NUOVI INSEDIAMENTI … di Lorenzo Amato

23/02/2020 11:56

L’ufficio del Primo Ministro e il Ministero degli alloggi dovrebbero approvare il piano di espansione degli insediamenti nella Gerusalemme occupata, annunciato giovedì dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Oggi, domenica, la radio pubblica israeliana ha riferito che la costruzione di 1.000 unità di insediamento nell’area in cui sarà stabilita l’insediamento di Givat Hamatos sarà approvata nel quadro di un piano per la costruzione di 5.200 nuove unità ab itative nella Gerusalemme occupata, di cui 3.000 unità Givat Hamtos e 2.200 unità nell’insediamento di Har Homa.

La radio israeliana ha riferito che l’approvazione arriva nonostante la condanna dell’Unione Europea, in particolare da parte di Germania e Francia, a seguito delle dichiarazioni di Netanyahu sull’argomento.

Oltre all’approvazione del governo, si prevede che il comune di occupazione di Gerusalemme, entro i prossimi giorni, pubblicherà gare d’appalto per la costruzione di 1.000 unità abitative nell’area di “Givat Hamatos” vicino a Beit Safafa, nel sud di Gerusalemme.