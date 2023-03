No alla normalizzazione e al razzismo, sì al ritorno e alla liberazione!

Articolo pubblicato originariamente su Samidoun e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite



Il popolo palestinese si trova oggi ad affrontare un attacco multiforme all’interno e all’esterno della Palestina occupata. I palestinesi sono sotto assedio e affrontano quotidianamente uccisioni, invasioni, demolizioni di case, bombardamenti su Gaza, confisca di terre, arresti di massa, costruzione di insediamenti e negazione del diritto al ritorno da oltre 75 anni. Questa realtà significa che è più critico che mai organizzarsi per la giustizia in Palestina sulla base di principi chiari che sostengono il diritto del popolo palestinese a resistere, a tornare e a liberare la propria terra dal fiume al mare.

La palese retorica fascista e le azioni di funzionari israeliani come Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich e Benjamin Netanyahu sono state accompagnate dall’emergere di proteste “sioniste liberali” a Tel Aviv e in tutta la Palestina occupata del ’48, la maggior parte delle quali ha preso come simbolo la bandiera israeliana. Sembra che molte organizzazioni occidentali, apparentemente interessate alla giustizia in Palestina, abbiano interpretato questo momento di crisi come un momento per chiedere, piuttosto che una maggiore chiarezza sui principi dell’antisionismo e della liberazione palestinese, una sorta di “fronte comune” con i sionisti che si oppongono a Netanyahu. Vogliamo essere chiari: ora più che mai i nostri principi rimangono – liberazione, non normalizzazione!

Qui in Belgio, ne siamo stati testimoni giovedì 2 marzo, quando diverse organizzazioni, tra cui l’Association Belgo-Palestinienne (ABP), il CNCD 11.11.11, Intal, Palestina Solidariteit, Viva Salud e altre, hanno organizzato un evento con un oratore palestinese e uno israeliano, intitolato “Palestina/Israele, siamo vicini al finale?”. Mentre il nome di questo evento è di per sé problematico e offensivo, poiché 75 anni di colonialismo non sono una semplice partita giocata sulla terra della Palestina occupata, i problemi dell’evento vanno ben oltre il nome. I palestinesi, il popolo della terra che lotta per la liberazione dalla colonizzazione e dalla Nakba in corso, sono posti in un “dialogo” con gli israeliani, persino con gli israeliani critici, che sostengono la necessità di “due Stati democratici” – in altre parole, l’apartheid come “soluzione”.

Invece di intensificare la lotta per esporre la natura razzista e illegittima dell’occupazione coloniale sionista della Palestina, questo tipo di eventi serve solo a normalizzare “Israele” come Stato. Ancora una volta, le atrocità della colonizzazione sono riconosciute solo in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza e a Gerusalemme, mentre la Nakba, il colonialismo e persino l’apartheid rimangono non riconosciuti e non discussi.

Un oratore, un ex soldato dell’occupazione israeliana, ha proposto nient’altro che la colonizzazione con un “volto umano”, promuovendo la soluzione dei “due Stati”, in altre parole, riconoscendo come legittima la pulizia etnica contro il popolo palestinese dal 1948 e il furto delle terre della Palestina storica. Anche l’oratore palestinese invitato a questo evento è uno che pubblica ripetutamente lavori in pubblicazioni sioniste e critica pubblicamente la resistenza palestinese. Quale popolo che vive sotto occupazione e lotta per il proprio diritto all’autodeterminazione potrebbe accettare una situazione così iniqua e violenta? Perché organizzazioni che si dichiarano di sinistra trovano legittimo organizzare un evento con i carnefici delle persone che dicono di sostenere? Accetteremmo queste circostanze nelle lotte antirazziste o contro il sessismo e la violenza sessuale?

Durante questo evento, ai palestinesi che hanno parlato del quadro normalizzante dell’evento, hanno criticato gli oratori e hanno sostenuto la resistenza palestinese è stato detto di stare zitti. È stata fatta loro una lezione sulle difficoltà che l’oratore israeliano ha dovuto affrontare a causa delle molestie sioniste. Sono stati trattati in modo fondamentalmente razzista, in cui le loro esperienze e analisi come palestinesi sono state degradate e respinte. In effetti, un organizzatore ha minacciato di chiamare la polizia per allontanare i tre palestinesi che avevano parlato. Un’altra persona ha detto ai palestinesi che parlavano – compresi i rifugiati palestinesi esiliati dalla loro patria e a cui è stato negato il diritto al ritorno – che la priorità era “ascoltare i palestinesi in Palestina”.

Questo approccio razzista si è affiancato a quello dell’evento sul ruolo del Belgio e dell’Unione Europea in Palestina. Invece di riconoscere il ruolo distruttivo delle potenze europee nella Palestina occupata da oltre un secolo, la sponsorizzazione europea del colonialismo sionista, la persecuzione europea dei palestinesi e l’etichettatura europea della resistenza palestinese come “terroristica”, questo quadro tenta di collocare le potenze imperialiste europee come forze ingenue che richiedono “educazione”. L’Unione Europea è complice dell’espropriazione in corso, del terrore di Stato e della Nakba contro il popolo palestinese, mentre commercializza ufficialmente l’illusione dei “due Stati” e il cosiddetto “processo di pace” di Madrid, Oslo e oltre, che non ha portato altro che più guerra, devastazione e colonialismo ai palestinesi. Nella sua promozione della “pace”, l’UE cerca invece la resa del popolo palestinese. Il Belgio, come la Francia, la Germania e tutti i Paesi imperialisti, è parte del problema e non della soluzione! In realtà, questo approccio cerca di usare la causa palestinese come mezzo per conquistare posizioni nella politica belga ed europea – tutte molto lontane da ciò che è effettivamente necessario per la liberazione della Palestina oggi.

È la resistenza palestinese che continua a fornire un percorso di vera giustizia e liberazione per la Palestina e la regione. Questa non potrà mai essere ottenuta attraverso la normalizzazione o un’alleanza con il “sionismo liberale”, ma attraverso la sconfitta del progetto sionista nella sua interezza. Nonostante tutte le difficoltà, le incarcerazioni di massa, le esecuzioni e gli attacchi violenti, il popolo palestinese continua a resistere. La resistenza palestinese e la sua lotta armata rappresentano una vera speranza non solo per il popolo palestinese, ma per tutti coloro che lottano per liberarsi dall’imperialismo e dal colonialismo.

I colonizzatori hanno le loro alleanze di razzismo, imperialismo, sfruttamento e dominio. Sappiamo che la lotta palestinese, come ha osservato Ghassan Kanafani, “non è una causa solo per i palestinesi, ma è una causa per ogni rivoluzionario… come causa delle masse sfruttate e oppresse nella nostra epoca”. Abbiamo bisogno di un movimento rivoluzionario di solidarietà con la Palestina che costruisca un’alleanza internazionalista con tutti i popoli del mondo che resistono al colonialismo, al sionismo e all’imperialismo, che sostenga la resistenza palestinese e che lotti per una Palestina liberata dal fiume al mare.

Non potremo mai raggiungere questo obiettivo attraverso la normalizzazione. Non resteremo in silenzio e senza parole di fronte ai tentativi di ridefinire la lotta palestinese o di riportarci sulla strada del fallito progetto dei “due Stati”, soprattutto quando il nostro popolo affronta con una resistenza ancora più forte i massacri, le demolizioni di case e i pogrom dei coloni. Come palestinesi in esilio e in diaspora, arabi e internazionalisti nella lotta di liberazione, siamo impegnati ad affrontare e sconfiggere la normalizzazione come strumento dell’imperialismo e del sionismo. Chiediamo a tutte le organizzazioni che cercano giustizia per la Palestina di prendere una posizione chiara e di rifiutare la normalizzazione, di rifiutare il sionismo e di agire con fermezza contro tutte le manifestazioni di razzismo contro i palestinesi e gli arabi, in particolare quelle espresse dai rappresentanti ufficiali e/o dai dipendenti di queste istituzioni.