Ondata di arresti politici, inseguimento di attivisti in Cisgiordania

Articolo originariamente pubblicato su Al-Monitor e tradotto in italiano da Frammenti Vocali

La Corte dei magistrati di Ramallah ha assolto il 19 gennaio 15 attivisti palestinesi che erano stati accusati di “raduno illegale”, “insulto alle autorità” e “continuazione a radunarsi e rifiuto di disperdersi”.

I palestinesi si radunano per denunciare l’Autorità palestinese dopo l’arresto violento e la morte in custodia dell’attivista Nizar Banat, Ramallah, Cisgiordania, 2 agosto 2021. – Abbas Momani/AFP via Getty Images

Decine di attivisti sono stati arrestati e picchiati dalle forze di sicurezza durante la loro partecipazione alle proteste tenutesi a Ramallah lo scorso anno per condannare l’uccisione del personaggio politico dell’opposizione Nizar Banat il 24 giugno 2021.

La decisione di assoluzione, tuttavia, non ha chiuso il fascicolo di abusi dei diritti umani e violazioni delle libertà da parte dell’Autorità Palestinese (AP). La stessa corte ha rinviato il processo di oltre 18 attivisti al 16 marzo e al 4 aprile, a causa della mancata presenza dei testimoni dell’accusa.

Omar Assaf, membro del National Democratic Rally , un gruppo politico con sede in Cisgiordania che comprende un certo numero di attivisti, e uno degli attivisti processati dall’AP, ha detto ad Al-Monitor: “Quindici attivisti sono stati assolti perché l’accusa lo ha fatto senza alcuna prova , il che dimostra che si trattava di accuse inventate. Pertanto, abbiamo ritenuto che il giudice si vergognasse del processo in corso contro i civili senza prove”.

Assaf ha aggiunto : “La decisione di assoluzione non significa che l’AP abbia cambiato le sue pratiche. Piuttosto, continuerà a sopprimere le libertà e non consentirà diversità di opinioni. Si sta dirigendo verso una maggiore intrusione nella sicurezza. La decisione di assoluzione potrebbe essere stata spinta dalla pressione internazionale per dare seguito ai diritti umani e al perseguimento degli attivisti”.

L’AP spesso accusa attivisti e giornalisti di vaghe accuse per processarli, come “diffamare l’AP”, “insultare alte dignità” e “incitare al conflitto settario”. La maggior parte di queste accuse non porta a una condanna, ma il processo potrebbe protrarsi per diversi mesi o anni.

Assaf ha sottolineato che le violazioni dell’Ap contro attivisti e oppositori politici sono in aumento. Crede che l’Autorità Palestinese stia aumentando la sua repressione su qualsiasi dissenso e rafforzando il controllo della situazione interna per preparare la strada palestinese “al suo progetto politico di avviare negoziati con l’occupazione israeliana e sviluppare relazioni con essa”.

Nel frattempo, in Cisgiordania continuano ad aumentare i casi di procedimenti giudiziari e violazioni dei diritti umani. Il 10 gennaio, la Corte dei magistrati di Dura nel governatorato di Hebron ha emesso una condanna a tre mesi di reclusione contro l’attivista anticorruzione Fayez al-Suwaiti.

Suwaiti ha riferito ad Al-Monitor: “Dopo quattro anni di udienze, il tribunale mi ha condannato a tre mesi di carcere in una causa intentata contro di me dall’ex viceministro del governo locale Hussein al-Araj, con l’accusa di diffamazione e diffamazione”.

Quattro anni prima aveva criticato Araj per aver sperperato fondi pubblici.

La Corte dei magistrati di Nablus ha emesso il 20 gennaio una condanna a tre mesi di reclusione soggetta ad appello contro il giornalista e artista Abdul Rahman Zaher con l’accusa di “diffamazione contro l’Autorità Palestinese”. È stato assolto dall’accusa di “pubblicazione di informazioni su conflitti razziali” e “pubblicazione di notizie false” sui social media.

Zaher è stato arrestato e detenuto dal Servizio di sicurezza il 16 agosto 2020, per un periodo di 37 giorni e poi rilasciato su cauzione finanziaria, prima che il suo fascicolo fosse trasferito al tribunale di Nablus.

In concomitanza con il perseguimento degli attivisti, i servizi di sicurezza dell’AP continuano ad arrestare attivisti, nonché della Jihad islamica e di Hamas in Cisgiordania, che a volte comportano scontri con i residenti.

All’alba del 21 gennaio, membri dei servizi di sicurezza hanno fatto irruzione nella città di Beita nel governatorato di Nablus e hanno arrestato il leader della Jihad islamica Abdul Raouf al-Jaghoub e altri due giovani, Bilal Hamayel e Mutassim Dwaikat.

Hamas e la Jihad islamica accusano i servizi di sicurezza dell’Ap di continuare gli arresti contro i loro quadri in Cisgiordania per motivi politici, soprattutto dopo l’ ultimo conflitto di maggio. In un comunicato stampa del 21 gennaio , la Jihad islamica ha affermato: “L’AP e i suoi apparati stanno continuando la loro pratica di repressione, arresto politico e la loro ricerca di leader e attivisti che stanno conducendo gli scontri contro l’insediamento [israeliano] [progetto] e coloniale annessione. Queste pratiche si sono intensificate sullo sfondo delle riunioni di coordinamento della sicurezza [tra Israele e l’Autorità Palestinese]. L’Ap e i suoi apparati sembrano alternarsi con l’occupazione per estinguere lo stato di conflitto e impedirne il proseguimento e l’espansione”.

Hossam Badran, membro dell’ufficio politico di Hamas, ha dichiarato in un comunicato stampa del 21 gennaio : “Questi arresti [da parte dell’AP] rappresentano una pugnalata alle spalle della resistenza popolare in Cisgiordania e della sua icona, la città di Beita , che ha resistito a lungo di fronte all’occupazione e agli insediamenti, ha sacrificato martiri e feriti, ed è ancora in prima linea”.

Il Comitato per le famiglie dei prigionieri politici e dei detenuti in Cisgiordania ha documentato 2.578 violazioni nell’ultimo anno e fino ad oggi, considerando il 2021 l’anno che ha visto le più svariate violazioni da parte dei servizi di sicurezza.

Muhannad Karajeh, direttore di Lawyers for Justice , ha detto ad Al-Monitor che il 2021 è stato uno degli anni in cui si sono verificate le detenzioni più politiche e le violazioni dei diritti umani nella storia dell’AP e che le violazioni sono in corso.

Ha sottolineato che uno degli eventi più significativi a cui si è assistito nel 2021 è stata l’uccisione del Banato e l’ annullamento delle elezioni generali . Ha osservato che dall’inizio del 2022, circa 100 cittadini sono stati arrestati e convocati in Cisgiordania e centinaia sono ancora periodicamente processati davanti ai tribunali. Dall’inizio dell’anno, ha continuato, tre attivisti – Suwaiti, Zaher e Fares Abu Bakr, attivista e studente universitario di Jenin – sono stati condannati al carcere.