“NON CE NE ANDREMO” mi diceva Vittorio nel porto di Gaza … – di Nandino Capovilla

“NON CE NE ANDREMO” mi diceva Vittorio nel porto di Gaza, fissandomi negli occhi, convinto che non bastasse davvero andare in Palestina e rendersi conto dell’insopportabile ingiustizia dell’occupazione militare.

E anche se sono passati dieci anni dalla sua morte resta attualissima la continuazione di quella stessa frase che raccolsi l’anno successivo a Firenze. Ai pellegrini di giustizia in partenza per i Territori Occupati disse: “Non ce ne andremo, perché riteniamo essenziale la nostra presenza di testimoni oculari dei crimini contro l’inerme popolazione civile, ora per ora, minuto per minuto” (VITTORIO ARRIGONI, 10 gennaio 2009)