupazione israeliana a Masafer Yatta.

Per questo gruppo di villaggi nelle colline a sud di Hebron in Cisgiordania, le restrizioni dell’esercito israeliano hanno creato una crisi idrica: ai residenti palestinesi viene impedito di collegarsi alle infrastrutture che servono abbondantemente i coloni israeliani che vivono nelle vicinanze, portando a una grave carenza di acqua per bere, fare il bagno e l’agricoltura. Di conseguenza, i palestinesi sono costretti a immagazzinare l’acqua piovana in cisterne o ad acquistare contenitori per l’acqua a prezzi esorbitanti.

Israele mantiene un sistema di apartheid idrico in tutta la Cisgiordania. Gli insediamenti e gli avamposti ebraici (anche quelli che la legge israeliana considera illegali) sono collegati alla rete idrica israeliana, consentendo ai loro residenti di consumare acqua liberamente su richiesta senza limiti prestabiliti. Non dipendono dalla principale fonte d’acqua della Cisgiordania, la falda acquifera di montagna, perché circa l’80% della loro acqua è acqua di mare desalinizzata, portata dall’interno della Linea Verde.

Nei vicini villaggi palestinesi, tuttavia, il consumo è determinato dall’allocazione all’interno di una rete idrica palestinese separata. Questa rete non funziona correttamente a causa delle restrizioni del regime militare sulla costruzione palestinese di infrastrutture pubbliche, incluso il pompaggio dell’acqua. È completamente dipendente dalla falda acquifera montana, dalla quale le autorità di occupazione consentono ai palestinesi di attingere quantità trascurabili di acqua.

La quantità è determinata da un accordo anacronistico e discriminatorio che non è cambiato da quando fu firmato tra Israele e l’OLP nel 1995 come parte degli Accordi di Oslo: 20 per cento dell’acqua della falda per i palestinesi e l’80 per cento per gli israeliani. Di conseguenza, nella maggior parte dei giorni della settimana, i palestinesi di tutta la Cisgiordania non hanno acqua corrente sufficiente, a differenza dei loro vicini coloni che consumano in media acqua tre volte di più.

Vista di una piscina d’acqua di nuova costruzione nell’insediamento ebraico di Nokdim, in Cisgiordania, 20 ottobre 2021. (Gershon Elinson/Flash90)

Ma ci sono alcuni posti, come Masafer Yatta dove vivo, e come la Valle del Giordano, dove questo apartheid è particolarmente estremo. Qui, la maggior parte dei villaggi palestinesi – che Israele sta cercando di espellere attraverso meccanismi quasi-legali, vessazioni da parte dell’esercito e coloni violenti che godono dell’impunità per i loro attacchi – non sono autorizzati ad allacciarsi alla rete idrica, per niente. Mentre gli israeliani nei vicini insediamenti di ville consumano in media 20 volte più acqua dei villaggi palestinesi della zona.

L’assegnazione di acqua per persona al giorno nell’insediamento di Ro’i nella Valle del Giordano, ad esempio, è di 431 litri, invece nell’adiacente villaggio beduino di Al-Hadidiyah, tale cifra è di soli 20 litri, un quinto della quantità minima raccomandata dal l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

A Masafer Yatta, i miei vicini sono costretti a investire la maggior parte dei loro soldi nel trasporto di costosi contenitori per l’acqua perché non possono allacciarsi alla rete idrica efficiente ed economica. Secondo la Banca Mondiale, la spesa mensile per il consumo di acqua arriva fino a 1.744 NIS al mese, che rappresenta circa la metà del denaro che una famiglia spende ogni mese. Negli insediamenti vicini, nel frattempo, la spesa mensile di una famiglia per l’acqua può raggiungere in media 105 shekel, meno dell’1% delle spese totali.

Questa situazione non è nata per caso. Israele ha il controllo totale sulle risorse idriche tra il Mar Mediterraneo e il fiume Giordano, e queste politiche discriminatorie riflettono motivi politici. In Masafer Yatta, quel motivo è cacciare via i palestinesi mentre si espandono gli insediamenti israeliani. Provocare la sete deliberatamente è uno dei tanti mezzi per raggiungere questo obiettivo.

“Abbiamo guardato, senza la possibilità di fare nulla”

“L’ultima ondata di caldo ci ha colpito molto”, ha detto Hamda, un pastore del villaggio di Susiya nelle colline a sud di Hebron. “Ti senti soffocare ed è duro da sopportare. Vivo in una stanza di latta, come tanti qui di cui l’esercito demolisce ripetutamente le case. Il caldo ti uccide quando vivi in ​​una stanza di latta, l’intero posto è bollente.

Palestinesi che pompano acqua da una sorgente naturale, Valle del Giordano, Cisgiordania, 23 luglio 2009. (Keren Manor/Activestills)

Accanto alla casa di Hamda ci sono pannelli solari installati da un’organizzazione per i diritti umani. Gli alti pali dell’elettricità lungo la strada, che collegano gli insediamenti vicini, passano proprio accanto alla sua casa, ma gli è proibito collegarsi ad essi. Come il resto degli abitanti del villaggio, fa affidamento sull’energia solare o sui generatori.

“La maggior parte della giornata, in estate, non abbiamo elettricità”, ha detto Rana, la sorella di Hamda. “Durante l’ultima ondata di caldo, non abbiamo avuto elettricità per 14 ore, quindi non abbiamo potuto usare i ventilatori per rinfrescare la stanza. Abbiamo anche bisogno di elettricità per trasportare l’acqua con un tubo dal pozzo nel centro del villaggio a un serbatoio vicino a casa nostra. Senza elettricità, questo è impossibile e nelle ondate di caldo abbiamo bisogno di ancora più acqua”.

Avere a che fare con l’acqua è una preoccupazione quotidiana, fastidiosa e continua, dicono gli abitanti di Masafer Yatta. Con il caldo intenso, anche le pecore e gli altri animali hanno bisogno di più acqua, ma il sole fa bollire l’acqua immagazzinata nei serbatoi, il che rende difficile bere per gli animali. Inoltre, in villaggi palestinesi come questi, l’esercito distrugge i recipienti dell’acqua e persino sigilla i pozzi e le cisterne dell’acqua piovana con il cemento, perché qualsiasi utilizzo di questo tipo delle infrastrutture idriche è ritenuto illegale dal regime militare.

Alla fine di luglio, funzionari israeliani dell’amministrazione civile – il braccio burocratico dell’occupazione – sono stati ripresi mentre versavano cemento nei pozzi d’acqua a sud di Hebron. Il filmato scioccante è stato ampiamente diffuso sui social media e ha generato indignazione in tutto il mondo, ma riflette un’ampia politica: per tutto il 2022, l’esercito ha distrutto sette cisterne d’acqua e dozzine di autocisterne solo a Masafer Yatta.

“Le cisterne d’acqua hanno un valore emotivo per noi”, ha detto Odey, un pastore di 30 anni del villaggio di Umm Kusa. “Ricordo da bambino come portavo lì le pecore con mio padre.” A maggio, l’esercito è arrivato nel suo villaggio e ha distrutto le cisterne che esistevano dagli anni ’80, secondo i residenti locali.

Un bulldozer israeliano demolisce un capannone agricolo palestinese nell’area di Masafer Yatta, in Cisgiordania, 27 febbraio 2020. (Wisam Hashlamoun/Flash90)

“I bulldozer sono arrivati ​​al villaggio, hanno sollevato tonnellate di pietre e terra e hanno semplicemente versato tutto nella cisterna accanto alla quale sono cresciuto”, ha continuato Odey. “Hanno portato via tutta l’acqua che era nella fossa e l’hanno rovesciata per terra. C’erano circa 100 metri cubi d’acqua in ogni pozzo. Doveva durare per noi nei mesi estivi. E proprio così, in un istante, l’hanno ribaltato e se ne sono andati mentre noi guardavamo, senza possibilità di fare alcunché.

“Adesso, con questo caldo, senza pozzetti per l’acqua piovana, siamo costretti a portare autocisterne d’acqua sui trattori”, ha proseguito. “Noi usciamo di casa la mattina con il gregge e torniamo solo la sera. Senza queste fosse, non abbiamo modo di sostenerci”.

“È crudele”

Ciò che i divieti e le demolizioni dell’esercito non ottengono, i coloni lo completano. Nell’ultimo anno, c’è stato un aumento dei casi di coloni che impediscono violentemente ai palestinesi di Masafer Yatta di accedere alle poche risorse idriche di cui dispongono.

“A giugno, i coloni sono venuti alla nostra cisterna, che si trova a poche decine di metri da casa mia”, ha detto Omar Abu Jundiyah del villaggio di Tuba. “Io, mia moglie e i bambini abbiamo visto come stavano montando una tenda sopra la cisterna e ci hanno impedito di avvicinarci.

“È crudele, perché tutti sanno che questi coloni sono collegati alla rete idrica – una connessione che possiamo solo sognare, con l’acqua che scorre attraverso un tubo direttamente nella loro casa e fornisce acqua ai loro campi e alle pecore”, ha continuato. “Tuttavia, essi vengono alla nostra fossa, ne attingono acqua e dissetano le loro pecore. Quando le loro pecore avevano finito, hanno versato tutta l’acqua per terra e se ne sono andati. E noi li, a guardare, assetati, con le nostre pecore nelle grotte, incapaci di uscire».

Un bambino palestinese beve acqua vicino alle macerie della sua casa che è stata demolita dai bulldozer israeliani nel villaggio palestinese di Jaba, a nord di Gerusalemme, il 31 agosto 2015. (Flash90)

La settimana scorsa, i coloni sono entrati a Tuba e hanno preso possesso della cisterna dell’acqua della famiglia Awad, negando l’accesso ai residenti. Quando i soldati sono arrivati, hanno espulso i palestinesi sulla base del fatto che si trovavano in una zona di tiro militare, ma hanno permesso ai coloni di rimanere. La dichiarazione dell’esercito in seguito all’incidente affermava che i coloni avevano “coordinato (con i militari n.d.t.) il loro arrivo” nell’area, e quindi avevano ricevuto il permesso dai soldati.

Uno dei luoghi in Cisgiordania dove questo apartheid idrico è più visibile è il villaggio di Umm al-Kheir, situato a pochi metri dall’insediamento di Carmel, che è stato costruito su un terreno di proprietà privata dei residenti palestinesi. Un sottile recinto separa le ville del Carmelo, dove l’acqua scorre abbondante, dalle baracche del villaggio beduino, dove la costruzione è vietata e a cui l’esercito impedisce di allacciarsi alla rete idrica.

Così, sulla stessa collina, Israele assicura che ci siano due categorie di persone: una a cui viene dato sostegno per proteggersi dalla crisi climatica, e una costretta a subire quella crisi dato che viene negata loro attivamente qualsiasi risorsa.

“Questa è l’estate più difficile che abbiamo vissuto da anni”, ha detto Awdah Hathaleen, residente a Umm al-Kheir. “Vedo davvero come influisce sulle persone e sugli animali. Non c’è l’aria condizionata, ovviamente, perché non c’è elettricità, e anche i frigoriferi non possono funzionare tutto il giorno.

“I pastori sono costretti a stare in casa perché hanno paura di disidratarsi e di non avere acqua da bere”, ha proseguito. “E poiché restiamo a casa, dobbiamo comprare il mangime per il gregge, che costa un sacco di soldi. Non abbiamo abbastanza acqua per le persone qui, quindi come ne avremo abbastanza per gli animali e le piante?”

Una versione di questo articolo è apparsa per la prima volta in ebraico su Local Call. Leggilo qui .

Basel Adraa è un’attivista, giornalista e fotografo del villaggio di a-Tuwani nelle colline a sud di Hebron.