Nuovo appello di MSF: COVID-19 a Lesbo, evacuazione immediata dei campi profughi

tratto da: lungolarottabalcanica.wordpress.com/

Author: lungolarottabalcanica – Along the balkan route

Un caso di coronavirus COVID-19 a Lesbo ha provocato nuove preoccupazioni per la salute e la sicurezza delle persone intrappolate nei campi delle isole greche. Con condizioni di vita poco igieniche, la minaccia di un’epidemia tra la gente si sta facendo reale, eppure non esistono piani di risposta alle epidemie. MSF chiede l’immediata evacuazione dei migranti e dei richiedenti asilo nei campi delle isole greche.

Ciò significa che le misure raccomandate, come il frequente lavaggio delle mani e il mantenimento di una specifica distanza tra le persone per prevenire la diffusione del virus, sono semplicemente impossibili

n alcune parti del campo di Moria c’è un solo rubinetto d’acqua ogni 1.300 persone e non c’è la possibilità di avere sapone. Le famiglie di cinque o sei persone devono dormire in spazi non superiori a 3 metri quadrati

Siamo in contatto con l’Organizzazione nazionale della sanità pubblica per coordinare le azioni, tra cui la diffusione di informazioni sanitarie e la gestione dei casi per i residenti locali e i richiedenti asilo

Ma dobbiamo essere realistici: sarebbe impossibile contenere un’epidemia in questi campi di Lesbo, Chios, Samos, Leros e Kos. A tutt’oggi non abbiamo ancora visto un piano di emergenza credibile per proteggere e curare le persone che vivono qui in caso di epidemia