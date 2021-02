NUOVO REPORT SUI CRIMINI CONTRO L’UMANITA’ NEL MAR EGEO

Era notte, eravamo in mezzo al mare, vedevamo le luci di Lesbo, la Turchia dietro di noi. Sono arrivati mascherati, ci hanno bucato il gommone e ci hanno caricato su una zattera lasciandoci in balia di noi stessi. In quel momento ho pensato di morire, abbiamo iniziato a urlare nella speranza che la guardia costiera turca ci venisse a salvare. Non so quanto tempo sia passato, so solo che alla fine siamo sopravvissuti

Non ci hanno solo respinto, hanno cercato di ucciderci