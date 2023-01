Netanyahu ha destituito il ministro dell’interno

Articolo pubblicato originariamente da Internazionale – La newsletter sul Medio Oriente a cura di Francesca Gnetti

La protesta contro il governo a Tel Aviv, il 21 gennaio 2023. (Abir Sultan, Epa/Ansa)

Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu il 22 gennaio è stato costretto a destituire il ministro dell’interno e della salute Arye Deri, leader del partito ultraortodosso Shas. Il 18 gennaio la corte suprema aveva invalidato la nomina di Deri, che all’inizio del 2022 si era impegnato a ritirarsi dalla politica dopo una condanna per frode fiscale.

Chi è Arye Deri Nato in Marocco 63 anni fa in una famiglia benestante, è immigrato in Israele a nove anni ed è stato educato in istituti ultraortodossi. Nel 1981 si è sposato con Yaffa Cohen. I due hanno nove figli e vivono a Gerusalemme. Deri è stato nominato per la prima volta ministro dell’interno nel secondo governo di Yitzhak Rabin (1992-1993) quando aveva 29 anni, diventando il ministro più giovane della storia d’Israele. In seguito ha diretto diversi ministeri ed è stato implicato in vari scandali di corruzione, per cui è anche finito in carcere. È considerato esperto di questioni diplomatiche e relative alla sicurezza e più moderato rispetto agli esponenti dell’estrema destra che fanno parte della coalizione di governo. È il politico ultraortodosso più importante sulla scena politica israeliana ed essendo il leader di Shas, che alle elezioni dello scorso novembre ha ottenuto undici seggi in parlamento affermandosi come il quinto partito più grande del paese, è tra i più stretti alleati di Netanyahu. I due sono molto vicini e si consultano quotidianamente. Deri è salito alla guida del Shas per la prima volta nel 1992. Il partito rappresenta soprattutto gli ultraortodossi sefarditi e mizrahì, cioè i discendenti degli ebrei emigrati in Israele dalla penisola iberica e dai paesi arabi, che in generale compongono gli strati più poveri della società israeliana. Gli ultraortodossi seguono un’interpretazione rigida e letterale della dottrina religiosa ebraica e quindi sono tendenzialmente più conservatori e chiusi.



Perché Deri è in parlamento Nel 1999 Deri era stato condannato a tre anni di carcere perché ritenuto colpevole di aver preso tangenti e di frode mentre era ministro dell’interno. Era stato rilasciato dopo ventidue mesi ed era rientrato in parlamento nel 2013. Lo scorso gennaio aveva patteggiato in tribunale: si era riconosciuto colpevole di evasione fiscale e in cambio aveva ricevuto la sospensione della condanna a un anno di carcere ed era stato costretto a pagare una multa di più di 53mila dollari. Inoltre si era dimesso da deputato, evitando in questo modo di essere giudicato anche per il reato di condotta immorale, per il quale rischiava di essere escluso per sette anni da ogni incarico di governo. Ma a fine dicembre il parlamento ha votato quella che la stampa ha rinominato la legge Deri, che autorizza una persona giudicata colpevole di un reato a svolgere il ruolo di ministro se la sua condanna è stata sospesa. Così Deri è rientrato in parlamento ed è stato nominato ministro.



Cosa implica la sua destituzione La possibilità che il partito Shas potesse ritirare il suo sostegno alla coalizione innescando una crisi di governo, come era stato paventato in un primo momento, è stata scongiurata. Deri ha accettato la decisione di Netanyahu, ma ha aggiunto che non si ritirerà dalla vita pubblica e manterrà la guida del partito, continuando a partecipare agli incontri con i leader della coalizione di governo. Inoltre manterrà anche il ruolo di vice primo ministro, un titolo onorifico che non ha un’autorità ufficiale. È probabile anche che continuerà a partecipare come osservatore alle sedute del consiglio dei ministri. Di solito quando un ministero resta vacante viene automaticamente assegnato al primo ministro per un periodo di tempo, finché non viene nominato un sostituto. Ma dato che Netanyahu è sotto processo per corruzione, per legge non può assumere altri incarichi di governo. Il 24 gennaio il Shas ha annunciato che due esponenti del partito, Michael Malkieli e Yoav Ben Tzur, ricopriranno il ruolo di ministri ad interim dell’interno e della salute rispettivamente. Il primo è già ministro dei servizi religiosi, il secondo del welfare e degli affari sociali.



Qual è il ruolo della corte suprema In Israele, dove non c’è una costituzione formale, la corte suprema controbilancia il potere legislativo, garantendo il rispetto delle leggi fondamentali. È la massima corte del paese e rappresenta l’ultimo grado di appello. La presidente della corte suprema è la giudice Esther Hayut. I suoi undici esponenti sono nominati da un comitato composto da professionisti, politici e giudici. La corte suprema è al centro delle tensioni con il governo dall’inizio di gennaio, quando il ministro della giustizia Yariv Levin, vicino a Netanyahu e da tempo critico nei confronti del tribunale, ha presentato una riforma della giustizia che mira a indebolire i poteri della corte suprema. Il progetto intende dare alla knesset – il parlamento d’Israele – più potere sul sistema giudiziario. Questo include la possibilità di rovesciare le sentenze della corte suprema; nominarne i giudici; cancellare il meccanismo usato dal tribunale per bloccare le decisioni dell’esecutivo; scegliere i consulenti legali del governo e impedirgli di dare opinioni giuridiche vincolanti. Contro questo progetto il 21 gennaio sono scesi in piazza più di centomila israeliani a Tel Aviv, Haifa e Beersheva. È la terza settimana di seguito che i cittadini manifestano in nome della democrazia.

Attualità

