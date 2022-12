Nöl Collective: la casa di moda che ridefinisce lo stile tradizionale palestinese

Articolo pubblicato originariamente su The New Arab e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Aisha Kherallah and Tom Critchley*

Parliamo con la fondatrice di Nöl Collective, Yasmeen Mialli, per capire meglio le origini di Nöl come collettivo di moda intersezionale che lavora con laboratori di cucito a conduzione familiare, artigiani e cooperative di donne in tutta la Palestina.

“Nöl è stata la combinazione di alcuni anni in cui mi sono sporcata le mani nella scena della moda”, spiega Yasmeen.

Dopo aver creato delle magliette come meccanismo di raccolta fondi per BabyFist, uno spazio per discutere di violenza sessuale in Palestina, Yasmeen ha iniziato a interrogarsi sull’intersezione tra ambientalismo, moda e femminismo e sulla sostenibilità di questi modi di produzione.

E così, Nöl (la parola araba che indica il telaio) è stata una metamorfosi di queste discussioni.

Pur lavorando all’interno dei vincoli dell’occupazione israeliana della Palestina, Yasmeen è in grado di celebrare la lentezza della moda lavorando con cooperative guidate da donne e questa cura e amore si materializzano nei capi prodotti”.

Gli abiti prodotti da Nöl sono considerati manoscritti visivi della Palestina. Sono inimitabili grazie all’utilizzo dell’iper-locale in ogni fase della produzione; i filati sono tinti naturalmente con piante native della Palestina come il sommacco o l’indaco e ogni collezione è un omaggio alla terra.

La collezione Autunno 2022 è un’ode al melograno, un frutto autoctono della Palestina visto come simbolo di abbondanza e prosperità.

Tuttavia, questa fedeltà alla sostenibilità e all’ambientalismo all’interno dei parametri della Palestina può limitare la piena capacità di Nöl, costringendo Yasmeen a dare priorità a un processo di design incentrato sui tessuti.

Nöl Collective è orgoglioso di concentrarsi su materiali e tecniche palestinesi “iperlocali” [photo credit: Nöl Collective].

Yasmeen ricorda la sua recente esperienza nella preparazione della collezione Autunno 2023 per una sfilata di moda a Copenaghen, dove si è trovata improvvisamente di fronte a quanto possa essere onerosa l’industria della moda. “In Palestina non abbiamo necessariamente tutte le risorse per realizzare sempre tutti i modelli”.

L’esempio era una specifica giacca blu tessuta a mano che era stata approvata dal team di Copenaghen. Yasmeen ha fatto l’ordine ai suoi tessitori a Gaza, ma il colore non era più disponibile.

Il blocco di Gaza rende impossibile per i produttori importare continuamente fili di tutti i colori, per cui i colori disponibili cambiano continuamente e il processo di progettazione di Nöl si attiene alle stesse limitazioni.

Tuttavia, questa adesione all’etica e all’integrità non riguarda tutti i marchi palestinesi. L’accesso limitato ai materiali, alla manodopera, alle spedizioni e alla distribuzione ha fatto sì che diversi marchi palestinesi siano costretti a esportare la loro produzione in Turchia o in Giordania.

Nelle collezioni di Nöl Collective è evidente l’impronta dell’identità palestinese [photo credit: Nöl Collective].

Tuttavia, Nöl è ferma nel suo impegno a preservare l’identità palestinese: “Siamo una piccola comunità di stilisti in Palestina, dobbiamo produrre utilizzando risorse limitate, il che significa che la produzione deve essere meno complessa”.

Yasmeen si preoccupa tanto dei modi di produzione quanto del risultato finale e, sebbene entrambi siano belli a loro modo, ci sono tensioni tra la produzione di abbigliamento con cooperative guidate da donne per gioia, mentre si compete con un mercato in cui i concorrenti possono essere più inclini a tagliare gli angoli e massimizzare i profitti.

Questo è un problema particolare nelle aree del mondo in cui le leggi sul lavoro sono indulgenti e i consumatori si aspettano un prodotto economico e veloce.

Secondo l’Ufficio centrale di statistica palestinese, nel 2021 il salario netto medio giornaliero in Cisgiordania e Gaza era di 44 dollari per gli uomini e di 32 dollari per le donne.

Questo fenomeno è esacerbato dall’impegno dell’Autorità Palestinese per le Zone Economiche Speciali, zone industriali con leggi sul lavoro particolarmente permissive, soprannominate dagli attivisti del lavoro come un’iterazione delle fabbriche di sudore.

Ciò ha comportato anche la perdita di gran parte dei terreni agricoli palestinesi a causa della creazione di zone industriali: agli agricoltori decisi a rimanere nelle aree designate sono stati notificati ordini di acquisto forzato da parte dell’Autorità Palestinese. Questo ha fatto sì che la manodopera palestinese diventasse sempre più sinonimo di produzione a basso costo e poco attenta all’ambiente.

“Nöl aggira le pratiche di sfruttamento e di genere dell’industria globale dell’abbigliamento collaborando con cooperative di donne in tutta la Palestina”.

“La gente dà per scontato che se è fatto da una donna, in qualche modo è fatto in modo etico. O che l’etichetta ‘made in Palestine’ renda un indumento intrinsecamente etico. Ma non è così, abbiamo fabbriche pericolose e sessiste. Abbiamo strutture salariali estremamente inique”.

L’uso di manodopera cooperativa femminile è diventato più pronunciato in tutto il mondo con l’aumento della conversazione sulla diversità e sull’emancipazione sociale.

Tuttavia, Nöl aggira le pratiche di sfruttamento e di genere dell’industria globale dell’abbigliamento collaborando con cooperative di donne in tutta la Palestina. Yasmeen ricorda il complesso rapporto con le cooperative femminili in Palestina. “Ho consegnato un campione alla cooperativa femminile e sono passate settimane, ma non c’è stato alcuno sviluppo perché non riuscivano a trovare nessuno che si occupasse del ricamo”.

Yasmeen decise di iniziare da sola e pian piano si aggiunsero vari membri della famiglia e amici della ricamatrice, “quel pomeriggio eravamo seduti, tutti insieme a ricamare, ridere, mangiare, bere; era uno spazio femminile-comunitario. Ma nel momento in cui lo fai a pagamento, è così diverso… ti toglie la gioia”.

Tuttavia, Yasmeen ammette l’inutilità di discutere l’intersezione tra ambientalismo e moda in Palestina senza riconoscere il ruolo dell’occupazione e dell’annessione israeliana in questa stratificazione. “Se si parla della natura interconnessa dei processi di tintura naturale, non si può omettere il ruolo della pulizia etnica”.

In particolare, il tessuto Majdalawi, comunemente utilizzato da Nöl, proviene dalla città demolita di al Majdal, nella regione di Gaza. I produttori sono stati spinti sull’orlo dell’estinzione perché il villaggio è stato demolito e costruito. Ora il tessuto viene tessuto a mano in uno degli ultimi laboratori artigianali rimasti in Palestina. Yasmeen lamenta che “non possiamo parlarne senza parlare di questa storia”.

Sebbene Yasmeen sia consapevole di non voler essere presentata come un altro marchio di moda palestinese, ma di mostrare come il suo mestiere vada ben oltre i modi di resistenza, sottolinea la sua soddisfazione nell’usare la sua piattaforma non solo per produrre abiti, ma anche per essere un catalizzatore di conversazioni educative sull’occupazione e l’imprenditorialità in Palestina: “Vedo il pubblico che ha seguito il lavoro, la maggior parte è ricettiva e aperta a conoscere la realtà della produzione di abbigliamento in Palestina”, spiega.

“Per esempio, questa settimana c’è stato lo sciopero nazionale per i martiri, la posta è stata chiusa, tutto quello che sta succedendo a Nablus in questo momento, non si riesce nemmeno a raggiungere la città… Come azienda, come si fa a programmare i posti di blocco di tre ore? Come si programmano i martiri? Come si programmano gli scioperi nazionali?”.

Quando abbiamo chiesto a Yasmeen cosa prevede per il futuro di Nöl, abbiamo riflettuto sulla crescita di popolarità dello skateboard in Palestina e su come Nöl potrebbe fondere le due cose. “Credo che lo skateboard si sia diffuso in Palestina come in altri Paesi come l’Afghanistan. È controintuitivo rispetto agli stereotipi della società sulle donne e vorrei giocare su questa contraddizione e dualità mettendo sullo skateboard ragazze in abiti tatreez”.

La produzione di abiti in Palestina è costantemente ostacolata dalla realtà dell’occupazione israeliana, costringendo Nöl a superare le sfide e a innovare [photo credit: Nöl Collective].

Per noi, questo è molto indicativo di come opera il collettivo Yasmeen e Nöl: sempre celebrando il ricco e vibrante patrimonio palestinese, ma al tempo stesso ricettivo nei confronti delle tendenze attuali e disposto a combinare le due cose per far girare la testa e spingere le cose in nuove direzioni.

Aisha Kherallah è una giornalista e ricercatrice freelance che si occupa di libertà dei media e di produzioni culturali nella regione MENA. Ha conseguito un master in Studi sui conflitti presso la London School of Economics e lavora anche per il Rory Peck Trust.

Tom Critchley è ricercatore e docente presso il Dipartimento di Design della Goldsmiths University di Londra. Sviluppa Zaatari Radio dal 2017 e lavora anche per la Concrete Jungle Foundation.