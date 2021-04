NOTI MASSACRI DI PALESTINESI TRA IL 1937 E IL 1948

Secondo centinaia di fonti palestinesi, arabe, israeliane e occidentali, sia scritte che raccontate, le forze sioniste hanno commesso dozzine di massacri contro i palestinesi durante quella che è stata chiamata la “guerra” del 1948. Alcuni di questi sono ben noti e sono stati pubblicati mentre altri no. Di seguito sono riportati alcuni dei dettagli dei più infami massacri commessi per mano di Haganah e della sua frangia armata, il Palmach, così come la Banda Stern, l’Irgun e altri paramilitari sionisti: I paramilitari revisionisti sionisti, l’Irgun Zvai Leumi è conosciuto come “Irgun” e Lochamei Herut Yisrael è noto come “Lehi” o “Banda Stern”.

• IL MASSACRO DI GERUSALEMME – 1/10/1937

Un membro dell’organizzazione sionista irgun ha fatto esplodere una bomba nel mercato ortofrutticolo vicino alla Porta di Damasco (Nablus) a Gerusalemme uccidendo dozzine di civili palestinesi e ferendone molti altri.

• IL MASSACRO DI HAIFA – 6/3/1937

I paramilitari dei gruppi sionisti Irgun e Lehi hanno bombardato un mercato ad Haifa uccidendo 18 civili palestinesi e ferendone 38.

• IL MASSACRO DI HAIFA – 6/7/1938

I paramilitari sionisti dell’Irgun hanno piazzato due autobombe in un mercato di Haifa uccidendo 21 civili palestinesi e ferendone 52.

• IL MASSACRO DI GERUSALEMME – 13/7/1938

10 palestinesi uccisi e 31 feriti in una massiccia esplosione nel mercato ortofrutticolo arabo nella Città Vecchia di Gerusalemme.

• IL MASSACRO DI GERUSALEMME – 15/7/1938

Un membro dei paramilitari sionisti dell’Irgun ha lanciato una bomba a mano davanti a una moschea di Gerusalemme mentre i fedeli stavano uscendo. 10 sono stati uccisi e 30 sono rimasti feriti.

• IL MASSACRO DI HAIFA – 25/7/1938

Un’autobomba è stata piazzata dai paramilitari dell’Irgun in un mercato arabo di Haifa che ha ucciso 35 civili palestinesi e ne ha feriti 70.

• IL MASSACRO DI HAIFA – 26/7/1938

Un membro dell’Irgun ha lanciato una bomba a mano in un mercato di Haifa uccidendo 47 civili palestinesi.

• IL MASSACRO DI GERUSALEMME – 26/8/1938

Un’autobomba piazzata dai paramilitari sionisti irgun è esplosa in un mercato arabo di Gerusalemme uccidendo 34 civili e ferendone 35.

• IL MASSACRO DI HAIFA – 27/3/1939

I paramilitari dell’Irgun hanno fatto esplodere due bombe ad Haifa uccidendo 27 palestinesi e ferendone 39.

• IL MASSACRO DI BALAD AL-SHAYKH – 12/6/1939

I paramilitari dell’Haganah hanno fatto irruzione nella città di Balad Al-Shaykh catturando 5 residenti che hanno poi ucciso. La città di Balad Al-Shaykh è una città palestinese situata a est di Haifa.

• IL MASSACRO DI HAIFA – 19/6/1939

I paramilitari sionisti hanno lanciato una bomba a mano in un mercato di Haifa uccidendo 9 palestinesi e ferendone 4.

• IL MASSACRO DI HAIFA – 20/6/1948

78 palestinesi sono stati uccisi e 24 feriti da una bomba collocata all’interno di una cassetta di verdure in un mercato ortofrutticolo di Haifa. I responsabili erano paramilitari Irgun e Lehi.

• IL MASSACRO DI AL ABBASIYAH – 13/12/1947

Un gruppo di membri dell’Irgun travestiti da soldati britannici ha attaccato il villaggio di Al Abbasiyah e ha aperto il fuoco sui suoi residenti seduti fuori da un caffè del villaggio. Hanno anche bombardato alcune delle loro case e piazzato diverse bombe a orologeria. Inoltre, i soldati britannici circondarono il villaggio e permisero agli assassini di fuggire dal lato settentrionale del villaggio. Ne uccisero 7 e ne ferirono gravemente altri 7, 2 dei quali morirono in seguito, incluso un bambino di 5 anni.

• IL MASSACRO DI AL-KHASAS – 18/12/1947

73 sionisti del kibbutz “Maayan Baruch” hanno attaccato e sparato a 5 lavoratori palestinesi mentre si recavano al lavoro. Durante l’attacco, uno dei sionisti è stato pugnalato e ucciso, spingendo il comandante del terzo battaglione di Palmach, Moshe Kelman, a ordinare un’operazione di ritorsione per bruciare le case e uccidere gli uomini ad Al-Khasas. Il rapporto del comandante sionista rileva che 12 palestinesi sono stati uccisi, tutti donne e bambini.

• IL MASSACRO DI GERUSALEMME – 29/12/1947

I paramilitari dell’Irgun hanno lanciato un barile pieno di esplosivo vicino a Bab al-Amud (Porta di Damasco) a Gerusalemme, provocando la morte di 14 palestinesi e il ferimento di altri 27.

• IL MASSACRO DI GERUSALEMME – 30/12/1947

I paramilitari dell’Irgun hanno lanciato una bomba da un’auto in corsa uccidendo 11 palestinesi.

• IL MASSACRO DI BALAD AL-SHAYKH – 31/12/1947

Una forza congiunta del primo battaglione Palmach e una brigata guidata da Haim Avinoam hanno attaccato il villaggio di Balad Al-Shaykh uccidendo 60 civili, secondo fonti sioniste. Quelli uccisi includevano bambini, donne e anziani e dozzine di case sono state distrutte.

• IL MASSACRO DI AL-SHEIKH – 31/12/1947

Gruppi paramilitari sionisti hanno fatto irruzione nel villaggio di Al-Sheikh Break, trucidando 40 palestinesi.

• IL MASSACRO DI JAFFA – 4/1/1948

La banda sionista Stern ha lanciato una bomba in una piazza affollata di Jaffa, uccidendo 15 persone e ferendone 98.

• IL MASSACRO DI AL-SARAYA – 4/1/1948

Il 4 gennaio 1948 i paramilitari sionisti irgun posizionarono un’auto piena di esplosivo vicino ad Al-Saraya a Giaffa che distrusse tutto ciò che la circondava, uccise 30 palestinesi e ferì molti altri.

• IL MASSACRO DI SEMIRAMIS – 5/1/1948

L’Haganah ha bombardato l’Hotel Semiramis situato nel quartiere Katamon a Gerusalemme. L’hotel è crollato sui suoi ospiti, tutti palestinesi, uccidendo 19 persone e ferendone più di 20.

• IL MASSACRO DI GERUSALEMME – 7/1/1948

I paramilitari dell’Irgun hanno lanciato una bomba alla Porta di Giaffa a Gerusalemme, uccidendo 18 civili e ferendone altri 40.

• IL MASSACRO DI AL-SARAYA AL-ARABEYA – 8/1/1948

I paramilitari sionisti hanno usato un’autobomba per uccidere 70 civili palestinesi e ferirne dozzine.

• IL MASSACRO DI RAMLA – 15/1/1948

I soldati di Palmach e l’Haganah hanno bombardato uno dei quartieri arabi di Ramla.

• IL MASSACRO DI YAZUR – 22/1/1948

Yigael Yadin, un comandante dell’Haganah, ha ordinato al comandante di Palmach, Yigal Allon, di effettuare un’operazione contro il villaggio di Yazur. Un gruppo del Palmach ha attaccato un autobus vicino a Yazur, ferendo l’autista dell’autobus e diversi passeggeri palestinesi. Lo stesso giorno, un altro gruppo ha attaccato un altro autobus uccidendo e ferendo diverse persone. Questi attacchi delle Brigate Palmach e Givati ​​contro i villaggi e le auto palestinesi sono continuati per 20 giorni consecutivi mentre altre unità hanno fatto esplodere bombe vicino alle case dei villaggi. Quindi i paramilitari dell’Haganah hanno deciso di attaccare il villaggio e bombardare la fabbrica di ghiaccio insieme a due edifici intorno ad essa. Un gruppo di Haganah ha aperto il fuoco sulla fabbrica di ghiaccio nel villaggio, mentre altri gruppi hanno aperto il fuoco e hanno usato bombe a mano sulle case del villaggio. Inoltre, un gruppo di genieri ha bombardato l’edificio Askandroni, la fabbrica di ghiaccio, e ha ucciso 15 persone.

• IL MASSACRO DI HAIFA – 28/12/1948

I paramilitari sionisti del quartiere di Al-Hadar, situato in cima ad Al-Abbas Street ad Haifa, hanno fatto rotolare giù un barile pieno di esplosivi distruggendo case e uccidendo 20 cittadini arabi, oltre a ferirne altri 50.

• IL MASSACRO DI TABRA TULKAREM – 02/10/1948

Un gruppo di paramilitari sionisti ha fermato i cittadini palestinesi che tornavano al villaggio di Tabra Tulkarem e ha aperto il fuoco su di loro, uccidendo 7 persone e ferendone altre 5.

• IL MASSACRO DI SA’SA’- 14/2/1948

Una forza di Palmach ha fatto irruzione nel villaggio di Sa’sa ‘e ha distrutto 20 case abitate, uccidendo 60 abitanti del villaggio, la maggior parte dei quali erano donne e bambini.

• IL MASSACRO DI GERUSALEMME – 20/2/1948

La Banda Stern ha rubato un veicolo dell’esercito britannico, lo ha riempito di esplosivo e lo ha posizionato di fronte all’edificio Al Salam a Gerusalemme. L’esplosione ha ucciso 14 palestinesi e ne ha feriti 26.

• IL MASSACRO DI HAIFA – 20/2/1948

I paramilitari sionisti hanno attaccato i quartieri palestinesi di Haifa con colpi di mortaio uccidendo 6 persone e ferendone altre 36.

• IL MASSACRO DI AL-HUSAYNIYYA – 13/3/1948

I paramilitari dell’Haganah hanno fatto irruzione nel villaggio di Al-Husayniyya, distruggendo case con esplosivi e uccidendo oltre 30 famiglie.

• IL MASSACRO DI ABU KABIR – 31/3/1948

I paramilitari di Haganah hanno effettuato un attacco armato nel quartiere di Abu Kabir a Giaffa. Hanno distrutto case e ucciso residenti in fuga dalle loro case in cerca di aiuto.

• IL MASSACRO DEL TRENO DEL CAIRO, HAIFA – 31/3/1948

La Banda Stern ha piazzato bombe su un treno Cairo-Haifa che ha ucciso 40 persone e ne ha ferite altre 60 nell’esplosione.

• IL MASSACRO DI MRAMLA – 1/3/1948

I paramilitari sionisti pianificarono e portarono a termine questo massacro nel marzo 1948 in un mercato nella città di Ramla, uccidendo 25 civili palestinesi.

• IL MASSACRO DI DEIR YASSIN – 4/9/1948

Un gruppo di 120 dei due gruppi paramilitari sionisti revisionisti (“di destra”), l’Irgun Zvai Leumi (Irgun) e il Lochamei Herut Yisrael (Lehi o Banda Stern) ha attaccato il villaggio di Deir Yassin, affiancato da carri armati. Circa 100-120 dei suoi residenti, molti dei quali erano donne e bambini, sono stati massacrati. Il villaggio era una città araba palestinese di circa 750 abitanti situata ad ovest di Gerusalemme. Il “massacro” in realtà si è verificato in tre fasi distinte: La sera del 9 aprile, il leader dell’Irgun ha pubblicamente ingigantito il bilancio delle vittime per terrorizzare gli arabi in Palestina. Questo accadeva alla vigilia della fine del mandato britannico con la recrudescenza dei combattimenti arabo-ebraici. La cifra di 254 è quasi certamente un’esagerazione, ma non un’esagerazione araba. La loro massima considerazione era economica, poiché questo accadeva durante l’interruzione dei rifornimenti da parte di Abdul Khader al-Husseini alla Gerusalemme Ovest ebraica. Con l’aumentare dei piani d’attacco, tuttavia, discussero di massacrare tutti gli abitanti del villaggio o solo i maschi e tutti gli altri resistenti. Lo scopo era quello di spaventare i residenti arabi della Palestina sconfitti e in fuga, e vendicarsi per gli attacchi e le precedenti atrocità perpetrate contro le forze ebraiche. Secondo quanto riferito, un ordine del comandante in capo dell’Irgun Menachem Begin disse loro di osservare la Convenzione di Ginevra. Non è chiaro se questo ordine sia stato preso sul serio o sia stato effettivamente trasmesso. Quello che si sa è che la notte prima dell’attacco qualcuno parlava ancora di infliggere grosse perdite per inviare un messaggio intimidatorio agli arabi della Palestina.

• IL MASSACRO DI QALUNYA – 14/4/1948

Una forza del gruppo paramilitare sionista Palmach ha fatto irruzione a Qalunya, ha bombardato diverse case e ucciso 14 dei suoi residenti.

• IL MASSACRO DI NASIR AL-DIN – 13/4/1948

Un gruppo composto da forze dell’Irgun e della Banda Stern sotto mentite spoglie ha fatto irruzione nel villaggio di Nasir al-Din aprendo il fuoco sui suoi abitanti e uccidendo 50 persone. Il giorno precedente, sia Nasir al-Din che Al-Shaykh Qadumi sono stati attaccati e 12 sono stati uccisi.

• IL MASSACRO DI TIBERIADE – 19/4/1948

I paramilitari sionisti hanno bombardato una casa a Tiberiade, uccidendo 14 dei suoi residenti.

• IL MASSACRO DI HAIFA – 22/4/1948

I paramilitari sionisti hanno attaccato Haifa da Hadar Alkarmel e occupato case, strade ed edifici pubblici uccidendo 50 palestinesi e ferendone altri 200. I residenti sono stati colti di sorpresa, così hanno portato le loro donne e bambini al porto turistico per trasferirli nella città di Akka durante la quale sono stati attaccati dai paramilitari sionisti che hanno ucciso 100 civili e ne hanno feriti altri 200.

• IL MASSACRO DI AYN AL-ZAYTOUN – 4/5/1948

Ayn al-Zaytoun è un villaggio palestinese alla periferia di Safed, la cui popolazione era di 820 abitanti. La scrittrice ebrea Netiva Ben-Yehuda scrive nel suo libro “Con le Corde Legate Strette” (Through the Binding Ropes) sul massacro di Ayn al-Zaytoun dicendo: “Il 3 o il 4 maggio 1948, quasi 39 prigionieri furono legati e fucilati “.

• IL MASSACRO DI SAFED – 13/5/1948

L’Haganah ha massacrato circa 70 giovani di Safed, ma non ci sono dettagli su questo massacro.

• IL MASSACRO DI ABU SHUSHA – 14/5/1948

I paramilitari sionisti hanno commesso un brutale massacro nel villaggio di Abu Shusha, uccidendo circa 60 dei suoi residenti, compresi uomini, donne, bambini e anziani. La strage si è conclusa con l’espulsione di tutti gli abitanti del villaggio dalle loro case, che sono state poi progressivamente distrutte.

• IL MASSACRO DI BEIT DARAS – 21/5/1948

Una forza sionista supportata da carri armati circondò il villaggio di Beit Daras iniziando a sparare. La gente del villaggio si rese conto della situazione critica e decise di resistere all’attacco e difendere le loro case ad ogni costo, quindi hanno esortato le donne, i bambini e gli anziani a lasciare il villaggio per ridurre le loro perdite. Le donne, i bambini e gli anziani si sono diretti verso la zona meridionale del villaggio e, una volta raggiunta la periferia, sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco sionisti, nonostante fossero indifesi. Molti di loro sono stati uccisi e le forze hanno bruciato diverse case e ne hanno bombardate altre.

• IL MASSACRO DI AL-TANTURA – 22/5/1948

Questo massacro fu compiuto dal terzo battaglione della Brigata Alexandroni e il piano sionista era di attaccare il villaggio da due lati; il nord e il sud. Una battaglione doveva bloccare la strada, mentre un battello della marina bloccava la via di fuga dal mare. Ogni unità attaccante aveva al seguito una guida dal vicino insediamento di Zikhron Ya’akov, i cui residenti conoscevano il modo di aggirare il villaggio, e il comando della brigata ha mantenuto un’unità di riserva per le emergenze. Al-Tantura non iniziò una battaglia con l’Haganah, ma rifiutò i loro termini, così gli aggressori portarono gli uomini al cimitero del villaggio, li schierarono e ne uccisero 200-250.