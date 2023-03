NETANYAHU NON SEI IL BENVENUTO IN ITALIA!

Il governo criminale di Netanyahu, ha impresso un’accelerazione impressionante alla scia di morte causata dal sionismo israeliano: solo da inizio anno, sono più di 70 i palestinesi morti, centinaia quelli incarcerati, migliaia i feriti.

Quella che molti chiamano “Guerra”, in realtà, è un regime di oppressione e apartheid in cui un’unica popolazione inerme, quella palestinese, subisce sofferenze indicibili, data la sproporzione di potere e mezzi.

Solo negli ultimi giorni, coloni israeliani hanno effettuato pogrom (ironia della sorte) a sud di Nablus e nella città di Huwara, incendiando mezzi e case con all’interno civili indifesi; ministri israeliani (come Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir) si sono espressi con incitamenti a crimini di guerra e a favore della “cancellazione” di Huwara “dandola alle fiamme”; il parlamento israeliano ha reintrodotto la pena di morte, ma solo per i Palestinesi, discriminando il reato su base etnica.

Nel momento in cui comincia a farsi sporadicamente sentire la condanna internazionale ai massacri e alle aggressioni di soldati e coloni israeliani – a Jenin, a Jerico, a Gerusalemme, ad Al-Khalil, a Nablus, a Huwara – gli Stati Uniti continuano il loro incondizionato sostegno agli occupanti sionisti e la loro ostilità alla lotta di liberazione palestinese, al diritto all’autodeterminazione, al ritorno e al legittimo diritto alla libertà e alla giustizia.

I palestinesi, oggi, sono più decisi che mai a proseguire il loro cammino e la loro eroica lotta verso la libertà e, quindi, verso la liberazione del loro martoriato paese.

I palestinesi chiedono libertà e giustizia, chiedono all’Unione Europea e a tutta la Comunità Internazionale, di prendere posizione seriamente per il rispetto dei diritti umani, delle decine di risoluzioni ONU e della legalità internazionale costantemente violata da Israele.

Non esiste la pace senza giustizia, come non esiste giustizia senza il riconoscimento e il rispetto dei diritti del popolo palestinese.

La Comunità e i Giovani Palestinesi di Roma e del Lazio invitano tutte le amiche e gli amici della Palestina, gli onesti e gli amanti della libertà e della giustizia a scendere in piazza:

Piazza Madonna di Loreto

giovedì 9 marzo

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Alziamo la nostra voce di denuncia e di condanna contro le aggressioni e i massacri israeliani verso il popolo palestinese.

Denunciamo il silenzio complice e l’inaccettabile tolleranza dell’Europa e della Comunità Internazionale verso la politica criminale dei governanti israeliani.

#stopapartheid

#freepalestine

Aderiscono:

-centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia/gruppo d’intervento giuridico internazionale

-Associazione Indipendenza

-Amici della Mezza luna rossa palestinese

-Rete Romana di solidarietà con il popolo palestinese

-Cultura è Libertà

-Gaza Freestyle

-CSOA la Strada

-Assopace Palestina

-Black Lives Matter Roma

-BDS Roma

-Asseblea Corpi e Terra Non Una di Meno

-Centro culturale Kurdo Ararat

-Comitato Populare de Lotta Lula Livre Italia

-Associazione culturale Livorno Palestina

-Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba/Circolo di Roma

-Commando Ultras Mammuth Roma

-USB

-Il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea

-Rete dei comunisti

-Potere al popolo

-Cambiare Rotta

-OSA