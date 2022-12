Occupazione: a Natale, Israele nega ai cristiani palestinesi i loro diritti

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Majdi Khaldi*

Donne palestinesi posano per una foto con un albero di Natale nella chiesa della Sacra Famiglia a Gaza City, il 17 dicembre 2022 (Reuters)

È preoccupante che le organizzazioni religiose che affermano di avere a cuore il cristianesimo nel mondo tacciano sul presente e sul futuro del cristianesimo in Palestina.

Sono nato in una famiglia palestinese musulmana dove celebrare il Natale è sempre stata una pratica naturale per noi.

Fin da piccolo mi veniva spesso detto: “Gesù è palestinese, proprio come te”, un fatto che mi rendeva molto orgoglioso.

I cristiani palestinesi non sono stati solo parte integrante della nostra nazione, ma anche del nostro movimento di liberazione.

Questa visione ecumenica era qualcosa che i miei genitori, rifugiati palestinesi, mi avevano inculcato. Prima della Nakba, vivevano a Gerusalemme e nelle città circostanti.

Secondo la tradizione cristiana, quello è anche il luogo in cui è avvenuta la resurrezione.

Non lontano da casa loro c’erano la Chiesa del Santo Sepolcro, la Moschea di Al-Aqsa e la Chiesa della Natività a Betlemme. Ancora oggi, come fedele musulmano, ho trasmesso ai miei figli ciò che ho imparato dalla mia famiglia.

È impossibile comprendere l’identità nazionale palestinese senza riconoscere la sua componente cristiana integrale che esiste accanto a quella musulmana.

I palestinesi soffrono allo stesso modo

I cristiani palestinesi non sono stati solo parte integrante della nostra nazione, ma anche del nostro movimento di liberazione. Israele lo sa bene: sotto le politiche di colonizzazione israeliana, la legislazione razzista e gli attacchi quotidiani, i palestinesi di tutte le fedi sono sottoposti alle stesse violazioni dei diritti umani.

Questo vale sia per la terra che per il popolo. Da un lato, Israele continua la sua politica razzista di impedire il ricongiungimento familiare dei palestinesi, rendendo quasi impossibile a migliaia di palestinesi e di titolari di passaporti stranieri anche solo visitare la Palestina, per non parlare di investire, studiare, insegnare o fare volontariato.

Dall’altro, ha spinto per l’espansione dei suoi progetti di insediamento coloniale, anche a Gerusalemme Est, nel tentativo di cambiare l’identità palestinese.

Inoltre, progetti di insediamento come la costruzione di “Giv’at Hamatos” intorno al monastero di Mar Elias tra Betlemme e Gerusalemme, la trasformazione delle proprietà della chiesa a Porta di Giaffa in nuovi insediamenti coloniali, nonché i tentativi di trasformare il Monte degli Ulivi in un parco nazionale israeliano, tra gli altri.

Questi atti di aggressione fanno parte di un processo di annessione in corso che, alla luce dell’ideologia suprematista ebraica di alcuni dei leader di Israele, non si fermerà fino a quando la loro “Grande Israele” non sarà consolidata, con la piena annessione della Cisgiordania occupata.

In questa prospettiva, continueranno i tentativi di cambiare lo status quo del complesso della Moschea di Al-Aqsa, una mossa respinta dai palestinesi, dagli arabi e dalla comunità internazionale.

Tali tentativi sono stati intesi dai capi delle Chiese di Gerusalemme come un attacco contro il concetto di status quo che ha fornito ad alcuni dei più importanti siti religiosi cristiani e musulmani in Palestina una chiara regolamentazione per secoli – ben prima che lo Stato di Israele fosse istituito.

Nonostante le violazioni commesse contro il nostro popolo, non ci arrenderemo né rinunceremo al messaggio di speranza consegnato da un’umile grotta di Betlemme oltre 2.000 anni fa. Non possiamo nemmeno essere ciechi di fronte alla realtà delle continue violazioni dei diritti dei palestinesi dalla Nakba di 75 anni fa.

Mantenere viva la speranza

Cambiare rotta è possibile. Tuttavia, sarebbe necessario un cambiamento significativo nel modo in cui le cose sono state affrontate fino a questo momento.

Il governo israeliano deve interrompere tutte le azioni unilaterali e riconoscere e attuare i propri obblighi derivanti dagli accordi sottoscritti e dal diritto internazionale.

Gli stessi “amici di Israele” che celebrano i loro “pellegrinaggi” dovrebbero pensare alle centinaia di migliaia di cristiani palestinesi a cui è vietato celebrare il Natale nei loro luoghi sacri.

I Paesi europei, gli Stati Uniti e gli altri che credono nell’importanza di proteggere la soluzione dei due Stati devono riconoscere immediatamente lo Stato di Palestina sui confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale, e accettare la sua piena adesione alle Nazioni Unite.

È preoccupante vedere come alcuni partiti che sostengono di avere a cuore il cristianesimo in tutto il mondo abbiano scelto di rimanere in silenzio sui passi che Israele sta compiendo sul campo; passi che hanno un impatto diretto sul presente e sul futuro del cristianesimo in Palestina, in particolare nella Gerusalemme occupata e nei suoi dintorni.

Gli stessi “amici di Israele” che celebrano i loro “pellegrinaggi” dovrebbero pensare un po’ ai milioni di palestinesi, tra cui centinaia di migliaia di cristiani palestinesi, a cui la potenza occupante, Israele, vieta di celebrare il Natale nei loro luoghi sacri.

Continueremo a celebrare il Natale in Palestina, luogo di nascita del cristianesimo. È parte della nostra identità e della nostra responsabilità preservare le nostre tradizioni, che includono certamente la celebrazione del Natale, che amo considerare un dono palestinese al mondo.

Parte della nostra resilienza è mantenere vivo il nostro patrimonio culturale, sentirci orgogliosi delle nostre tradizioni e fare in modo che, a prescindere dagli anni di esilio, oppressione e occupazione, il nostro popolo tuteli il proprio diritto a vivere in libertà e indipendenza, pace e prosperità, come tutti i popoli del mondo.

Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.

*L’ambasciatore Majdi Khaldi è membro del Consiglio nazionale palestinese e consigliere diplomatico senior del presidente palestinese Mahmoud Abbas.