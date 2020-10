Nonostante l’ambiguità nel diritto internazionale, i palestinesi stanno vincendo la “guerra della legittimità”

tratto da: http://reteitalianaism.it/reteism/index.php/2020/10/10/nonostante-lambiguita-nel-diritto-internazionale-i-palestinesi-stanno-vincendo-la-guerra-della-legittimita/

9 ottobre 2020 Ramzy Baroud

Il “diritto internazionale” rimane uno dei termini più discussi nel contesto dell’occupazione israeliana della Palestina. È quasi sempre presente, sia che la discussione riguardi le guerre israeliane o l’assedio di Gaza, l’espansione degli insediamenti ebraici illegali in Cisgiordania o l’invasione dell’apartheid in Israele e nei territori occupati.

Nonostante l’importanza e la rilevanza del termine, tuttavia, raramente si traduce in qualcosa di tangibile. L’assedio israeliano a Gaza, ad esempio, è continuato, senza sosta, per quasi 14 anni, senza che il diritto internazionale fungesse da protettore dei civili palestinesi contro le violazioni israeliane dei diritti umani. Più recentemente, il 13 settembre, il governo israeliano ha approvato 1.000 unità ulteriori di insediamenti illegali in Cisgiordania, in grave violazione del diritto internazionale. È probabile che Israele andrà avanti comunque.

Per quanto riguarda la violazione del diritto internazionale, Israele si trova in una categoria unica a sé stante, poiché il comportamento di Israele è sempre governato dalla sua forza militare e dal sostegno dei suoi alleati occidentali.

Per approfondire la relazione tra diritto internazionale, risoluzione dei conflitti e responsabilità, ho parlato con il professor Richard Falk, uno dei massimi esperti mondiali di diritto internazionale ed ex relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani palestinesi.

Di particolare rilevanza per la nostra discussione sono gli attuali sforzi palestinesi per perseguire un’azione internazionale per ritenere i presunti singoli criminali di guerra israeliani responsabili presso la Corte penale internazionale (CPI). Il fatto che la Corte abbia accettato di indagare sui presunti crimini di guerra nella Palestina occupata ha generato una risposta rabbiosa da parte di Israele e sanzioni senza precedenti da parte di Washington, che hanno preso di mira i giudici e il personale della CPI, compreso il procuratore Fatou Bensouda.

Ho chiesto al professor Falk della “ portata limitata ” dell’indagine della Corte penale internazionale, poiché la Corte esaminerà solo i crimini di guerra israeliani, quindi, per ora, escludendo i crimini contro l’umanità, tra le altre pratiche illegali che dovrebbero essere applicabili nel caso di Israele .

“Lo scopo dell’indagine è qualcosa che è mal definito, quindi è una questione di discrezione politica”, il prof. Falk ha detto, aggiungendo che “la Corte prende una posizione che deve essere cauta nel delimitare la propria giurisdizione e, quindi, cerca di restringere la portata di ciò che è disposta a indagare”.

“Non sono d’accordo con questo punto di vista … ma rappresenta il fatto che la Corte penale internazionale, come l’ONU stessa, è soggetta a un’immensa pressione geopolitica”, mi ha detto Falk. Tuttavia, l’esperto di diritto internazionale ha descritto l’indagine della Corte penale internazionale come una “svolta”.

“È un passo avanti anche considerare le indagini, per non parlare dell’accusa e del perseguimento di israeliani o americani che è stato inserito nell’agenda della Corte penale internazionale, che ha portato a un respingimento da parte di questi governi … Israele ha denunciato la Corte come se fosse improprio esaminare qualsiasi Stato che rivendichi la questione dell’impunità geopolitica. Quindi hai una negazione fondamentale dello stato di diritto “.

Innegabilmente, questa svolta e la posizione avanzata delle istituzioni internazionali riguardo all’illegittimità dell’occupazione israeliana sono il risultato degli sforzi insistenti compiuti dal professor Falk e da altri campioni del diritto internazionale nel corso degli anni. In effetti, gli incessanti tentativi volti a mettere a tacere Falk – e altri come lui – sono stati effettuati in modo che le loro critiche alle violazioni di Israele non portassero, alla fine, a indagini così temute, come quella della CPI

“Ci sono ONG molto militanti orientate al sionismo, come UN Watch, che si impegnano in attività diffamatorie e usano tutte le loro risorse ed energie per persuadere le persone, compreso il Segretario generale delle Nazioni Unite, a criticarmi e sollecitare il mio licenziamento o qualche tipo di sanzioni ”, Falk ha riflettuto sulle sfide che ha dovuto affrontare durante il suo mandato all’ONU tra il 2008 e il 2014.

Fortunatamente, ma anche in modo significativo, “alla fine, il ruolo di Special Rapporteur è stato rispettato… e c’è stato così tanto sostegno alla mia attività, compresi i ministeri degli esteri e anche dall’esterno del mondo islamico. Ho sentito che era un tipo importante di presenza da mantenere “.

“I gruppi sionisti erano, ovviamente, molto frustrati e non hanno cercato di rispondere ai miei rapporti sulle violazioni dei diritti umani nei territori occupati; invece, si sono concentrati sulla diffamazione e sulla diffamazione del messaggero piuttosto che sull’affrontare il messaggio “, ha detto Falk, identificando l’essenza stessa della strategia utilizzata dai gruppi filo-israeliani, sia all’ONU che altrove.

Ho anche chiesto al professor Falk del termine “ occupazione israeliana ” poiché, nella mia comprensione limitata, il termine è stato concepito dalle Convenzioni di Ginevra – e dalle precedenti definizioni internazionali – per regolare un periodo di transizione durante il quale una potenza occupante è responsabile del welfare e il benessere della popolazione civile che vive in un territorio occupato.

“Il diritto internazionale è piuttosto ambiguo riguardo alla durata di un’occupazione militare e Israele ha avanzato una sorta di pretesto argomento che le Convenzioni di Ginevra e la normale legge che disciplina l’occupazione belligerante non si applicano qui, perché questa è sovranità controversa piuttosto che un caso in cui un altro paese è stato occupato “, ha detto Falk.

Insieme al sostegno degli Stati Uniti-occidentali e ai veti al Consiglio di sicurezza, Israele ha storicamente sfruttato questa ambiguità per consolidare – invece di porre fine – la sua occupazione della Palestina.

Dal momento che il diritto internazionale “non fornisce un punto finale all’occupazione, il modo più efficace per contestarla dal punto di vista del diritto internazionale è che Israele ha commesso così tante violazioni fondamentali degli obblighi di una potenza occupante – l’istituzione degli insediamenti, l’annessione incrementata, l’integrazione di Gerusalemme nello Stato sovrano di Israele .. ”

“Sono tutte violazioni fondamentali della Quarta Convenzione di Ginevra e rappresentano uno sforzo per rendere impossibile la fine dell’occupazione nel senso in cui si intendeva: riportare la società alla popolazione civile occupata”, ha continuato Falk, descrivendo questa situazione come un “grave difetto, legalmente e politicamente”.

“Ma c’è una ragione per l’ottimismo?” Ho chiesto al professor Falk, la cui energia e il cui lavoro instancabile continuano a definire questo infaticabile guerriero dei diritti umani.

“Poiché il colonialismo e l’oppressione hanno perso la loro accettazione come forme di comportamento politico legittimo, l’equilibrio politico si è spostato e la perseveranza delle lotte nazionali si è rivelata più formidabile delle armi a disposizione delle potenze coloniali”, ha detto Falk.

Secondo il professor Falk, la storia è chiaramente dalla parte dei palestinesi, che stanno già “vincendo la guerra di legittimità”.

– Ramzy Baroud è un giornalista e l’editore di The Palestine Chronicle. È autore di cinque libri. Il suo ultimo è “These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Luggle and Defiance in Israeli Prisons” (Clarity Press). Il dottor Baroud è ricercatore senior non residente presso il Center for Islam and Global Affairs (CIGA) e anche presso l’Afro-Middle East Center (AMEC). Il suo sito web è www.ramzybaroud.net