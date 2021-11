Nuova piattaforma per monitorare le violazioni dei diritti digitali in Palestina

Articolo pubblicato originariamente su Al-Monitor e tradotto in italiano da Frammenti Vocali

I palestinesi ora hanno una risorsa per presentare reclami e tenere traccia delle violazioni dei loro diritti digitali sui social media, The Arab Center for the Development of Social Media ( 7amleh ) ha creato una nuova piattaforma per monitorare e agire sulle violazioni dei diritti digitali palestinesi.

Le denunce includono la sospensione dell’account e la cancellazione dei contenuti da parte delle società di social media, nonché diffamazione, hacking, diffusione di notizie false, molestie di genere, commenti offensivi e incitamento all’odio da parte di individui. I denuncianti sottolineano che la restrizione e la sospensione dei loro account possono ridurre il numero di spettatori e, in definitiva, ridurre l’impatto degli attivisti sull’opinione pubblica.

Chiamata ” 7or ” , in arabo “Free”, la piattaforma è una risposta al blocco di decine di pagine appartenenti a siti e a istituzioni.

Ahmed Qadi, coordinatore della documentazione presso 7amleh, ha detto ad Al-Monitor che la piattaforma è stata creata all’inizio del 2021 per monitorare le violazioni dei diritti digitali e formare un database degli incidenti segnalati.

L’idea dell’Osservatorio, ha aggiunto, è quella di monitorare e documentare le violazioni dei diritti digitali commesse da autorità o aziende e collaborare con aziende e piattaforme dei social media per porre fine a tali pratiche.

Qualsiasi persona, azienda o organizzazione può accedere alla piattaforma e denunciare le violazioni, le campagne di odio ecc.

Secondo la piattaforma, dall’inizio del 2012, il centro ha registrato un totale di 749 violazioni dei diritti digitali palestinesi, di cui 672 contro individui, 22 contro organizzazioni non governative, 15 contro media, 9 contro società private e 31 in altre categorie.Facebook ha commesso il maggior numero di violazioni con 395, seguito da Instagram con 240 e Twitter con 77.

Secondo Qadi, la piattaforma ha stabilito partnership con otto istituzioni in Palestina e gli organizzatori stanno cercando ulteriori collegamenti con istituzioni locali e agenzie governative .

Nell’ottobre 2019, l’Autorità Palestinese ha bloccato siti internet di 50 media palestinesi, la maggior parte dei quali è ancora bloccata .

Il manager di 7amleh, Nadim al-Nashef, ha dichiarato che la piattaforma è il risultato di anni di ricerche e sforzi di documentazione: “Questa piattaforma è venuta alla luce dopo anni di lavoro sulla questione delle violazioni dei diritti umani palestinesi, in particolare le violazioni contro la libertà di espressione e l’attività digitale di cittadini palestinesi e stranieri che esprimono solidarietà con la causa palestinese”.

Nashef ha affermato che questa piattaforma trae la sua credibilità dal fatto che 7amleh detiene lo status di “partner fidato” con Facebook, Twitter e TikTok . Ha aggiunto che l’obiettivo finale del gruppo è quello di cambiare le politiche di queste società e sono stati compiuti alcuni progressi.

Mahmoud Alfranji, coordinatore del Consiglio delle organizzazioni per i diritti umani in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, ha sottolieato ad Al-Monitor l’importanza della piattaforma come database delle violazioni commesse dalle società di social media, da Israele e dall’Autorità Palestinese . Questa raccolta di dati può essere utilizzata per archiviare denunce e integrare altri fascicoli legali, creando un’atmosfera di advocacy internazionale.

Secondo Alfrangi, i centri dedicati ai diritti digitali offrono una grande opportunità per difendere i diritti umani dei palestinesi. Ha affermato che tale iniziative sono supportate dalla Coalizione palestinese per i diritti digitali, istituita dal Consiglio delle organizzazioni per i diritti umani nel 2019. “La piattaforma è un’opportunità per difendere i nostri diritti nei forum internazionali e resistere alla politicizzazione dei diritti del popolo palestinese da parte della comunità internazionale