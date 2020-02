“NON SI PUO’ TACERE!” Il Presidente di Pax Christi mons.Giovanni Ricchiuti interviene sul caso del cargo Saudita ‘Bahri Yanbu’

In molti hanno già espresso la propria contrarietà e opposizione – e anche come Pax Christi lo abbiamo fatto in passato – a questo attracco. Esprimo la mia solidarietà ai lavoratori del porto che si rifiutano di collaborare con il loro lavoro per non essere complici della guerra. Anche papa Francesco aveva detto ‘hanno fatto bene’. Da tempo denunciamo questa situazione, in cui anche l’Italia vende armi, prodotte dalla RWM, all’Arabia Saudita che poi le usa per bombardare lo Yemen. Tutto questo è inammissibile! Lo abbiamo denunciato anche alla marcia di Capodanno, lo scorso 31 dicembre a Cagliari.