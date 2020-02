OGGI A AT-TUWANI, COLLINE A SUD DI HEBRON (video)

Oggi i volontari di Operazione Colomba e di Youth of Sumud hanno accompagnato i bambini sulla strada che connette i villaggi palestinesi di Tuba e Maghayr al-Abeed alla scuola di Tuwani, in quanto la scorta militare non si è presentata né al mattino né al pomeriggio. La strada passa tra la colonia israeliana di Ma’on e l’avamposto illegale di Havat Ma’on. Mentre stavano tornando, un colono proveniente da Havat Ma’on ha impedito agli attivisti di continuare a camminare sulla strada, anche in presenza dell’esercito. L’esercito ha chiesto i documenti agli attivisti palestinesi, li ha detenuti e successivamente rilasciati poco dopo . I soldati non hanno chiesto nessun tipo di identificazione al colono .