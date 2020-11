Noa Landau: TRUMP POTREBBE LASCIARE LA TERRA BRUCIATA PER USCIRE. NETANYAHU E’ FELICE DI PRESTARGLI UN ACCENDINO

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha più di un mese prima di lasciare la Casa Bianca e, uscendo, potrebbe dare fuoco al mondo. Nell’avviare questa conflagrazione sembra che abbia intenzione di accendere ogni fiammifero nella scatola. In piedi accanto a lui il primo ministro Benjamin Netanyahu sarebbe più che felice di prestargli un accendino.

Questo può anche aiutare a spiegare perché l’Arabia Saudita sia stata così pronta a negare le notizie di un incontro a tre, domenica, tra il principe ereditario Mohammed bin Salman, il segretario di Stato americano Mike Pompeo e Netanyahu e il capo del Mossad Yossi Cohen nella città costiera di Neom, o perché la prevista visita di Netanyahu in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti, per questa settimana, sia stata improvvisamente rinviata.

Ma le smentite ufficiali o il silenzio non cambieranno nulla. L’Iran ha già chiarito chi vede come coloro che sono direttamente colpevoli, e a chi sarà rivolta la vendetta: Israele. Negli Stati Uniti, nel frattempo, a parte i tweet non così sottili del presidente piromane uscente, i funzionari dell’intelligence hanno confermato al New York Times che Israele è effettivamente dietro l’attacco.

Tutto questo, senza nemmeno entrare nella questione del livello di coordinamento, o mancanza di coordinamento, tra il primo ministro israeliano e il suo ministro della Difesa, Benny Gantz, sull’operazione, che arriva in un momento in cui le tensioni tra i due sono al massimo. È stato anche affermato che Gantz non era a conoscenza dell’avventura saudita di Netanyahu. È difficile concepire uno scenario così folle, dove un ministro della Difesa viene tenuto all’oscuro del presunto coinvolgimento israeliano in un’operazione del genere. Ma questa non sarà certo l’unica cosa folle successa durante la presidenza Trump.

– –

Mentre la questione dell’Iran crea un enorme cuneo tra Democratici e Repubblicani, e il coinvolgimento degli Stati Uniti in un assassinio come questo è visto come un modo per costringere il presidente entrante nell’ angolo, in Israele è improbabile che qualcuno osi condannare l’operazione.