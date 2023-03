Noi e la Terra Santa: il documentario della BBC sulla Nakba oscura la pulizia etnica della Palestina

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

Di Jonathan Cook

Il documentario nasconde i veri colpevoli: i governi occidentali che hanno lasciato agli ebrei un’unica via di fuga credibile dall’antisemitismo europeo, espropriando i palestinesi.

Noi e la Terra Santa (The Holy Land and Us) della BBC, un documentario in due parti sulla fondazione di Israele che si è concluso questa settimana, è stato quello che gli esperti chiamano “televisione coraggiosa”. La prima parte presentava la testimonianza di un famigerato massacro da parte di una milizia sionista di oltre 100 palestinesi, molti dei quali donne e bambini, all’inizio del 1948, settimane prima che lo Stato israeliano fosse dichiarato

In una recensione a cinque stelle, il quotidiano The Guardian ha definito il programma “rivoluzionario”. E certamente da una prospettiva palestinese, ha aperto nuovi orizzonti nella televisione tradizionale.

A differenza di dozzine di successivi massacri commessi dalle forze sioniste che furono insabbiati, alcuni dei quali furono anche peggiori, l’atrocità nel villaggio di Deir Yassin, appena fuori Gerusalemme, fu ampiamente pubblicizzata all’epoca. Infatti, il numero di coloro che furono massacrati lì è stato gonfiato, anche dal famoso New York Times, a più di 200 palestinesi.

In un’epoca di nuovi mezzi di comunicazioni di massa disponibili, entrambe le parti erano felici che la già terribile verità fosse esagerata. I palestinesi nella speranza di attirare l’attenzione e l’intervento internazionale; I fondatori di Israele al fine di espellere più palestinesi fuori dalla loro Patria in modo che uno Stato ebraico potesse essere stabilito più facilmente sulle sue rovine.

Eppure oggi, paradossalmente, quasi nessuno sa di Deir Yassin, o delle molte centinaia di altre comunità da cui i palestinesi sono stati cacciati dalle forze israeliane durante un atto di cancellazione nazionale durato un anno. Questi sono eventi che i palestinesi conoscono come la loro Nakba, o Catastrofe.

Questo è presumibilmente il motivo per cui il documentario della BBC sembra così “rivoluzionario”. Identificare semplicemente la Nakba come un evento storico è ora visto come un atto di coraggio, tanto è stato completamente cancellato dalla coscienza occidentale, proprio come quelle centinaia di villaggi palestinesi.

Per 75 anni, i politici e i media occidentali hanno a malapena riconosciuto il contesto essenziale per comprendere il cosiddetto “conflitto” israelo-palestinese, un contesto che, una volta spogliato, capovolge la storia. La resistenza palestinese è falsamente ridotta a “terrorismo”, mentre la continua violenza israeliana diventa semplicemente “rappresaglia” e “sicurezza”, come se i palestinesi avessero iniziato la loro espropriazione.

A questo proposito, il documentario è una gradita eccezione. Ricorda parte del contesto storico mancante per il “conflitto” apparentemente intrattabile di oggi.

Ma allo stesso tempo, anche se la BBC infrange il proprio limite autoimposto, i creatori del programma riescono ancora a offuscare e fuorviare.

CONFONDERE LE ACQUE

Il programma divide la sua storia in due narrazioni parallele, che presentano separatamente palestinesi britannici ed ebrei britannici che perseguono i legami delle loro famiglie con gli eventi che circondano la creazione di Israele nel 1948.

Sebbene ciò soddisfi la pretesa di imparzialità della BBC, serve solo a continuare a confondere le acque, e prevedibilmente in modi che avvantaggiano le istituzioni occidentali e Israele, piuttosto che la verità e la riconciliazione, l’obiettivo apparente del programma.

Il documentario presenta le narrazioni palestinese e sionista come due facce della stessa storia. È la storia delle rivendicazioni contrastanti di sofferenza di due popoli: i sopravvissuti all’Olocausto e le vittime della Nakba.

E trasformando questi due traumi storici in una lacrimosa competizione per la simpatia del telespettatore occidentale, i palestinesi sono destinati a soccombere, proprio come fecero nel 1948 contro la potenza superiore del nascente esercito israeliano.

La presentazione da parte della BBC della storia del 1948 come una lotta a premi “Olocausto contro Nakba” crea una falsa equivalenza.

Gli ebrei europei sono arrivati ​​nella Patria dei palestinesi, sotto il patrocinio britannico, per terrorizzare, sfollare e talvolta uccidere i palestinesi. I palestinesi, invece, sono rimasti dov’erano. Non avevano nulla a che fare con un Olocausto strettamente europeo.

La creazione di Israele, tuttavia, richiedeva che i palestinesi se ne andassero. Dovevano essere sottoposti a pulizia etnica, e lo furono, in campagne militari con nomi come “Operation Broom” (Operazione Tabula Rasa). Non ci sarebbe Israele oggi senza tali operazioni, ed è per questo che i padri fondatori di Israele hanno esposto i loro principi di espulsione in un noto documento: il Piano Dalet.

Eppure il il programma si distingue per l’assenza del termine “pulizia etnica” nel documentario. E per una buona ragione.

PULIZIA ETNICA

Ciò che il documentario serve invece a fare, secondo una tradizione secolare, è sostenere un mito occidentale opportunista: di un conflitto inconciliabile tra due nazionalismi, israeliano e palestinese. E ancora una volta, le nostre principali simpatie sono indirizzate verso l’insieme di vittime di cui conosciamo la storia piuttosto che le vittime di cui non conosciamo la storia.

Il modo in cui il documentario riesce a farlo è illustrato nella prima parte inquadrando lo straziante massacro dei palestinesi a Deir Yassin con una storia dei discendenti di un ebreo britannico, Leonard Gantz. Mentre nel cuore dell’Europa si svolge l’Olocausto, Gantz sceglie di lasciare Londra per dirigersi verso la Palestina allora governata dagli inglesi per aiutare a costruire uno Stato ebraico.

Ciò che questo comporta in pratica è ampiamente assente nel programma, fino a quando le tensioni tra palestinesi e immigrati ebrei recenti come Gantz esplodono in una guerra civile nel 1948. Molti immigrati ebrei, compresi quelli che erano fuggiti dall’Olocausto, hanno preso parte a operazioni di pulizia etnica contro la popolazione nativa palestinese.

Aiutati dalle potenze occidentali, sono riusciti a cacciare 750.000 palestinesi dalle aree che alla fine sarebbero state ritagliate come Stato ebraico: circa l’80% della popolazione palestinese che viveva in quelle aree è stata espulsa. Una delle centinaia di comunità distrutte in queste operazioni era Deir Yassin.

Gantz non prende parte a quel massacro. Il suo ruolo nella Nakba è principalmente omesso. Tuttavia, una vecchia fotografia lo mostra mentre brandisce una mitragliatrice nelle vicinanze di un villaggio etnicamente pulito chiamato Jimzu. I suoi 1.750 abitanti palestinesi furono cacciati dalle milizie sioniste del futuro Stato Ebraico durante la Nakba.

Il figlio di Gantz, Daniel, e il nipote, David, vengono portati dai creatori del programma nel sito di Jimzu. C’è qualcosa di profondamente sgradevole nel modo in cui questa scena è gestita dalla BBC.

LACRIME D’ORGOGLIO

Subito dopo una donna anglo-palestinese, Shereen, ha ascoltato una testimonianza sconvolgente di come i membri della sua famiglia sono stati massacrati a Deir Yassin da una milizia ebraica, l’Irgun. Due dei suoi leader, Menachem Begin e Yitzhak Shamir, sarebbero diventati primi ministri di Israele.

Nelle prime fasi della Nakba, l’Irgun voleva un massacro grande e ben pubblicizzato, soprattutto di donne e bambini, per terrorizzare altri palestinesi e metterli in fuga. Questo è stato uno dei motivi per scegliere Deir Yassin, oltre alla sua posizione strategica vicino a una strada tra Tel Aviv e Gerusalemme.

Shereen sviene quando le viene detto che un totale di 22 membri della sua famiglia sono stati massacrati dall’Irgun.

Ma quasi immediatamente la narrazione torna a Daniel e David, che apprendono delle gesta di Gantz a Jimzu, dove i civili palestinesi sono stati attaccati, uccisi ed espulsi nell’Operazione Dani.

Il coinvolgimento di Gantz nell’Operazione Dani, tuttavia, è presentato da uno storico israeliano che si unisce a loro semplicemente come eroe. Anat Stern sorride mentre annuncia che il sito vuoto su cui si trovano era “un villaggio arabo”.

Stern conclude dicendo al padre e al figlio che dovrebbero “essere orgogliosi” di Gantz per aver scelto di venire nella regione a combattere, in un luogo che non conosceva, e che ha “contribuito alla creazione dello Stato di Israele”. Anche Daniel e David si abbracciano mentre si struggono, anche se nel loro caso in lacrime di orgoglio.

Il recensore del Guardian lo definisce il “momento chiave” del documentario, scrivendo: “L’orgoglio e la gratitudine di Daniel sono profondi, condivisi da milioni di persone e hanno ricevuto il massimo rispetto dal programma”.

Eppure ciò che viene considerato prioritario e celebrato dal programma, e, se il Guardian è un indicatore, almeno da alcuni tra il pubblico occidentale, non è altro che la pulizia etnica e il massacro dei palestinesi. Di innocenti, che nulla avevano a che fare con l’Olocausto europeo.

I partecipanti ebrei sembrano ancora essere protetti da questa brutta storia, anche mentre partecipano.

Nel secondo episodio, Rob Rinder crede che il suo prozio si stesse impegnando nel principio giudaico del Tikkun Olam, o “Riparare il Mondo”, diventando un membro armato di un kibbutz, costruito per espropriare gli inquilini palestinesi vicino al lago di Tiberiade. Quello stesso kibbutz, Sha’ar HaGolan, impedisce ancora oggi a tutti i palestinesi di viverci, anche a quelli che hanno una cittadinanza israeliana seppur profondamente declassata.

La recensione del Guardian osserva: “Il documentario segue gli ebrei britannici le cui storie familiari ruotano attorno a Israele e all’impulso di difenderlo”.

Ma da chi gli ebrei britannici come Gantz “difendevano” Israele? L’unica risposta possibile è la popolazione palestinese nativa della regione. “Difesa” qui si riferisce ad atti di pulizia etnica.

NAKBA IN CORSO

È difficile immaginare quanto debba apparire offensiva questa presentazione degli eventi del 1948 a un palestinese come Shereen, e quanto dovrebbe essere vergognoso per la BBC, il Guardian e per noi telespettatori celebrarla, se gli occidentali non fossero stati condizionati ad essere così ignoranti e insensibili.

Niente di tutto questo è casuale. La BBC, come il resto dell’industria dei media, continua a distogliere la nostra attenzione da dove risieda la vera responsabilità per il massacro di Deir Yassin. Non è principalmente con gli ebrei sionisti come Gantz o coloro che sono fuggiti dall’Olocausto.

Infatti, sebbene il programma ometta ancora una volta questo punto, il fatto è che l’ultimo posto in cui la maggior parte degli ebrei in fuga dall’Olocausto europeo voleva finire era la Palestina. La loro destinazione preferita erano gli Stati Uniti.

Ma proprio come con i leader europei di quel tempo, uno stato d’animo di antisemitismo tra i leader statunitensi ha tenuto le porte chiuse alla maggior parte di questi rifugiati ebrei.

Sono venuti in Palestina perché la regione era vista dalle potenze occidentali come una discarica per un gruppo etnico indesiderato. La “questione ebraica” poteva essere risolta facendo pagare invece il prezzo ai palestinesi, come proponeva la Dichiarazione Balfour della Gran Bretagna nel 1917.

E per giunta, l’Occidente ottenne uno Stato Ebraico per procura, dipendente e militarizzato, che proiettava il potere occidentale in un Medio Oriente arabo e ricco di petrolio.

Ciò che il programma avrebbe dovuto fare era evidenziare i veri colpevoli. Sono stati i regimi occidentali razzisti a lasciare agli ebrei europei un’unica credibile via di fuga dall’antisemitismo occidentale: espropriando i palestinesi.

Invece, il documentario continua a celebrare gli eroi ebrei sionisti come purificatori etnici.

Quando è stato presentato con queste critiche, un portavoce della BBC ha dichiarato: “La serie mira a considerare allo stesso modo sia i punti di vista che le esperienze di questi eventi, visti attraverso le prospettive personali delle persone che vi prendono parte”.

La stessa linea politica continua ancora oggi, anche se gli ebrei israeliani stanno effettuando una pulizia etnica dei palestinesi un po’ più graduale rispetto a quanto fecero nel 1948 e, ancora una volta, nel 1967, quando si impadronirono del resto della Palestina storica. Israele è ancora lì a fungere da avamposto dell’Occidente, proiettando il potere occidentale nelle terre arabe.

I palestinesi chiamano la loro esperienza come popolo “Nakba in corso” per una ragione. La loro sofferenza e spoliazione non sono mai finite.

VERITÀ E RICONCILIAZIONE

La recensione del Guardian pone una domanda inavvertitamente rivelatrice: questo documentario su Israele e Palestina “farà sì che gli spettatori di entrambe le parti simpatizzino con l’altro?”

Ma mentre i palestinesi possono offrire la loro solidarietà agli ebrei per i crimini commessi dagli europei durante l’Olocausto, la compassione non è ciò che è richiesto agli ebrei israeliani o a coloro, come i discendenti di Gantz, che sono orgogliosi della Nakba.

Devono affrontare i crimini storici commessi per creare Israele sulle rovine della Patria dei palestinesi e i crimini che continuano ancora oggi a espropriare e opprimere ulteriormente i palestinesi. Ciò richiede verità e riconciliazione, non compassione.

I palestinesi dovranno aspettare altri 75 anni per sentire la BBC ammettere che vivono sotto il dominio dell’Apartheid israeliano, proprio come hanno dovuto aspettare 75 anni prima che la BBC ammetta che la Nakba è alla radice del “conflitto” israelo-palestinese?

Per il bene dei palestinesi e degli israeliani, speriamo vivamente di no.

Jonathan Cook è vincitore del Premio Speciale Martha Gellhorn per il giornalismo. I suoi libri includono “Israele e lo Scontro di Civiltà: Iraq, Iran e il Piano per Ricostruire il Medio Oriente” (Pluto Press) e “Palestina Scomparsa: Gli Esperimenti di Israele Nella Disperazione Umana” (Zed Books). Visitate il suo sito web www.jonathan-cook.net.

Fonte: https://www.middleeasteye.net/…/bbc-nakba-series…