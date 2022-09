NoTechforApartheid: Google e Amazon antepongono il profitto ai principi con il Progetto Nimbus

Articolopubblicato originariamente su English Al araby e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Mona Shtaya*

La repressione dei lavoratori del settore tecnologico che si oppongono al Progetto Nimbus evidenzia perché il contratto di Google-Amazon con il governo israeliano è una minaccia alla libertà di parola di tutti e mina ulteriormente i diritti e le libertà dei palestinesi, scrive Mona Shtaya.

Nel 2004, nella prima lettera agli azionisti, i fondatori di Google hanno affermato che il loro obiettivo è “sviluppare servizi che migliorino significativamente la vita del maggior numero di persone possibile”. La realtà, tuttavia, è un po’ diversa. Google, insieme ad altri grandi colossi tecnologici, ha ignorato i principi che sosteneva di sostenere, al fine di aumentare i profitti e migliorare i rapporti di potere con gli Stati.

Il Progetto Nimbus, un contratto da 1,2 miliardi di dollari che Google e Amazon hanno stipulato con il governo e l’esercito israeliano, ne è l’esempio più recente. Questo accordo fornirà alle autorità israeliane intelligenza artificiale (AI) e strutture di archiviazione cloud.

Le partnership tra i giganti della tecnologia e i regimi coloniali portano sempre e solo a ulteriori repressioni, persecuzioni e discriminazioni sistematiche. Nel caso di Israele, esso utilizza il territorio palestinese come laboratorio di prova per le sue tecnologie di sorveglianza e spionaggio che poi rivende in tutto il mondo.

”Le restrizioni vengono imposte sempre più spesso e alcuni lavoratori hanno addirittura subito ritorsioni per aver espresso la loro solidarietà, inducendo molti a non rivelare la propria identità – una contraddizione con i principi di libertà di espressione, di riunione e di organizzazione che le aziende tecnologiche affermano di sposare. ”

Repressione crescente

Come palestinesi, abbiamo vissuto per molti anni sotto il panopticon imposto da Israele. Tra le tecnologie sviluppate e testate su di noi ci sono telecamere a circuito chiuso con riconoscimento facciale, spyware, database Blue Wolf e Wolfpack. Il recente contratto tra Google e l’esercito israeliano per la fornitura di strumenti avanzati di intelligenza artificiale non farà altro che rafforzare lo stato di sorveglianza già esistente.

Purtroppo, non è la prima volta che aziende gigantesche investono in progetti che servono alle politiche di violazione sistematica dei diritti umani praticate dalle autorità israeliane nei nostri confronti. Tuttavia, sono aumentate le preoccupazioni per la censura dei lavoratori palestinesi e di altri lavoratori di queste aziende che esprimono opposizione all’oppressione dei palestinesi.

Le restrizioni vengono imposte sempre più spesso e alcuni lavoratori hanno addirittura subito ritorsioni per aver espresso la propria solidarietà, inducendo molti a non rivelare la propria identità – una contraddizione con i principi di libertà di espressione, di riunione e di organizzazione che le aziende tecnologiche affermano di sposare.

In effetti, il sostegno ai diritti dei palestinesi viene sistematicamente messo a tacere e delegittimato non solo attraverso la moderazione dei contenuti che molti hanno denunciato nel corso degli anni – soprattutto in seguito alle aggressioni militari di Israele – ma anche tra i dipendenti del settore tecnologico.

Il trattamento riservato all’ex dipendente di Google, Ariel Koren, è un esempio della risposta riservata a tutti coloro che difendono i diritti dei palestinesi all’interno di questi spazi. La Koren è stata costretta a dimettersi dopo essersi opposta e aver sollecitato i suoi capi a riconsiderare il contratto del Progetto Nimbus. Questo ha sollevato seri interrogativi sulle politiche dell’azienda, soprattutto nei confronti dei popoli colonizzati e oppressi.

Inoltre, da tempo Google mette a rischio la vita dei palestinesi attraverso la sua applicazione Google Maps, non elencando le strade a loro vietate, come quelle che si trovano negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. I palestinesi sono quindi vulnerabili agli attacchi dei coloni e/o dell’esercito israeliano.

Come se non bastasse, l’applicazione include gli insediamenti nel primo livello delle sue mappe, senza evidenziare in nessun punto che sono illegali, né includere correttamente i villaggi palestinesi. Questo non fa che legittimare ulteriormente le violazioni di Israele e normalizzare le sue azioni sul territorio.

E non finisce qui. L’azienda ha anche imposto un’eccessiva censura dei contenuti palestinesi su YouTube. Un rapporto di 7amleh, l’organizzazione palestinese per i diritti digitali, ha mostrato che i video pubblicati dalla Palestina sono sottoposti a politiche di moderazione dei contenuti troppo rigide, che a volte hanno portato persino alla loro cancellazione. I risultati hanno mostrato che c’è stato persino un caso in cui lo stesso video politico è stato caricato sia dalla Palestina che da un Paese europeo, ma solo il primo è stato eliminato.

Costruzione di una coalizione

In definitiva, il diritto alla libertà di opinione e di espressione deve essere garantito sia agli utenti che ai dipendenti di queste piattaforme. Le aziende che competono lanciando nuove tecnologie finalizzate al profitto a breve termine, ignorando il loro ruolo nel rafforzare la discriminazione, le violazioni dei diritti umani e l’oppressione, devono essere ritenute responsabili.

Collaborare e ascoltare i dipendenti di queste aziende che sviluppano effettivamente le tecnologie è un elemento cruciale per trasformare la direzione di marcia. Dopo tutto, sono testimoni di ciò che avviene in questi spazi e le loro testimonianze sono le più forti quando si tratta dei nostri sforzi di advocacy. Pertanto, è importante che i dipendenti di queste aziende che hanno principi etici nei confronti delle loro comunità parlino.

Questa lotta interna è un’estensione della più ampia lotta condotta dai movimenti per la libertà, la giustizia e la dignità.

Gli interessi politici ed economici delle aziende commerciali, che si intersecano con le politiche dei governi di tutto il mondo – soprattutto di quelli oppressivi – contribuiscono alla più ampia riduzione delle libertà civili. Pertanto, proprio mentre gli oppressori uniscono le forze per metterci la museruola, anche noi dobbiamo estendere la solidarietà a coloro che sono presi di mira da loro, e stare al fianco degli altri.

I palestinesi non sono soli in questa lotta, molte altre comunità emarginate hanno affrontato una repressione simile da parte di queste aziende – un punto che la Koren ha sottolineato nella sua lettera di dimissioni quando ha fatto riferimento alle pratiche discriminatorie di Google nei confronti del movimento Black Lives Matter (BLM).

Le critiche al regime di apartheid di Israele e alle sue sistematiche violazioni dei diritti umani non dovrebbero mai essere il motivo per cui qualcuno perde il lavoro o subisce discriminazioni. Le aziende che affermano di “migliorare la vita del maggior numero di persone possibile” dovrebbero invece proteggere e sostenere i propri lavoratori.

I difensori dei diritti umani e i lavoratori etici devono continuare a mobilitarsi e a fare pressione su Google e sulle altre aziende tecnologiche, affinché mettano fine alla loro complicità nel mettere a tacere le voci e le espressioni di solidarietà dei palestinesi.

*Mona Shtaya è una difensore dei diritti digitali palestinese che lavora nella regione MENA. Lavora come consulente per l’advocacy presso 7amleh – il Centro arabo per il progresso dei social media – e come studiosa non residente presso il Middle East Institute (MEI) nel programma di sicurezza informatica e tecnologie emergenti. Mona sta conseguendo un master in Social Media e Comunicazione Digitale presso l’Università di Westminster. In precedenza ha lavorato come specialista di sensibilizzazione della comunità presso Transparency Palestine, il capitolo nazionale di Transparency International.

