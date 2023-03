Articolo pubblicato originariamente su The New Arab e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Non è una lotta per la democrazia”, dicono i palestinesi sulle proteste antigovernative in Israele

I cittadini palestinesi di Israele sono rimasti in gran parte fuori dalle manifestazioni antigovernative che durano da mesi, mettendo in dubbio l’essenza delle manifestazioni come lotta per una vera democrazia per tutti.

I cittadini palestinesi di Israele sono rimasti in gran parte fuori dalle manifestazioni antigovernative che durano da mesi e che hanno portato al centro della scena la speculazione della guerra civile, costringendo infine il premier Netanyahu ad annunciare un congelamento temporaneo delle leggi controverse sostenute dai suoi partner di coalizione di estrema destra e ultrareligiosi.

L’opinione centrale tra i palestinesi riguardo alla crisi tra il governo e l’opposizione è che non si è trattato di una lotta per portare una vera democrazia per tutti i cittadini del Paese, ma di una lotta per radicare una democrazia per gli ebrei che perpetuerebbe la disuguaglianza e l’occupazione.

“Questo è qualcosa di cui non possiamo far parte”, ha dichiarato al New Arab Sami Abu Shahadeh, leader del partito Balad.

Il politico nato a Jaffa ha detto di vedere la crisi in Israele come una lotta tra le vecchie élite che hanno fondato lo Stato di Israele e tra le nuove élite, i “nazionalisti estremi”, con approcci diversi per mantenere la “supremazia ebraica” sui palestinesi.

“Cerchiamo una democrazia normale e giustizia per tutti”, ha aggiunto Abu Shahadeh, lamentando “la mancanza di partner che credano nella giustizia”.

Amani Khalifa, cittadino palestinese di Israele proveniente dalla città settentrionale di Um al-Fahem e che attualmente studia all’estero, ha dichiarato a TNA che le proteste contro la legislazione hanno lo scopo di “preservare un sistema sionista liberale”.

“Non siamo mai stati [destinati ad essere] parte di questo sistema [sionista]. Il mio messaggio principale è che siamo parte del popolo palestinese”, ha aggiunto Khalifa.

Azzam Abu Souod, 75 anni, palestinese di Gerusalemme Est occupata, ha dichiarato alla TNA che la maggior parte dei palestinesi è “indifferente” all’ondata di proteste che sta attraversando il Paese perché “non influiranno sulle relazioni tra israeliani e palestinesi”.

“Il sistema giudiziario israeliano non è stato equo con noi in passato e non lo sarà dopo i cambiamenti giudiziari”, ha detto Abu Souod.

Rita, una manifestante israeliana che portava un cartello con la scritta “democrazia e occupazione non possono coesistere”, ha dichiarato a TNA: “Tutti sono in rivolta per una questione che riguarda soprattutto gli ebrei. Tutto questo finirà in un modo o nell’altro, ci sarà un compromesso, ma l’occupazione rimarrà; è per questo che siamo qui, spero che la gente se ne renda conto”.

Solo pochi israeliani hanno fatto eco al messaggio di Rita sull’occupazione durante le manifestazioni e, secondo quanto riportato, alcuni sono stati addirittura aggrediti fisicamente per aver alzato le bandiere palestinesi.

La maggior parte dei manifestanti teme che Israele passi da uno Stato sionista liberale a uno Stato governato da partiti di estrema destra e ultrareligiosi.

Il presidente israeliano Issac Herzog martedì ha parlato con il premier Netanyahu e i leader dell’opposizione, esortandoli ad avviare immediatamente i colloqui per raggiungere un compromesso sulle riforme giudiziarie. Lunedì sera, Netanyahu ha annunciato un congelamento temporaneo della legislazione che avrebbe modificato il processo di selezione dei giudici supremi e limitato i poteri dell’Alta Corte sulla Knesset e sulle decisioni del governo.

“Ho deciso di sospendere la seconda e la terza lettura della legge nell’attuale sessione della Knesset per dare il tempo di cercare di raggiungere un ampio consenso”, ha dichiarato Netanyahu in una dichiarazione televisiva lunedì sera, dopo che lo sciopero generale è entrato in vigore e ha portato alla sospensione dei viaggi aerei e dei trasporti pubblici e alla chiusura delle banche.

Prima della sua attesissima dichiarazione televisiva, Netanyahu ha raggiunto un accordo con Itamar Ben Gvir per istituire una forza di guardia nazionale sotto il comando del ministero della Sicurezza nazionale.

Nella tarda serata di lunedì, gli israeliani sono stati filmati mentre attaccavano un palestinese che passava di lì per caso durante le manifestazioni filogovernative a Gerusalemme Ovest. Hamze Dweik, secondo un comunicato della polizia, è stato “selvaggiamente” picchiato dai dimostranti. La dichiarazione ha aggiunto che tre persone sono state arrestate per l’aggressione.