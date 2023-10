NUOVA RUBRICA. TORNI L’UMANITA’: preghiere dalla Palestina di Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme

In questi giorni di guerra in Terra Santa, i Patriarchi e capi di Chiese a Gerusalemme, hanno chiesto ai loro fedeli e al mondo di continuare a pregare per la pace e la giustizia, Il patriarca emerito di Gerusalemme, Michel Sabbah, ci da ogni giorno una breve preghiera, che noi diffondiamo in Italia.

Campagna Ponti e non muri, Pax Christi Italia

“Cari fratelli, non ci resta che confidare nella giustizia di Dio. In questi giorni la sofferenza del popolo palestinese è indicibile. Oggi Biden e nei prossimi giorni forse tutti i grandi della terra verranno in Israele per complimentarsi con il massacro che stanno portando avanti in Gaza. Oggi Biden, domani Macron e Scholz: i grandi vengono ma non vedono il massacro. Vedono un uomo che viene ucciso ma chi viene ucciso vicino a lui non lo vedono e per loro non esiste. Carissimi, non ci resta che Dio. E preghiamo per tutti. Vi chiedo di diffondere quelle semplici preghiere che in questi giorni mi sgorgano dal cuore e rimaniamo nella speranza che Dio un giorno farà giustizia.”

OGNI GIORNO Bocchescucite pubblicherà una preghiera composta dal patriarca emerito MICHEL SABBAH perché possa essere rilanciata e diffusa in tutte le comunità.

CAMBIARE I CUORI prima preghiera – 17.10.23

Voi sapete interpretare l’aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi? Una generazione perversa cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona. (Matteo 16, 3-4)





E’ ancora guerra, Signore. La storia ci dovrebbe insegnare che ogni guerra causa un’infinità di vittime da entrambe le parti. Ma su Gaza diventa una guerra di sterminio.

Signore, non vogliamo ascoltare la tua voce e i nostri cuori sembrano incapaci di leggere i tuoi segni in questa storia e in questa terra.

Nelle intenzioni proclamate a gran voce si progetta di far sparire la Striscia di Gaza dalla mappa del mondo.

Signore, abbi pietà di noi, cambia i nostri cuori e fa che custodiamo l’umanità che ci accomuna.

In Israele e in Palestina si contano già migliaia di morti e a Gaza sono centinaia di migliaia gli sfollati che non sanno dove fuggire, abbandonando la casa e tutto quello che possiedono.

Signore, siamo tutti tuoi figli, da entrambe le parti. Abbi pietà di tutti noi.

Il Vangelo parla di una “generazione cattiva” che non vuole ascoltare Dio. Hanno ricevuto i tuoi doni e visto i segni del tuo amore ma si rifiutano di credere. I lontani invece e chi ha il cuore ben disposto, diventa capace di vedere, ascoltare e comprendere il tuo disegno, che cioè tutti gli esseri umani sono suoi figli, creati e amati da te.

Signore, ti supplichiamo: solo tu puoi cambiare i cuori di tutti, farli ritornare all’umanità, smettere di odiare, di uccidere. Per fermare questa guerra. Amen.

Mons. Michel Sabbah, già patriarca di Gerusalemme, 17 Ottobre 2023