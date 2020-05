Nonostante la pandemia, l’esercito israeliano danneggia i serbatoi d’acqua nel villaggio palestinese di Kafr Qaddum.

tratto da: INVICTA PALESTINA

Il gruppo per i diritti umani B’Tselem ha concluso che la sparatoria per danneggiare i serbatoi d’acqua è stata un’azione deliberata, e che si tratta di un atto illegale di punizione collettiva.

“Dobbiamo fare la doccia, lavare i vestiti e lavarci le mani più spesso, e ovviamente usarla per cucinare e bere. Non capisco come i soldati possano essere così spietati e danneggiare così i serbatoi d’acqua. L’acqua è la principale fonte di vita per ogni essere umano”, ha detto.