OLTRE 550 ORGANIZZAZIONI CHIEDONO ALL’ONU DI “PORRE FINE ALL’IMPUNITA’ ISRAELIANA”

tratto da: http://www.infopal.it/oltre-550-organizzazioni-chiedono-allonu-di-porre-fine-allimpunita-israeliana/

19/3/2021

Ramallah – WAFA. In una lettera congiunta pubblicata giovedì, oltre 550 organizzazioni hanno chiesto al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite di riconoscere e denunciare le politiche razziste di Israele contro l’intero popolo palestinese, comprese le demolizioni di case, che violano il diritto dei palestinesi all’autodeterminazione. Hanno anche invitato l’UNHRC ad istituire una missione indipendente di accertamento dei fatti e delle violazioni praticate nel regime d’Apartheid israeliano. I firmatari hanno chiesto all’Ufficio dell’Alto commissariato per i diritti umani di sviluppare un database trasparente delle Nazioni Unite sulle aziende coinvolte nell’economia delle colonie israeliane. Hanno anche invitato la comunità internazionale a ricorrere a tutti i meccanismi disponibili per ottenere giustizia internazionale e, in particolare, ad intervenire immediatamente per creare sanzioni economiche contro Israele e a responsabilizzare le persone, incluse le aziende, che potrebbero aver commesso crimini di guerra in Palestina.

© Agenzia stampa Infopal

E’ permessa la riproduzione previa citazione della fonte “Agenzia stampa Infopal – www.infopal.it”