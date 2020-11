tratto da: http://www.infopal.it/nuova-strada-israeliana-nel-sud-della-cisgiordania-divorera-altre-terre-palestinesi/

13/11/2020

Hebron – WAFA. Giovedì, i bulldozer israeliani hanno iniziato a lavorare su una nuova strada per soli coloni nel sud della Cisgiordania occupata, che divorerà ettari di terra palestinese, secondo quanto affermato da un attivista locale. Fouad al-Amour, coordinatore del Comitato per la protezione e la resilienza nel sud della Cisgiordania, ha dichiarato a WAFA che i bulldozer israeliani hanno iniziato a lavorare su una nuova strada per i coloni, che collegherebbe la colonia di Avigal alla tangenziale 60, attraversando il villaggio di Ma’in e l’area di Um-Ishqihan, divorando ettari di terra appartenenti ai residenti palestinesi. Israele ha recentemente intensificato le sue attività coloniali in tutti i Territori palestinesi occupati, ma principalmente nel sud della Cisgiordania.

