New York Times, la guerra di Israele a Gaza raccontata in americano

Sciopero generale per il diritto alla vita, cronaca dal New York Times di oggi. Strade deserte nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Israele. Tutti i palestinesi. Manifestazioni a cortei in tutti i territori palestinesi occupati. Spari con polizia ed esercito, si temono scontri con le fazioni integraliste armate dei Coloni ebrei. Israele respinge con durezza le accuse di apartheid per i palestinesi, ripresa da un crescente numero di organismi internazionali, incluso Human Rights Watch.

Israele definisce l’occupazione militare della Cisgiordania come ‘misura temporanea’ fino al raggiungimento di un accordo di pace. Decenni dopo decenni.

Le incertezze dell’amministrazione Biden e le critiche montanti in casa.